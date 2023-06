Tak mieszkają architekci z pracowni bkm group

Jak się okazuje w projektowaniu najtrudniejsze jest… zaprojektowanie wnętrz dla siebie. Przekonali się o tym Marta Komorowska i Bartosz Koszałka, właściciele pracowni bkm group. Aranżacja ich mieszkania o powierzchni 70mkw., bazuje na naturalnych materiałach dających przytulny i ciepły nastrój.

bkm group to pracownia architektoniczna z województwa pomorskiego, którą założyli Marta Komorowska i Bartosz Koszałka.

Architekci sami zaprojektowali swoje mieszkanie w Gdyni.

Mieszkanie w Gdyni składa się z salonu z jadalnią otwartą na kuchnię, gabinetu, sypialni, a także łazienki i toalety. Dla właścicieli bardzo ważny był układ centralny mieszkania. Nie chcieli wnętrza z długim korytarzem, który zabiera za dużo powierzchni — funkcjonalność jest jednym z kluczowych elementów tego projektu.

- Mieszkanie miało być ponadczasowe oraz funkcjonalne. Poza czysto praktycznymi rozwiązaniami, chcieliśmy otoczyć się elementami przestrzeni, w której żyjemy i estetyką, które nam się podoba i szybko nam się nie znudzi. Zastosowane materiały są naturalne i dobrej jakości, kolory stonowane z drobnymi akcentami kolorystycznymi - mówi architekt Bartosz Koszałka z bkm group. - Jest to wnętrze wyczekane i szczególnie ważne dla nas, bo własne, dlatego proces projektowy był wydłużony i można powiedzieć, że wnętrze rozwijało się z nami, a my z nim. Wnętrze zrodzone z pasji i detalu – dodaje.

Projektowanie dla siebie różni się bardzo od projektowania dla klienta. Architekci przedstawiają inwestorowi najlepsze opcje rozwiązań, a on podejmuje decyzje. Natomiast przy tworzeniu koncepcji dla siebie, pomimo doświadczenia i znajomości rynku, zawężenie możliwości wyboru staje się trudniejsze.

Indywidualizm, naturalne materiały, ponadczasowy design

Główną bazę kolorystyczną – złamaną biel, piaskowy beż oraz ciemne akcenty drewnianych belek przełamano wyrazistymi odcieniami cegły, jagody oraz ciemnej zieleni. Całość dopełniają różnorodne wykończenia i materiały, takie jak drewno, metal, ceramika, szkło czy miękkie tekstylia. Architektom zależało na tym, aby kuchnia z poziomu salonu nie prezentowała się jako przestrzeń robocza i osobna część mieszkania, tylko jako zabudowa meblowa, która jest integralną, wspólną częścią salonu. Przez zastosowane detale w postaci delikatnych ramek, minimalistycznych uchwytów w kolorze czarnym i płytek osiągnęli ten efekt.

- Wiedzieliśmy też, że zachodnie słońce będzie często gościć we wnętrzu, a lubimy patrzeć na grę światłocienia na frontach, płytkach. Wtedy to wszystko żyje. Sama kuchnia utrzymana jest w stonowanej jednolitej w miarę kolorystyce, więc jako całość sprawia spokojne wrażenie i dzięki temu mogliśmy wykończyć ją różnymi detalami - dodają architekci.

Ważną rolę we wnętrzu odgrywa również oświetlenie.

- Oświetlenie chcieliśmy jak najbardziej minimalistyczne w swojej formie i płaskie, żeby zlewało się z sufitem i taki efekt osiągnęliśmy, używając MIXLINE marki AQForm. Nad stołem jest natomiast oprawa wisząca MAXI RING dot również od AQForm, którą uwielbiamy, gdyż jej źródło światła jest odbite — chroni wzrok użytkownika przed olśnieniem. Dodatkowo warto pomyśleć o funkcji ściemniania i tworzeniu nastroju wedle naszych potrzeb. Świetnie to się sprawdza w oświetleniu stołu, kiedy potrzebujemy bardziej ambientowe, kameralne światło. Dzięki temu we wnętrzu możemy uzyskać różne emocje - dodają architekci.

Wiele mebli architekci zaprojektowali osobiście – jak choćby wolnostojącą, ciemnozieloną komodę na metalowych czarnych nóżkach. Jest ważnym elementem, ponieważ jest to mebel, który widać zaraz po wejściu do mieszkania. Pełni również bardzo istotną funkcję użytkową - na jej blacie można odłożyć klucze, czy telefon. Dzięki temu te przedmioty mają swoje stałe miejsce na specjalnie dobranej marmurowej tacy. Minimalistyczne zdjęcia w białych drewnianych ramkach są autorstwa architekta Bartosza Koszałki — pochodzą one z podróży właścicieli.

W łazience widzimy zestawienie dwóch kolorów granatu i pomarańczu. Jak mówią architekci z bkm group, "obecnie jest bardzo dużo możliwości wykończeniowych i kolorystycznych, na pewno trzeba uważać, żeby nie przesadzić".