Tak mieszka znana dekoratorka wnętrz

Jak mieszka i co lubi we wnętrzach Kamila Jakubowska-Szmyd, stylistka i dekoratorka wnętrz? Zaglądamy do środka jej domu.

Wzięta stylistka wnętrz na co dzień pracuje z najlepszymi polskimi fotografami. Jej oko do wnętrz sprawia, że atuty i detale pomieszczeń zachwycają od wejścia. Usuwa zbędne, niepasujące przedmioty i meble, zastępując je atrakcyjnym designem i kolorystyką, nadającą zdjęciom odpowiednie proporcje i niepowtarzalny styl. Choć wyobrażenie własnego domu zmieniało się przez wiele lat, to niezmiennie wiedziała, że będzie to miejsce pełne książek i sztuki.

Obecne wnętrza to wypadkowa projektów, które w owym czasie realizowała stylistka. Dodatki towarzyszyły jej podczas licznych sesji zdjęciowych i tak stawały się częścią domu. Oczywiście, że musiały pasować i podobać się, natomiast nie szukała ich specjalnie. Dom miał być ciepły, bo poza Kamilą i jej mężem w domu jest także troje dzieci. We wnętrzach znajdziemy więc mnóstwo przyjemnych kolorystycznie tekstyliów i sporo wzorzystych tapet, bo nasza bohaterka kocha kolor i wzory. Sporo tu elementów vintage z lat 60. Kamila Jakubowska-Szmyd uwielbia łączyć pozornie niepasujące do siebie rzeczy i w ten sposób przełamywać wnętrzarskie schematy.

Największe wyzwanie – kuchnia

Zastana zabudowa kuchenna wymagała totalnego remontu. Zaprojektowała ją sama wiedząc, że część będzie wyposażona jedynie w dolne szafki. Kolor górnych, przydymiony błękit, był nawiązaniem do wiszących nieopodal zasłon. Zwieńczeniem kuchni miał być blat kuchenny - trwały, elegancki i wyjątkowy. - Blat kuchenny w naszym domu miał być oczywiście praktyczny i trwały, ale przede wszystkim musiał wyglądać zjawiskowo. Wiele się przy nim dzieje, a jednocześnie to on w dużej mierze decyduje o uroku i klimacie kuchni. Spiek Dekton od Cosentino radzi sobie w kuchni znakomicie i w 100% spełnia moje wymagania – mówi Kamila Jakubowska-Szmyd.

W całym domu stylistki dominuje francuska dbałość o każdy detal, którą właściciela lubi przemycać do swoich wnętrz, zwłaszcza do otwartej na salon kuchni. Dominuje tu miks włoskich mebli, kolonialnych, francuskich dodatków, wazonów vintage i współczesnego oświetlenia. Duży drewniany stół, czeskie, ponadczasowe krzesła i sztuka Aleksandry Prusinowskiej, Tomasza Omelko, Dominiki Donde, Cyryla Zakrzewskiego dopełniają to eklektyczne wnętrze, w którym przyjaciele czują się od razu jak u siebie.