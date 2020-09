Ta najnowsza kolekcja grafik ściennych to ukłon w stronę japońskiej sztuki

„Zdziwiony, spoglądam w górę. Przez młode liście wiśni prześwituje niebo. Tak piękne jak zażyła przyjaźń, której nic nie zdoła rozerwać. Na ołowianym horyzoncie wątłe przejaśnienie. To bladoróżowy sączy się przez mgłę poranek”. Takamura Kōtarō, japoński poeta i rzeźbiarz w latach 40. XX wieku tak opisywał niebo nad Tokio. Subtelny opis przyrody, pełna poetyckiej naiwności obserwacja natury z powodzeniem mogłaby stanowić liryczny komentarz do najnowszej kolekcji tapet wielkoformatowych włoskiej marki Glamora - Collection XI.

Washi to wiekowa japońska technika produkcji papieru. Z jej powstaniem wiąże się legenda o tajemniczej kobiecie, która setki lat temu dotarła do niewielkiej wioski położonej nad górnym biegiem rzeki Okamoto. Litując się nad ubogimi mieszkańcami, nauczyła ich jak wytwarzać papier z rośliny o nazwie kōzo (morwa papierowa), by mogli zarabiać na życie i polepszyć swój los. Od tamtego czasu tradycyjna technika wyrobu papieru washi nie uległa zmianie. Gałęzie rośliny moczy się, by od łodygi odzielić łyko, które następnie jest rozbijane i mieszane ze sfermentowanym korzeniem hibiskusa. Pasta, która w ten sposób powstaje, rozkładana jest równiutko na bambusowej siatce, by wyschła na słońcu. W ten sposób powstaje arkusz niezwykłego, bardzo trwałego papieru, który w japońskiej tradycji wykorzystywany jest bardzo wszechstronnie: do wyrobu latawców, malowania, litografii, chine-collé oraz do produkcji charakterystycznych przesuwanych drzwi shōji.

Na zachód od słońca

Projektanci marki Glamora wskazują technikę washi właśnie, jako główną inspirację przy tworzeniu najnowszej kolekcji marki – Collection XI. Wielkoformatowe tapety z najnowszej kolekcji wydają się prześwitywać, tak jak w wierszu Takamury Kōtarō. Zawieszone tuż nad horyzontem słońce prześwietla cieniutki jak gaza papier, ukazując rysunek delikatnych gałązek i traw kołyszących się na wietrze. Cała kolekcja utrzymana jest w stonowanej, naturalnej kolorystyce. Barwy ziemi wprowadzają do wnętrz harmonię, spokój, równowagę. Pomagają poczuć się integralną częścią przyrody.

Tapety z najnowszej kolekcji wykończone są w technologii GlamPure co oznacza, że wykonane są z surowców roślinnych i włókien organicznych. Dzięki temu okleiny są ekologiczne, a ich produkcja ma niewielki wpływ na środowisko naturalne. Właściwości techniczne tapet sprawiają, że idealnie nadają się nie tylko do wnętrz prywatnych, lecz również do przestrzeni użyteczności publicznej.

Nowe grafiki wielkoformatowe Glamora – Collection XI, dostępne w salonach wyposażenia wnętrz Dekorian Home, są wymagające. Nie będą tolerować sztuczności i ekstrawagancji: welurów, mocnych kolorów, nachalnego blasku. W aranżacji, tapety chcą grać pierwsze skrzypce, nadawać ton. Z pewnością zaakceptują minimalistyczne meble z jasnego drewna, rattan, jedwab, muślin i len, papierowe klosze lamp, maty z trawy morskiej. Stylistykę zgodną z zasadami projektowania biophilic, zaspokajającą potrzebę obcowania człowieka z naturą. Dystrybutorem wielkoformatowych grafik Glamora jest sieć salonów z wyposażeniem wnętrz Dekorian Home.