Tak powstaje porcelana. Zobacz cały proces od kuchni

Z jakich surowców powstaje porcelana? Jakie wytyczne musi spełnić, by trafić do sprzedaży? Jakie pułapki czekają na producentów? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie w poniższym tekście.

W pięciu krokach przedstawimy, jak powstaje najpopularniejsza polska porcelana. Przyjrzymy się procesowi powstawania porcelany w fabrykach Polskiej Grupy Porcelanowej i prześledzimy wszystkie etapy produkcji.

Krok 1: materiały

Podstawowymi surowcami do produkcji porcelany są materiały naturalne: kaoliny, skalenie i kwarc. W dalszych etapach produkcji niekiedy w tej mieszance znajdziemy również kredę, dolomity czy tlenek glinu. Surowce kupowane są u uznanych dostawców, którzy każdą dostawę potwierdzają świadectwem jakości. Nie zmienia to jednak faktu, że po dotarciu do fabryki podlegają one ścisłej kontroli.

Parametry komponentów mają ogromny wpływ na jakość gotowych wyrobów. Technolodzy Polskiej Grupy Porcelanowej w otrzymanych próbkach sprawdzają między innymi: czystość surowca, jego wilgotność, wytrzymałość na zginanie w stanie surowym oraz kurczliwość. Wszystkie wyniki są odnotowywane w księgach laboratoryjnych.

– Społeczna odpowiedzialność rozpoczyna się już w momencie pozyskiwania materiałów do produkcji porcelany. Wszystkie informacje muszą zostać zaksięgowane z należytą starannością. Na etapie przyjęcia, surowce nie spełniające wymagań jakościowych są zatrzymywane w boksach i znakowane informacją o niedopuszczeniu do produkcji. To niezwykle ważne, by już na etapie pierwszych nieścisłości pozostawać w dialogu z dostawcą materiałów – wyjaśnia Edyta Voigt, Dyrektor Handlowy, Polska Grupa Porcelanowa. Po wyselekcjonowaniu najwyższej jakości surowców rozpoczyna się właściwy proces produkcji.

Krok 2: formowanie

Kolejnym etapem jest przygotowanie mas ceramicznych i szkliwa. Masy ceramiczne przygotowane są na bazie tych samych surowców w trzech różnych postaciach: masy plastycznej - stosowanej do nadawania wyrobom kształtów w formach gipsowych; masy lejnej - stosowanej do nadawania kształtów metodą odlewania również w formach gipsowych oraz masy granulatowej - stosowanej do nadawania kształtów w toku prasowania izostatycznego pod bardzo wysokim ciśnieniem.

Krok 3: podsumowanie

Gotowe surowe półfabrykaty są poddawane suszeniu, ręcznemu lub mechanicznemu kończeniu, a następnie kierowane do wypału biskwitowego.

Wypalanie stanowi najważniejszy proces elementu produkcyjnego. W wysokich temperaturach utrwalane są nie tylko kształty, ale też dekoracje. Porcelana nabywa w piecu wytrzymałości na urazy mechaniczne oraz gotowości na nadanie jej finalnych cech.

Pierwszy wypał porcelany prowadzi się w piecu tunelowym w temp. 980°C, przez około 48 h od momentu załadunku do wyjścia z pieca. Jest to wypał biskwitu – półfabrykatu ceramicznego niepokrytego szkliwem. Szkliwienie tych elementów następuje ręcznie lub automatycznie poprzez zanurzenie w wodnej zawiesinie szkliwa.

Drugi wypał porcelany to wypał „ostry”. Prowadzony jest w piecu tunelowym w temperaturze blisko 1400 °C przez 7 h lub w piecu komorowym.

Gotowe produkty są poddawane kontroli jakości i selekcji. W tym momencie podejmowana jest decyzja, które elementy finalnie trafią do sprzedaży.