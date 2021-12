Szykuje się nowy projekt Ceramiki Tubądzin i Wojciecha Siudmiaka

Światowej sławy artysta, przedstawiciel realizmu fantastycznego, którego prace oczarowały i zainspirowały reżysera „Diuny”, odwiedził wczoraj jedną z fabryk Ceramiki Tubądzin. Spotkanie Wojciecha Siudmaka z przedstawicielami czołowego producenta płytek ceramicznych w Polsce jest zapowiedzią realizacji kolejnego wspólnego projektu artystycznego.

Wojciech Siudmak to znany i ceniony na całym świecie polski malarz i rzeźbiarz, który od wielu lat mieszka i tworzy we Francji. Artysta jest przedstawicielem realizmu fantastycznego, a w swojej twórczości z niezwykłą wirtuozerią potrafi oddać trójwymiarowe złudzenie przestrzeni, łącząc je z ponadczasowym przekazem.

W 2018 roku, dzięki współpracy z Ceramiką Tubądzin, jeden z obrazów artysty został wydrukowany na wielkoformatowych płytach, które ozdobiły łódzkie podwórko przy ul. Więckowskiego 4. Spektakularny efekt, jaki osiągnięto przy realizacji dzieła „Narodziny Dnia” na elewacji budynku sprawił, że miejsce to stało się wielką atrakcją turystyczną, docenianą przez odwiedzających z całego świata.

Twórczość Wojciecha Siudmaka zachwyca także międzynarodowych artystów. Jego obrazy promowały m.in. najbardziej prestiżowe festiwale filmowe w Cannes, Montrealu, czy Paryżu. Dzieła Wojciecha Siudmaka cenił także sam Federico Fellini. Stały się one również wielką inspiracją dla Denisa Villeneuve’a przy ekranizacji „Diuny” – jednej z najgłośniejszych premier filmowych tego roku.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu wizyty pana Wojciecha Siudmaka w Ceramice Tubądzin. Niezwykle cenimy jego twórczość i chcielibyśmy kontynuować naszą współpracę. W 2018 roku, wydrukowaliśmy jego obraz „Narodziny Dnia” na płytach ceramicznych i przeniesliśmy go na elewację budynku, zrobiliśmy rzecz bez precedensu. Podwórko przy ulicy Więckowskiego 4 w Łodzi zamieniło się w prawdziwe dzieło sztuki. Dziś świat na szeroką skalę zachwyca się twórczością pana Wojciecha Siudmaka. Na pewno przyczynił się do tego sukces „Diuny” w reżyserii Denisa Villeneuve’a, która powstała właśnie dzięki inspiracji jego pracami. Tym bardziej jest nam miło, że pan Wojciech znalazł czas na wizytę w naszej fabryce. Liczymy, że dzięki naszej nowej linii zdobniczej, wspólnie zrealizujemy kolejny projekt i przyczynimy się do promowania jego fantastycznej twórczości – mówi Amadeusz Kowalski, Wiceprezes Zarządu Grupy Tubądzin.

Wizyta Wojciecha Siudmaka w fabryce w Tubądzinie łączy się z najnowszą inwestycją Grupy Tubądzin. Już wkrótce czołowy krajowy producent płytek ceramicznych otworzy jedną z najnowocześniejszych linii do zdobienia płytek wielkoformatowych w Europie, zyskując nieosiągalne dotąd możliwości wydruku i dekoracji.

Grupa Tubądzin należy do najlepiej rozpoznawalnych producentów płytek ceramicznych w Polsce. Od prawie 40 lat wyznacza trendy wzornicze, wprowadza nowatorskie produkty i rozwiązania. W Polsce jest pionierem w produkcji płyt wielkoformatowych, sięgających rozmiarem aż 120 x 240 cm. Jej produkty, wytwarzane z najwyższej jakości surowców, znajdują zastosowanie w każdej przestrzeni, nie tylko łazienkowej. Najwyższej jakości płytki, do złudzenia przypominające drewno, marmur czy beton, produkowane w oparciu o najnowocześniejsze światowe technologie są znakiem rozpoznawczym Grupy Tubądzin. W roku 2020 firma sprzedawała swoje produkty do 70 krajów.