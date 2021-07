Szwedzka marka, która łączy ponadczasowy design i troskę o klimat

Meble szwedzkiej marki Offecct to wspaniała propozycja dla wszystkich, którzy cenią klasykę i prostotę w najlepszym wydaniu. Markę charakteryzuje połączenie ponadczasowego designu z troską o środowisko naturalne i klimat.

Firma Offecct powstała w 1990 roku z inicjatywy Kurta Tingdala i Andersa Englunda w szwedzkim mieście Tibro. Od 2017 roku współpracuje z liderem na rynku meblowym, grupą Flokk. Twórcy połączyli klasyczny styl z nowoczesnością – wieloletnią tradycję rękodzieła i współpracę z najznamienitszymi projektantami. Fenomen wyjątkowych mebli Offecct tkwi w poszanowaniu natury i drugiego człowieka. Ideą marki jest zrównoważona produkcja wysokogatunkowych mebli, nad powstawaniem których czuwają doświadczeni fachowcy. Materiały pozyskiwane są z certyfikowanych źródeł od lokalnych dostawców, a projekty – realizowane i testowane na miejscu.

Filozofią Offecct jest produkcja elementów wystroju, które sprawiają, że wnętrza są wyjątkowe. Marka współpracuje z projektantami światowej sławy i jest otwarta na nowatorskie rozwiązania. W 2020 roku, we współpracy z Jinem Kuramoto i Teruhiro Yanagiharą, czołowymi japońskimi designerami, stworzyła Maki i Osaka – unikatowe meble, łączące szwedzkie i japońskie umiłowanie minimalizmu. Fotel Maki jest inspirowany sposobem, w jaki zwija się sushi, co widoczne jest w otwartej konstrukcji tego prostego, acz dającego szerokie pole wyobraźni mebla, a stoliki i pufy Osaka są proste, świetnie komponują się z różnymi stylami wnętrz i nadają się do recyklingu, co jest zgodne z proekologicznymi dążeniami firmy.

Ze względu na stały rozwój, w ramach firmy funkcjonuje Offecct Lab – miejsce eksperymentów twórczych, w którym powstał niejeden niezależny projekt. Zarazem marka stara się odpowiadać na zapotrzebowania rynku poprzez współtworzenie przyjaznych i pięknych miejsc spotkań. Meble Offecct wypełniają przestrzenie edukacyjne, hotele czy bary. Niezależnie jednak od charakteru instytucji, klasyczne i ponadczasowe projekty Offecct sprawdzają się znakomicie w różnorodnych miejscach.

W trosce o zasoby naszej planety, Offecct rozszerzyło swoją działalność o Offecct Lifecircle oraz Offecct ReUsed. W ramach projektów marka wspiera innowacyjne myślenie o recyklingu poprzez podarowanie meblom drugiego życia – oferuje zakup mebli powystawowych lub zamienionych przez klientów, czyszczenie i wymianę tapicerki, a także szyte na miarę pokrowce. Marka udowadnia, że dzięki wysokiej jakości wykonania i doskonałym materiałom jej produkty mogą ozdabiać wnętrza i zachwycać użytkowników przez długie lata