Tak mieszka Maffashion. Jej dom to 200 mkw. czystej nowoczesności

Zaprojektowanie 200 mkw. dla najpopularniejszej blogerki modowej w Polsce z pewnością nie należy do zadań łatwych. Tak poradziła sobie z tym wyzwaniem Aleksandra Karpińska z pracowni On/Off Architekci, która stworzyła nowoczesną oazę dla Maffashion.

Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, pokazała jak mieszka na 200 mkw. w podwarszawskim Konstancinie.

W domu nie brakuje mebli od znanych międzynarodowych marek, a także nowoczesnych rozwiązań.

Maffashion ma na co dzień w grafiku wiele zawodowych przedsięwzięć, dlatego kiedy tylko znajduje chwilę na regenerację, spędza czas w swoim domu. W willi gwiazdy dominuje minimalizm i styl loftowy. Bazę stanowi szarość betonu, stal, ciemny brąz i grafit, które doskonale eksponują designerskie dodatki. Ogromna, przeszklona przestrzeń parteru, z dużą ilością naturalnego światła i nowocześnie urządzone wnętrza z oryginalnymi schodami, prowadzącymi na piętro, robią wrażenie. Pomieszczenia przenikają się w otwartym planie, nie ma tu więc miejsca na małe i niepozorne meble. Wszystko pasuje do skali i zachowuje proporcje.

Centralnym elementem pomieszczenia jest segmentowa sofa Tufty Time projektu Patricii Urquioli dla B&B Italia. W pokoju wypoczynkowym nie brakuje przyciągających wzrok dodatków. Jednym z nich jest ikoniczny fotel Big Mama B&B Italia, który doczekał się roli w filmie „Diamenty są wieczne” z Seanem Connery jako Jamesem Bondem. Surowe wnętrze salonu połączonego z kuchnią ociepla drewniana podłoga, a unikalny styl współtworzą ulubione materiały architektów - spieki kwarcowe Dekton hiszpańskiej firmy Cosentino, które w zestawieniu z drewnianą podłogą oraz jasnymi meblami tworzą nieprzeciętną przestrzeń, zapraszającą do wypoczynku.

Potencjał szlachetnej prostoty

W projekcie domu bardzo starannie przemyślano obecność materiałów wykończeniowych, kolorów i roli każdego z elementów. Centralnym punktem pomieszczenia stała się kuchenna wyspa pokryta odpornym na wszelkie uszkodzenia spiekiem Dekton Keranium od Cosentino. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością na przebarwienia, zarysowania i ścieranie oraz wysoką i niską temperaturę, pięknie współgrając przy okazji ze słońcem, dostającym się do wnętrza kuchni. Odcień Keranium, jeden z wielu dostępnych w portfolio Cosentino, wykorzystało już wielu najlepszych architektów na świecie. Wcześniej użył go m.in. Daniel Libeskind w projekcie prawie 6-metrowej rzeźby, prezentowanej na Biennale Architektury w Wenecji. W projekcie On/Off Architekci, Dekton stworzył głębię na ścianie pomiędzy górną i dolną zabudową kuchenną, optycznie ją powiększając. Zabudowa kuchenna i meblowa w domu to dzieło ernestrust.

- Najbardziej podoba mi się salon z dużymi oknami i otwartą kuchnią. Tu dzieje się całe nasze życie i to właśnie tu spędzamy najwięcej czasu. Uwielbiam takie lekko minimalistyczne wnętrza z odrobina surowości. Kontrastujące z betonowym sufitem ciepłe drewno, spieki kwarcowe, stal i kamień. To wszystko w swojej prostocie jest bardzo ponadczasowe i nie daje odczucia przytłoczenia. Obecnie jest też świetnym tłem pod wszechobecne leżące, kolorowe dziecięce zabawki, samochody, klocki mojego syna. Goście najpierw zwracają uwagę na przestrzeń, następnie rzuca im się w oczy połączenie materiałów z jakich wykonana jest zabudowa w kuchni i salonie, młotkowany beton na ścianie i dająca wytchnienie zieleń za oknami – mówi o swoim domu Julia.

Subtelne beże w sypialni

By nie zaburzyć otwartej przestrzeni, prywatne pomieszczenia takie jak sypialnia i pokój syna Julii- Bastiana, znajdują się na piętrze. Wnętrze sypialni również jest bardzo minimalistyczne i surowe. Dominują w nim beże, szarości i brązy. Całą ścianę zajmuje częściowo przeszklona zabudowana szafa ernestrust. Jedynymi meblami są tapicerowane łóżko oraz kamienne stoliki boczne.

W domu Julii, na przestrzeni 200 mkw., przechodzimy przez różnorodne, choć bardzo spójne strefy. Każda z nich na pozór spokojna i jednolita, przyciąga wzrok pojedynczymi elementami wkomponowanymi w całość. Lekkie formy przyjemnie kontrastują z prostymi liniami. Faktury wzajemnie się przenikają, a klimat loftu przenika się z nowoczesnością. U Maffashion na próżno szukać sztampowych stylizacji modowych i banalnych pomysłów na wnętrza. Jej wybory zawsze wyróżnia oryginalność i ponadczasowy styl. Umiejętnie zestawia ze sobą świat współczesnej mody i nowoczesnego designu, łącząc je z właściwą sobie naturalnością i dystansem do czekających ją zmian w życiu prywatnym.