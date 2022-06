Tak mieszka duet polskich ilustratorów. Zaglądamy do mieszkania Patryka Hardzieja i Ady Zielińskiej!

Zabytkowa gdańska kamienica, a w niej loftowe wnętrza wypełnione sztuką i dobrym designem. Tak mieszkają cenieni ilustratorzy Patryk Hardziej i Ada Zielińska. Zaglądamy do środka!

Patryk Hardziej i Ada Zielińska to duet jednych z najbardziej rozpoznawalnych ilustratorów w kraju.

Hardziej ma na swoim koncie współpracę m.in. z Levis, Converse, British Airways czy Amnesty International.

Mieszkają w zabytkowej gdańskiej kamienicy, w przestronnym mieszkaniu, gdzie znalazło się miejsce na salon, pracownię, kuchnię, dwie sypialnie i łazienki oraz antresolę.

Prawie 150-metrowe mieszkanie znajduje się w zabytkowej gdańskiej kamienicy z początku XX w. Budynek został wybudowany w stylu neogotyckim, o czym świadczą ostrołukowe okna, narożna wieżyczka oraz detale architektoniczne, stylistycznie nawiązujące do pobliskiego kościoła Św. Trójcy i Muzeum Narodowego Gdańsku. To właśnie tu mieszkają i pracują Patryk Hardziej i Ada Zielińska, duet jednych z najbardziej rozpoznawalnych ilustratorów w kraju.

W przestronnym mieszkaniu znalazło się miejsce na pracownię, fot. mat. prasowe Gala Collezione

Przestrzeń kipiąca kolorami

Hardziej Studio poznaliśmy dzięki fenomenalnym projektom ilustracji oraz grafiki użytkowej; okładek płyt, identyfikacji wizualnej wydarzeń kulturalnych, znaków graficznych, książek czy wystaw.

Patryk Hardziej jest multidyscyplinarnym ilustratorem, wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz założycielem kursów Sztuka Projektowania i Fundacji Karola Śliwki. Ma na koncie współpracę m.in. z Levis, Converse, British Airways czy Amnesty International.

Jego partnerka, Ada Zielińska, w swych pracach łączy nowoczesność z nostalgią lat 70. i 80., chętnie czerpie również z klasycznych technik analogowych. Ich prywatna przestrzeń zachwyca, kipiąc pomysłami i kolorami, odzwierciedlającymi barwne osobowości pary i ich estetyczne wyczucie.

Twórczy odpoczynek

W przestronnym mieszkaniu znalazło się miejsce na salon, pracownię, kuchnię, dwie sypialnie i łazienki oraz antresolę. Pomimo otwartego planu zagospodarowania udało się oddzielić strefę pracy od części mieszkalnej za pomocą taktycznie rozmieszczonych przeszkleń.

Z pomieszczenia do pomieszczenia przechodzi się dosyć swobodnie, z racji małej ilości ścian, więc obie strefy funkcjonują jak zgrana całość. Antresola w kształcie litery L pozwala na obejście mieszkania z kilku stron, na dole mamy też bardzo użyteczne przejście z kuchni do salonu a stamtąd do pracowni – praktycznie bez otwierania drzwi.

Klimatyczne meble i plakaty mistrzów

Sam loft posiada kilka funkcjonalności, które przenikają się ze sobą, dzięki otwartym pomieszczeniom. Stylistycznie jest to połączenie nowoczesnej jasnej przestrzeni użytkowej z podkreślającymi charakter wnętrza dwiema wygodnymi skórzanymi sofami Genova i pufą polskiej marki Gala Collezione, docenianej na rodzimym rynku przez architektów i projektantów oraz funkcjonalnym miejscem do pracy.

We wnętrzach znajdziemy klimatyczne meble i plakaty, fot. mat. prasowe Gala Collezione

Aranżację zwieńczono starymi plakatami twórców takich jak Wojciech Zamecznik, Karol Śliwka, Yusaku Kamekura czy Jerzy Treutler. Na jednej ze ścian umieszczony został sprzęt audio Brauna z lat 60. (proj. Dieter Rams). Mocnym punktem w przestrzeni jest wysoka na cztery metry biblioteczka, w której znajdują się zbierane przez Patryka i Adę latami książki z dziedziny grafiki i designu.