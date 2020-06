Szwajcarska precyzja ze szczyptą historii. Zobacz biuro koncernu Clariant w Łodzi

To będzie opowieść o namiastce Szwajcarii w centrum Polski. Dokładnie w Łodzi. To właśnie tu, w historycznych murach dawnego łódzkiego Monopolu Wódczanego, swoje miejsce znalazło biuro szwajcarskiego koncernu chemicznego Clariant.

W łódzkim Monopolis – bo to właśnie tu mieści się Centrum Usług Wspólnych firmy Clariant, zatrudnieni są pracownicy z różnych stron świata. Centrum obsługuje klientów z Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Południowej. Łącznie pracuje tu ponad 300 osób z 20 krajów. To właśnie dla nich przygotowane zostało to inspirujące wnętrze biurowe zaprojektowane przez projektantów z The Design Group, które jest sprytnym połączeniem historycznej tkanki Monopolis, wartości firmy Clariant, a także najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Industrialny klimat

Biuro Clariant zajmuje dwa piętra – łącznie ponad 4,3 tys. m2. Jest tu przestronnie, a przede wszystkim funkcjonalnie. Do siedziby firmy prowadzą oryginalne, żeliwne schody, z zachowanymi tłoczeniami, które pamiętają jeszcze czasy początków Manufaktury Wódczanej. Podkreślają klimat tego miejsca i nadają mu klasy. Także we wnętrzach biura architekci The Design Group nie unikali nawiązań do pofabrycznej estetyki. Cegła, którą można zauważyć na wielu ścianach, jest oryginalnym fragmentem tego ponad stuletniego budynku. Jej uwidacznianie było celowym zabiegiem projektowym. Co więcej – w wielu miejscach biura poukrywane są lustra (od wysokości 2,7 m pod sam sufit, czyli do ok. 4 m), które tworzą efekt niekończącej się wręcz cegły oraz niesamowitej głębi. Sufit, który przypomina sklepienie kolebkowe, wypełniony jest oświetlającymi go reflektorami, a także specjalnie przystosowanymi do tej powierzchni systemami akustycznymi w postaci wysp akustycznych i bafli (belki akustyczne).

Trzy cechy główne

Industrialny klimat biura, którego estetykę zdominowały wspomniane cegły, stonowane kolory oraz drewniany fornir, przełamuje kilka charakterystycznych zabiegów architektonicznych. Pierwszym z nich – niezwykle reprezentacyjnym dla tych wnętrz – są fototapety, na których znaleźć można m.in. reprodukcje dzieł wielkich malarzy. Łącznie jest ich tu prawie 80. Każda z nich nawiązuje do jednej z sześciu głównych wartości firmy Clariant. Przedstawione przez Clariant propozycje grafik zostały sprawdzone przez TDG pod kątem estetyki i wkomponowania się w strukturę budynku. Kolejnym zabiegiem projektowym wyróżniającym te wnętrza jest zieleń, wprowadzona tu w formie tzw. żywej ściany. Jej funkcją jest nie tylko zdobienie, ale przede wszystkim oczyszczanie powietrza.