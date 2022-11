Ta restauracja miała być wyjątkowa. Klasyczna elegancja spotyka się z industrialną odwagą

Café Xander w Sopocie powstało pod wpływem inspiracji czasami prohibicji Nowego Jorku. Od progu wita gości eleganckimi mosiężnymi zdobieniami i miękkimi pluszowymi obiciami. Za projektem stoi Pik Studio.

Café Xander Show & Dining to nowa restauracja na kulinarnej mapie Sopotu.

Paweł Pałkus, architekt i współwłaściciel Pik Studio: "Doszliśmy do wniosku, że musi to być restauracja wyjątkowa".

Projekt Pik Studio w wyrafinowany sposób łączy najlepsze naturalne materiały, a przygaszona kolorystyka i wyszukane detale dopełniają kosmopolityczny wizerunek nadając wnętrzom szlachetności.

Szef kuchni Daniel Burandt komponuje w wykwintne dania kuchni śródziemnomorskiej i tradycyjnej polskiej.

Café Xander wyróżnia koncept Show & Dining - łączący świat smaków z występami utalentowanych artystów i muzyków.

Café Xander Show & Dining to nowa restauracja na kulinarnej mapie Sopotu i Trójmiasta. Pracownia Pik Studio miała kilka podejść projektowych do restauracji. Jednym z pierwszych pomysłów były wnętrza klasyczne nawiązujące do polskich tradycji, podobnie jak i dania, które miały znaleźć się w menu.

Po pewnym czasie wraz z właścicielami oraz sztabem doradców na czele z prezeską doszliśmy do wniosku, że musi to być restauracja wyjątkowa. Restauracja na poziomie światowym, która może stanąć na równi z restauracjami w Paryżu, Londynie czy też w Nowym Jorku - opowiada Paweł Pałkus, architekt i współwłaściciel Pik Studio.

Klasyczna elegancja i industrialna odwaga

Właściciel oddał stery pracowni oraz teamowi z Hotelu Haffner i tak powstał wyjątkowy projekt Café Xander. Restauracja to połączenie klasycznej elegancji oraz industrialnej odwagi.

Reprodukcje wyjątkowych dzieł sztuki pochodzących z prywatnej kolekcji właścicieli nieprzypadkowo zdobią ściany i stanowią tło dla spotkań i wyjątkowych chwil, fot. Pik Studio

Mamy tu otwarte sufity z widocznymi instalacjami, oraz francuskie dębowe kasetony na podłodze. Wyszukane kamienie oraz designerskie lampy. W związku z tym, że właściciel restauracji jest koneserem sztuki, a jego zbiory są pokaźne mogliśmy wykorzystać to w restauracji, gdzie cała ściana nad lożami tworzy kompozycje polskiej sztuki XIX - XX wieku - opowiada Kuba Kasprzyk, architekt i współwłaściciel Pik Studio.

W restauracji architekci zaprojektowali część barową, wraz z loungem na wejściu, część lunchową oraz nocną, gdzie klienci mogą podpatrywać prace szefa kuchni przy tzw. live cookingu.

Projekt wnętrza Pik Studio, w wyrafinowany sposób łączy najlepsze naturalne materiały – lite drewno i marmur, a przygaszona kolorystyka i wyszukane detale dopełniają kosmopolityczny wizerunek i nadają wnętrzom szlachetności, fot. Pik Studio

Mieliśmy możliwość wykonać projekty wszystkich detali, wraz z meblami. Winszujemy kunsztu prac stolarskich i tapicerskich. Każdy fotel, krzesło czy też hoker były wykonywane na zamówienie - zaznacza Paweł Pałkus.

Cafe Xander to restauracja, która może się poszczycić także od strony multimedialnej, estradowej oraz nagłośnieniowej, gdzie architekci zadbali o akustykę oraz nastrojowe oświetlenie. Już od wejścia gości witają miękkie jazzowo – soulowe brzmienia zaproszonych artystów, nastrojowe światło i lekko dekadencka atmosfera przywodząca na myśl najlepsze kluby muzyczne Manhattanu.