Szukasz pomysłu na spędzenie Halloween? W warszawskiej galerii powstał labirynt strachu

W Galerii Północnej w Warszawie otwarto „Black Maze 2”, czyli labirynt strachu. Nowe miejsce można odwiedzać aż do 18 listopada.

Tylko w pierwszy weekend działania "Black Maze 2" w Galerii Północnej w Warszawie odwiedziło blisko 800 osób. Ciągnąca się w ciemności przez niemal 50 metrów plątanina korytarzy to atrakcja dla osób o naprawdę mocnych nerwach. Wchodzący do labiryntu znajdą w nim bowiem aż 10 mrocznych pomieszczeń, które budzą lęk.

Wśród nich m.in. korytarz pełen trupów, ciemnię z głosem małej dziewczynki, mroczny las ze złowieszczymi podmuchami chłodu, upiorny cmentarz, stare prosektorium czy salę tortur z ruchomymi ścianami.

Ale o dreszcz przyprawia tu nie tylko wygląd poszczególnych pomieszczeń pełnych krwi, pajęczyn czy martwych zwierząt. Atrakcja działa także na pozostałe zmysły, potęgując tylko strach.

Oprócz wszechogarniającej ciemności, nie brakuje w „Black Maze 2” upiornych dźwięków i odgłosów rodem z horrorów np. płaczu dziecka czy miauczenia, dziwnych zapachów, mrugających świateł, a nawet różnych struktur, z którymi zetkną się śmiałkowie wchodzący do labiryntu.

– „Black Maze 2” to atrakcja dla odważnych. Wchodząc do labiryntu dosłownie przenosimy się do świata rodem z najstraszniejszych filmów, gdzie za każdym rogiem czai się coś nieznanego i przyprawiającego o szybsze bicie serca – mówi Barbara Andrzejewska – Może to być przerażająca postać, las, w którym poczujemy się nieswojo, schronisko pełne wściekłych psów czy zakrwawiona, mroczna sala, w której leżą owinięte w foliowy worek zwłoki, nad którymi lepiej się nie nachylać. Wszystko bowiem co znajdziemy w „Black Maze 2” zwodzi i sprawia, że rośnie adrenalina – wylicza.