Ta lampa UV-C eliminuje wirusa SARS-CoV-2

Energa Oświetlenie oferuje lampę UV-C, która eliminuje m.in. bakterie i wirusy, w tym wirusa SARS-CoV-2. Urządzenie oferowane jest szkołom, urzędom, hotelom i placówkom medycznym oraz firmom prowadzącym usługi, np. fryzjerskie.

Promieniowanie ultrafioletowe UV-C, które stanowi część spektrum światła o długości fali od 100 do 280 nm (nanometrów), ma zdolność eliminacji wirusów z naświetlanych powierzchni, jak i z powietrza. Jak to działa? Wirusy zawierają kwasy nukleinowe DNA lub RNA, które po przedostaniu się do komórek człowieka lub zwierząt powodują trwałe zmiany genetyczne. Promieniowanie UV-C działa bezpośrednio na DNA i RNA wirusa, zmieniając jego strukturę chemiczną i w efekcie „obezwładniając” go. Już kilka sekund po ekspozycji powierzchni na ultrafiolet typu UV-C niemal wszystkie bakterie i wirusy, w tym SARS-COV-2, stają się nieszkodliwe dla człowieka.

Lampy groźne dla wirusa, bezpieczne dla człowieka

Dzięki staraniom specjalistów ds. oświetlenia udało się stworzyć lampę nie tylko skuteczną w likwidowaniu zagrożenia wirusowego, ale także całkowicie bezpieczną dla ludzi. Dotychczas urządzenia emitujące tego rodzaju promieniowanie były najczęściej używane w godzinach nocnych lub w pustych pomieszczeniach, ponieważ samo w sobie bezpośrednie promieniowanie UV-C jest szkodliwe dla człowieka.

Lampy oferowane przez Energę Oświetlenie to lampy przepływowe typu Flow. Specjalna konstrukcja sterylizatora lamp nie wymaga opuszczania pomieszczenia podczas jego pracy. Skażone powietrze zasysane jest przez otwory wlotowe do komory dezynfekującej i poddawane jest działaniu skoncentrowanego promieniowania UV-C, powodując natychmiastową eliminację wirusów i bakterii. Zdezynfekowane powietrze opuszcza urządzenie przez wylotowe otwory wentylacyjne. Ruch powietrza wymuszony jest dzięki zastosowaniu wentylatora. Lampa emitująca promieniowanie UV-C jest okryta specjalną osłoną z odbłyśnikiem, przez co wirusobójcze promieniowanie nie jest emitowane na zewnątrz, a urządzenie jest zupełnie nieszkodliwe dla wzroku czy skóry.

– Aby dezynfekcja przy pomocy promieniowana UV-C była skuteczna, należy starannie dobrać moc i rodzaj promienników. Ważne jest także odpowiednie rozmieszczenie tych urządzeń. Dzięki temu rozwiązaniu możemy znacząco poprawić warunki mikrobiologiczne np. w miejscu pracy. Naszą ofertą zainteresowali się już pierwsi klienci – mówi Marcin Stojek, wiceprezes Zarządu Energi Oświetlenia.

Gdzie zastosować lampy UV-C?

To rozwiązanie polecane jest zwłaszcza do miejsc, w których może przebywać jednocześnie wiele osób. To m.in. placówki medyczne, biura, szkoły, hotele itp. Lampy dezynfekcyjne UV-C są przeznaczone nie tylko do stałego montażu – można je przenosić do różnych pomieszczeń, w zależności od aktualnych potrzeb.