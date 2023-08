Tétris z nowym dyrektorem zarządzającym

Z początkiem sierpnia br. Tétris Poland, spółka zależna JLL, odpowiedzialna za projektowanie i aranżację wnętrz nieruchomości komercyjnych, powołała nowego dyrektora zarządzającego. Stanowisko to objął Marcin Łapiński, od ponad 15 lat związany z branżą nieruchomości.

Tétris Poland, firma projektowo-wykonawcza, zdecydował się na wzmocnienie zespołu i powołanie nowego dyrektora zarządzającego. Na czele spółki stanął Marcin Łapiński, który posiada bogate doświadczenie w budowaniu i kierowaniu zespołami, projektowaniu i wdrażaniu strategicznych planów biznesowych oraz zarządzaniu operacjami w macierzowych strukturach organizacyjnych.

- Jestem bardzo podekscytowany dołączeniem do Tétris i możliwością przyczynienia się do realizacji ambicji rozwojowych firmy. Tétris to spółka o ugruntowanej pozycji na polskim rynku nieruchomości, która może pochwalić się zespołem doświadczonych architektów, inżynierów i projektantów. Ma również na swoim koncie wiele imponujących realizacji z obszaru projektowania wnętrz i fit-out. Wierzę, że z wspólnie z zespołem jesteśmy w stanie osiągnąć jeszcze więcej, również w bliskiej współpracy z JLL i na pewno będziemy dążyli do stałego rozwoju, który przełoży się na wysoki poziom satysfakcji naszych klientów - mówi Marcin Łapiński.