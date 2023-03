Tak Massive Design zaprojektowali popandemiczne biuro dla młodego zespołu

Od pierwszych rozmów z klientem, architekci z Massive Design zdawali sobie sprawę z tego, że nie będzie to sztampowe biuro. Oto wnętrza, jakie zaprojektowali dla młodego zespołu, który w większości nie uczestniczył wcześniej w pracy stacjonarnej!

Architekci z Massive Design zaprojektowali popandemiczne wnętrza biura firmy z branży ubezpieczeniowej w wieżowcu Warsaw Unit.

Sercem biura został Social Hub, który jest multifunkcyjną przestrzenią, gdzie przenikają się obszary recepcji, zewnętrznych sal konferencyjnych, miejsc nieformalnych spotkań czy dużej kantyny.

Marcin Mazurkiewicz, architekt i Business Development Director Massive Design: "Nie interesowało nas stworzenie przestrzeni będącej tylko miejscem pracy. Staraliśmy się jednocześnie zapewnić szerokie spektrum nowoczesnych narzędzi do pracy zespołowej i indywidualnej."

Biuro zostało zaprojektowane tak aby wszystkie jego strefy się przenikały i dawały pracownikom możliwość wyboru sposobu pracy.

Stylistycznie biuro nawiązuje do epoki lat 50-60tych, w której wiodącą rolę, odgrywał nurt Mid-Century modern.

Po czasie pandemii wirusa Covid 2019 dla wielu firm nadszedł czas powrotu do biur. Dla jednych był to powrót po kilku miesiącach pracy na zasadach „home office”, dla innych jako praca hybrydowa. A co, jeżeli pracodawca posiada tak młody zespół, który w większości nigdy nie uczestniczył w pracy stacjonarnej? Z takim przypadkiem przyszło się zmierzyć polskiemu oddziałowi firmy z branży ubezpieczeniowej. Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie tej sytuacji, zaprosili do pomocy w zaprojektowaniu nowego biura zespół specjalistów z pracowni Massive Design.

Nowa siedziba firmy zajęła całe piętro nowoczesnego wieżowca Warsaw Unit. W trakcie kilku tygodni w międzynarodowym zespole składającym się z projektantów Massive Design a także specjalistów ze strony klienta z Nowego Jorku, zostały wypracowane wytyczne do space planów, które zakładały podział biura na kilka funkcji. W trakcie fazy projektu koncepcyjnego, zostały one dopracowane i wzbogacone o doświadczenia lokalne zespołu polskiego.

Pracownik wybiera sposób pracy

Sercem biura został Social Hub, który jest multifunkcyjną przestrzenią, gdzie przenikają się obszary recepcji, zewnętrznych sal konferencyjnych, miejsc nieformalnych spotkań czy dużej kantyny. Przestrzeń ta może również pełnić rolę spotkań tzw.” town hall”, w których uczestniczyć mogą wszyscy pracownicy lub goście zewnętrzni. Ułatwia w to bezpośrednie połączenie z lobby windowym a także odseparowanie od wewnętrznej części biura.

Naszym zadaniem, poza zmieszczeniem wszystkich wymaganych funkcji, było zaprojektowanie biura, które nie będzie typowym biurem „nine to five”. Chcieliśmy, aby to biuro było bardziej przytulne, zachęcające do przychodzenia do niego, spędzania w nim czasu ze współpracownikami. Nie interesowało nas stworzenie przestrzeni będącej tylko miejscem pracy. Staraliśmy się jednocześnie zapewnić szerokie spektrum nowoczesnych narzędzi do pracy zespołowej i indywidualnej. Pracując warsztatowo, metodą kolejnych przybliżeń, zaprojektowaliśmy hybrydę takich przestrzeni. Nie byłoby to możliwe bez ścisłej współpracy z przedstawicielami klienta, zarządzającymi projektem CBRE a także, na etapie budowy – generalnym wykonawcą firmą Ghelamco” twierdzi architekt i Business Development Director Massive Design, Marcin Mazurkiewicz

Biuro zostało zaprojektowane tak aby wszystkie jego strefy się przenikały i dawały pracownikom możliwość wyboru sposobu pracy. Oprócz klasycznych stanowisk znajdują się tam też otwarte strefy pracy wspólnej, różnej wielkości salki konferencyjne, biblioteka, pełniąca również funkcję miejsca pracy cichej, a także „nooksy”, w których istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy telefonicznej lub krótkiej burzy mózgów wewnątrz zespołów.

Salki konferencyjne, a także strefy kolaboracyjne zostały wyposażone w systemy do wideokonferencji tak aby umożliwić pracę w trybie hybrydowym. Nie ma teraz znaczenia czy członkowie zespołu, pracują w trybie stacjonarnym, czy na tak zwanym „home office”.

Stanowiska pracy są współdzielone, lecz biuro zostało podzielone na mniejsze klastry, które nazwaliśmy „wioskami”. Siadają w nich poszczególne zespoły, co tworzy bardziej przyjazną formę przestrzeni typu open space. Całość biura została wyposażona w lockersy, które ułatwiają organizację pracy w tego typu środowisku.

Styl Mid-Century modern

Stylistycznie biuro nawiązuje do epoki lat 50-60tych, w której wiodącą rolę, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, odgrywał nurt Mid-Century modern. Było to też luźne odwołanie do czasów, w których powstała, dzisiaj główna siedziba firmy w Nowym Yorku. Nawiązania te są widoczne zwłaszcza w zastosowaniu charakterystycznych dla tego okresu, naświetli sal konferencyjnych występujących w strefie Social Hub tzw. „clerestory windows”. Meble recepcyjne, także odnoszą się do tej stylistyki.

Wspólnie z projektantami, klient zdecydował, że nie chce, aby to była tylko kalka tego kierunku, więc zostały zaproponowane rozwiązania, które go uwspółcześniają. Zastosowane materiały i formy takie jak terrazzo, surowy beton czy otwarte sufity pozwoliły otworzyć się na współczesne odczucia estetyczne młodych pracowników. Użyta kolorystyka zarówno dla mebli jak i wzorzystych paneli ściennych, paneli akustycznych oddaje ideę, która została nazwana „colorful modernism”. Aby uczynić Social Hub rzeczywistym sercem biura, użyto kolorystyki kamieni występujących w terazzo jako motyw przewodni dla palety barw całego biura.

Od pierwszych rozmów z klientem, architekci zdawali sobie sprawę z tego, że nie będzie to sztampowe biuro. Wiek i doświadczenie pracowników w pracy biurowej oraz dziedzictwo i nobliwość klienta mogły stanowić dużą barierę.

Projektanci Massive Design potraktowali to jako wyzwanie i dzięki doskonałej współpracy z klientem, project managerem oraz generalnym wykonawcą, powstało biuro, które łączy te dwa światy. Przestrzeń, która nie tylko ma wysokie walory estetyczne i jest funkcjonalna, ale też, swą przytulnością, zachęca pracowników do korzystania z ich miejsca pracy.