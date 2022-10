Tak pracuje branża IT. Zaglądamy do wnętrz 20 biur w Polsce

W jakim środowisku pracują firmy wywodzące się z Doliny Krzemowej? Jakie otoczenie sprzyja pracy programistów? W jakich przestrzeniach pracują twórcy cyfrowej rozrywki (i nie tylko)? Zajrzeliśmy do biur firm działających w branży IT.

Biuro Google w Warszawie

W kompleksie The Warsaw Hub, gigant z Doliny Krzemowej otworzył w tym roku największe centrum rozwoju technologii chmury Google w Europie. Biuro zajmuje 14 pięter i 20 tys. mkw. przestrzeni. Inspiracją do zaprojektowania każdego z pięter były różne regiony Polski. Pierwsi pracownicy, głównie inżynierowie zajmujący się technologią chmurową, pracę mieli zacząć jeszcze w październiku.

Biuro Google w Warszawie, proj. MOLA Architecture, fot. Jacek Waszkiewicz

Nowe biuro będzie dynamicznie zwiększać zatrudnienie w najbliższych latach, rekrutując do Warszawy utalentowanych inżynierów i inżynierki - także z zagranicy.

Do dyspozycji pracowników i odwiedzających będzie taras zewnętrzny wraz z kawiarnią zlokalizowany na 31. piętrze oraz kantyna. Projekt uwzględnił także wiele udogodnień, takich jak np. siłownia, biblioteka, pokoje rozrywki czy pokoje dla rodziców z dziećmi. W budynku zlokalizowano także nowoczesny i strzeżony parking rowerowy, a na parkingu podziemnym zainstalowano ładowarki do samochodów elektrycznych.

Kompleks wyposażono w zaawansowane rozwiązania technologiczne, a zintegrowane systemy zarządzania budynkiem są zarządzane przez infrastrukturę opartą na sztucznej inteligencji i obsługiwaną przez Google Cloud Platform.

Rolę głównego architekta projektu pełniła pracownia MOLA Architecture z Dublina, ale pracownicy i pracowniczki Google w specjalnej grupie roboczej doradzali i podejmowali ostateczne decyzje co do wielu elementów projektu. Za budowę odpowiadały firmy Tetris i Muniak.

Biuro Allegro w Warszawie

24 tys. mkw. powierzchni, siedem pięter i zjawiskowy design - taka jest nowa siedziba Allegro w Warszawie, największego najemcy Fabryki Norblina. Za projektem wnętrza stoi pracownia The Design Group, która zatrudniona była również do aranżacji poznańskiej, największej siedziby Allegro.

Biurowce Plater oraz Galwan, w których mieszczą się przestrzenie biurowe Allegro, to nowe konstrukcje, zbudowane w klimacie całego kompleksu Fabryki Norblin. Właśnie dlatego przenikają się tu elementy industrialne, charakterystyczne dla pofabrycznych budynków, ale też i nowoczesne, proste linie i rozwiązania.

Biuro Allegro w Warszawie (Fabryka Norbina), proj. The Design Group, fot. mat. pras

Allegro wraz z architektami TDG postanowiło wykreować we wnętrzach spójność z kontekstem otoczenia. Biuro jest zatem utrzymane głównie w stylu industrialnym, z geometrycznymi, prostokątnymi elementami, choć zostało złagodzone ciepłymi wykończeniami, z szacunkiem dla historii otoczenia.

Do dyspozycji pracowników są m.in.: sale spotkań dla zespołów do pracy ad-hoc, phone boothy różnej wielkości (mieszczące nawet do 6 osób), duże centrum konferencyjne na VIII piętrze, specjalnie zaprojektowane dla Allegro tarasy łączące przestrzenie relaksu z miejscami do pracy pośród natury i na świeżym powietrzu i wiele więcej.

Realny wpływ na wygląd biura mieli też sami pracownicy Allegro. To właśnie oni decydowali o kolorach, grafikach czy materiałach, które teraz można podziwiać we wnętrzach.

Biuro Microsoft w Warszawie

Siedziba Microsoft w Polsce to inspirująca przestrzeń, która ma wzmacniać kulturę współpracy, wymiany wiedzy i kreatywności. Wykorzystuje ona stonowane tło w odcieniach beżu i brązu oraz zastrzyki intensywnych kolorów. Za projektem stoi pracownia Trzop Architekci.

Siedziba Microsoft Polska w Warszawie, proj. Trzop Architekci, fot. Pion Studio

Architekci zaakcentowali styl i charakter projektów TA, tworząc dla wnętrza motyw przewodni „connection”, czyli połączenie, spajający ze sobą wszystkie przestrzenie i strefy. Użytkownik łączy się z funkcjonalną, dynamiczną przestrzenią i z wiodącymi na piętrach motywami – naturą, technologią i nauką. Aranżacja biura rozwija relacje między użytkownikami i sprzyja ich współpracy. Piętra połączone są instalacją świetlną w formie linii świetlnych na suficie, płynnie przechodzących na zewnątrz, oświetlając patio. W biurze wykorzystane zostały rozwiązania z zakresu IT i AV, które wspierają zespół w codziennej pracy i rozwoju.

Sercem biura jest przestrzeń socjalna o wielkości ponad 350 mkw., stanowiąca miejsce integracji, spotkań oraz wzajemnej inspiracji. W zakresie designu postanowiono na ekologiczne materiały oraz akcenty złota. Na ścianach umieszczono ręcznie malowane murale oraz identyfikację wizualną. Miejsca pracy funkcjonują zgodnie ze strategią Activity Based Workplace. Projekt zachowuje standardy tożsamości marki i standardów w biurach Microsoft na całym świecie.

Biuro Huuuge Games w Warszawie

W biurowcu The Warsaw Hub mieści się nowe biuro firmy Huuuge Games. Pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki postawiła na industrialne wnętrza.

- Chcieliśmy stworzyć biuro o klimacie loftowym w stylu start-up. Dalszym krokiem było wyłonienie nazewnictwa sal konferencyjnych, które zainspirowało nas do zaprojektowania wystroju i stworzenia charakterystycznych detali nawiązujących do danego miejsca - mówi Barnaba Grzelecki.

Biuro firmy Huuuge Games w Warszawie, proj. Bit Creative Barnaba Grzelecki, fot. fotomohito

Recepcja mieści się na piętrze +21 i jest połączona z poczekalnią i aneksem kuchennym. Inspiracją dla detali były miasta w których Huuuge Games ma swoje oddziały. Posłużyły one jako inspiracja do zaprojektowania np. salki Vegas z charakterystycznym stołem i plakatami czy salki Amsterdam z podwieszanym rowerem do ściany. Wszystkie przestrzenie posiadają neon z nazwą sali.

- Projektując biuro dla firmy Huuuge Games ważne było dla nas uzyskanie ciepłego wnętrza i przytulnej atmosfery w loftowym klimacie. Postawiliśmy na charakterystyczne elementy, takie jak ścianki szklane ze szprosami, drewno, cegłę czy techniczne sufity z industrialnymi oprawami. Dodatkowym atutem przestrzeni jest samoobsługowy punkt kawiarniany, w którym oczekujący mogą nie tylko poczęstować się kawą ale również podziwiać piękną panoramę Warszawy - mówią autorzy projektu.

Biuro Britenet w Lublinie

2,8 tys. mkw., trzy piętra, miejsce pracy dla 400 osób i zaskakujący design. Nowa siedziba Britenet w Lublinie powstała z myślą o pracownikach. Za projektem stoi pracownia Kunkiewicz Architekci. Od lipca br. siedziba Britenet w Lublinie mieści się w nowym biurowcu na ul. Wojciechowskiej 9a. Tym samym udało się połączyć dwa lubelskie oddziały firmy z dwóch różnych lokalizacji. Chilloutroomy, game roomy i coffee pointy, a także ścianki z żywą zielenią, murale i dwumetrowa rzeźba superbohatera pozytywnie zaskakują w biurze Britenet.

Biuro Britenet w Lublinie, proj. Kunkiewicz Architekci, fot. Rafal Chojnacki Fotografia Architektury

Najciekawsze dla architektów było poznanie od podszewki modelu pracy programistów oraz idei nowoczesnego biura, opartego nie tylko równowadze między pracą umysłową i odpoczynkiem, ale także hybrydowym trybie pracy.

Gości w recepcji firmy Britenet wita dwumetrowa figura BriteMana. To symboliczny bohater IT. – To, co zdecydowanie jest niepowtarzalnym elementem projektu to imponujących rozmiarów, betonowa rzeźba, przedstawiająca wymyślonego wspólnie z grafikami superbohatera firmy. BriteMan trzymany był w tajemnicy przed pracownikami przez cały czas realizacji projektu i dopiero na otwarciu większość z nich ujrzała go po raz pierwszy – podkreśla Mateusz Kunkiewicz, architekt i właściciel Kunkiewicz Architekci.

Biuro Ten Square Games we Wrocławiu

Ten Square Games to wrocławski deweloper gier mobilnych, którego flagowe hity to gry Fishing Clash i Hunting Clash. W 2020 r. studio przeniosło swoją główną siedzibę do budynku City One przy pl. Wróblewskiego we Wrocławiu. Początkowo Ten Square Games zajmowało jedno z pięter budynku, ale z czasem okazało się, że dla rosnącej załogi potrzebna jest dodatkowa przestrzeń. Studio podjęło decyzję o wynajęciu kolejnego piętra budynku, a do projektu zaprosiło pracownię Fruit Orchard oraz wykonawcę InstalOne.

Biuro Ten Square Games we Wrocławiu, proj. Fruit Orchard, fot. mat. prasowe

Prace projektowe i realizacja objęły blisko 1700 mkw. powierzchni biurowej, a równolegle z ich postępem prowadzony był monitoring śladu węglowego. Zakończone w 2022 r. prace analityczne wykazały, że dzięki decyzjom wszystkich uczestników procesu udało się nie tylko zoptymalizować cześć kosztów, ale również znacznie wpłynąć na redukcję wygenerowanych emisji. Był to jeden z pierwszych w Polsce projektów, gdzie policzone zostały emisje związane z aranżacją biura.

– Podczas prac renowacyjnych na nowym piętrze przeprowadziliśmy pionierski projekt monitoringu, aby zwiększyć świadomość tego, czym jest wbudowany ślad węglowy, ale także łatwiej podejmować w przyszłości decyzje, które pomogą nam ograniczyć nasz negatywny wpływ na środowisko - mówi Karolina Gralczyk, Ofice Manager w Ten Square Games.

Podczas realizacji inwestycji ponownemu wykorzystaniu podlegało ponad 85 proc. istniejącej posadzki oraz ok. 40 proc. istniejących sufitów. Świadczy to o wysokim poziomie ponownego wykorzystania materiałów nadających się do tego celu.

- Do projektu wykorzystaliśmy między innymi specjalnie zaprojektowane przez nas pod ten projekt duńskie wykładziny Ege. Ich zadaniem "artystycznym", było graficzne skojarzenie z procesem renderingu - od pixeli po finalne obrazy - które pochodzą z gier produkowanych przez firmę. Ponieważ znajdują się na podłogach i częściowo na ścianach ze specjalnym podkładem akustycznym więc dodatkowo poprawiają komfort użytkowy pomieszczeń. Ale co najważniejsze - wykładziny te nie tylko są certyfikowane Creadle2Creadle, ale też surowce, które wykorzystywane są przy ich produkcji to między innymi recyklingowane sieci rybackie czy butelki pet - dodaje Katarzyna Miastkowska z Fruit Orchard.

Biuro Techlandu we Wrocławiu

Techland to jedna z polskich firm z sukcesami działających na międzynarodowym rynku gier komputerowych. To tu powstały takie światowe bestsellery jak Call Juarez, Dying Light czy Dead Island. Biuro firmy we Wrocławiu powstało z myślą o obecnych, ale i przyszłych pracownikach, dla których przygotowano naprawdę sporo miejsca. Wnętrza zaprojektowane przez Magdę Kozak zainspirowane są Doliną Krzemową.

Biuro Techland we Wrocławiu, proj. Magdalena Kozak, fot. mat. prasowe

Strefy pracy to przede wszystkim open space z wyraźnie zaznaczonymi strefami miękkich mebli. Na regularnym układzie wykładziny w szerokie szare pasy pojawiają się nieregularne wyspy miękkiej wykładziny z granatowymi, modułowymi sofami włoskiej marki Milani oraz hokerami Mickey i pufami Cube. Każda taka „miękka” strefa wyposażona jest w zamontowany w zabudowie meblowej telewizor i tablicę suchościeralną – można tu wyświetlać i omawiać opracowywane właśnie fragmenty gier. Większe spotkania mogą odbywać się w 22 salach konferencyjnych.

Pracownicy Techlandu mogą wybrać między kilkoma rodzajami relaksu: do dyspozycji jest siłownia, pokój drzemki, a nawet salon masażu. Nawet wizyta w firmowej kantynie ma posmak zabawy: można tu zjechać na specjalnej zjeżdżalni dla dorosłych. Oczywiście nie zabrakło również specjalnych pomieszczeń do testowania gier - zarówno dla osób z zewnątrz, jak i profesjonalnych testerów z Techlandu.

Biuro STM Cyber w Warszawie

Prace nad nową siedzibą firmy STM Cyber rozpoczęły się w trakcie trwania pandemii. Rozwijająca się firma z branży cyber-bezpieczeństwa ze śmiałością i przekonaniem podeszła do zmiany biura. Nową siedzibę zlokalizowano w Business Garden w Warszawie. Do współpracy nad projektem zaproszono firmę Interiors.

Już na samym wejściu do nowej siedziby STM Cyber czuć awangardowy i nietypowy dla standardowych biur klimat.

Biuro STM Cyber w Warszawie, proj. Interiors, fot. Piotr Krajewski

Mieszają się tu konsekwentnie jaskrawe kolory w meblach, ościeżnicach czy elementach wyposażenia w zestawieniu z ciemnym, miejscami tajemniczo-mrocznym wnętrzem, podbite dużą „dawką” różnorodnego oświetlenia. Od pierwszych minut spędzonych w STM przenosisz się w klimat cyber… i nie ważne czy jesteś pracownikiem, czy gościem – przejmujesz pozytywną energię biura i wchodzisz w to całym sobą.

Biuro 3Soft w Katowicach

Nowa siedziba 3Soft w Katowicach zajmuje dwa piętra w budynku biurowo-usługowym należącym do Holdimexu. Na blisko 1000 mkw. powierzchni znajdują się zarówno tradycyjne pokoje biurowe, jak i sale konferencyjne, strefy co-workingowe, pokój do pracy w ciszy, sala spotkań one-2-one, pokój relaksu, dwie kuchnie oraz recepcja i pomieszczenia techniczne. Do biura przynależy również taras. Aranżacja przestrzeni biurowych według DNA Architekci uwzględnia różne style pracy i potrzeby pracowników.

Biuro 3Soft w Katowicach, projekt DNA Architekci, fot. mat. prasowe

Przy projektowaniu wnętrz uwzględniona została specyfika hybrydowego modelu pracy. Duży nacisk położono na elastyczność i wielofunkcyjność przestrzeni. Ważnym celem stało się zatem, aby nowe przestrzenie, oprócz zapewnienia odpowiedniej liczby stanowisk pracy i komfortowych warunków do wykonywania obowiązków zawodowych, służyły też budowaniu relacji pomiędzy pracownikami.

W projekcie biura 3Soft postawiono na nowoczesny styl. Aranżacja jest spójna z identyfikacją wizualną marki. Dominują biele, szarości i czerń. Mocnym akcentem dynamizującym całość jest charakterystyczna malinowa czerwień, pojawiająca się na sufitach.

Najciekawszym miejscem do zaprojektowania dla DNA Architekci były strefy chilloutu, których zadaniem jest integracja i odpoczynek pracowników. Tu znajdziemy miejsce do grania w planszówki, piłkarzyki czy gry komputerowe, a jednocześnie można skonsumować drugie śniadanie. To kreatywna przestrzeń dla odpoczynku ciała i głowy.

Biuro CodeLab we Wrocławiu

CodeLab ma nową siedzibę w Sagittarius Business House we Wrocławiu. Za projektem biura stoi pracownia mode:lina. Jak sami siebie nazywają, eksperci od zadań specjalnych z CodeLab potrzebowali komfortowego miejsca pracy, które zainspiruje do kreatywności, wymiany opinii i spotkania z drugim człowiekiem. Tę przestrzeń chcieli nierozerwalnie związać z miastem, w jakim się znajduje — Wrocławiem.

Biuro CodeLab we Wrocławiu, proj. mode:lina, fot. Patryk Lewiński

Bezpośrednie sąsiedztwo biura z dworcem Wrocław Główny stało się inspiracją do „zaproszenia” tej przestrzeni do biur CodeLab. Strefa wejściowa pełna jest odniesień do zabytkowych wnętrz budynku dworca takich jak listwowe sufty i okienka kas biletowych, a drogę w biurze wskazują stylizowane oznaczenia peronów. W jednej z salek konferencyjnych — wagonie, można poczuć zew podróży, gdy z rastrowego suftu neonowy CodeLab puszcza oko do świecącego w ciemności Wrocławia Głównego.

Części wspólne to wycieczka po mieście, który oprócz ceglanych katedr i mostów ma do zaoferowania także dokonania architektury modernistycznej — np. domy handlowe Renoma i Kameleon. Ich opływowe formy i charakterystyczne, odcinające się ciemne gzymsy znalazły swoje odbicie w podziałach i wzorach sufitów i posadzek, wydzielających przestrzeń biura na strefy komunikacyjne i strefy pracy.

Wspólnym elementem wiążącym całość jest zieleń i ukryte w zakamarkach biura „kaczkoludki” - firmujące CodeLab zielone, gumowe kaczuszki, ubrane przez mode:lina w stroje wrocławskich krasnoludków i wspaniale opracowane przez artystów ze studia takie.pany w grafkach zdobiących przestrzenie wspólne.

Biuro GlobalLogic we Wrocławiu

Firma GlobalLogic na początku roku przeniosła się do nowej siedziby we Wrocławiu, zlokalizowanej w budynku Nowa Strzegomska. Projekt wnętrz powstał przy zaangażowaniu pracowników, którzy dzielili się swoimi pomysłami z projektantami, a końcowy efekt to elastyczna i nowoczesna przestrzeń ze stanowiskami dostosowanymi do różnych rodzajów pracy.

Elastyczność, swoboda aranżacyjna, możliwość szybkiego dostosowania przestrzeni do konkretnych zadań oraz jej różnorodność - tak w kilku słowach można opisać wnętrza nowej siedziby GlobalLogic. Obok sal konferencyjnych, do dyspozycji pracowników są strefy hot-desk, zamknięte obszary dla zespołów, które muszą zadbać o ochronę informacji projektowych, strefy collaboration idealne do współpracy czy budki telefoniczne.

Biuro GlobalLogic we Wrocławiu, fot. mat. prasowe GobalLogic

Jak przystało na siedzibę firmy z branży inżynierii cyfrowej, ważnym jej elementem są też laboratoria, gdzie opracowywane i testowane są innowacyjne rozwiązania, a także showroomy, w których prezentowane będą projekty koncepcyjne i stworzone rozwiązania informatyczne, jak choćby Augmented Reality Infotainment System (ARIS) czy system wykrywania i rozpoznawania twarzy GLOFace.

Biuro Allegro w Poznaniu

W budynku Nowy Rynek w Poznaniu pracownicy Allegro mają do dyspozycji blisko 25 000 mkw przestrzeni. Firmie zależało na stworzeniu bardzo komfortowych warunków do pracy, dlatego jednym z ważniejszych celów było zaprojektowanie ergonomicznych i elastycznych stanowisk pracy dostosowanych do modelu pracy hybrydowej dla zespołu 2700 osób. Za projektem nowego biura, podobnie jak siedziby firmy w Warszawie, stoi pracownia The Design Group.

Allegro wyposażyło więc swoje nowe biuro w elektrycznie regulowane biurka do pracy siedzącej oraz stojącej (typu Stand Up), które pozwalają na dostosowywanie wysokości blatu w zależności od potrzeb pracownika. Dla poprawienia akustyki w miejscach pracy, zainstalowane zostały panele akustyczne, które znajdują się zarówno pomiędzy stanowiskami pracy, jak i w lampach i przesłonach, dzięki czemu zredukowany został hałas i pogłos we wnętrzach biura.

Biuro Allegro w Poznaniu, proj. The Design Group, fot. fotomohito

Przestrzeń siedziby Allegro została zaprojektowana tak, aby umożliwić przenikanie się środowiska i otoczenia w miejscu pracy, łamiąc przy tym standardowy, tradycyjny wygląd biura. Przestrzenie do pracy cichej w wygodnych fotelach, salki spotkań z hokerami na kilka osób, ale także amfiteatry, centrum konferencyjne z kilkoma aulami, ogromny taras, kantyny czy niesamowicie zielone jungle roomy – to tylko kilka z pomieszczeń, z jakich mogą korzystać pracownicy poznańskiego biura. Na pierwszym piętrze znajduje się bajkowo wyglądające przedszkole dla najmłodszych, którego wiele elementów designu jest spójnych z częścią biurową.

Biuro Callstack we Wrocławiu

Środowisko wygodne dla pracy programistów, zarządu i działów administracyjnych, umożliwiające pracę zespołową, spotkania pracowników, robocze narady prowadzone często w formule online z wieloma klientami jednocześnie, a także ciche strefy umożliwiające, w razie potrzeby, spokojną pracę w skupieniu. Tego wszystkiego plus dużej ilości zieleni oczekiwała firma Callstack od swojego nowego biura. Wyzwania podjęli się architekci z we.make.

W nowym biurze uwzględniono różnej wielkości salki konferencyjne, z których część działa odrębnie, a część można połączyć w większe pomieszczenia, stoły do roboczych spotkań jeden na jeden, skype-roomy do konferencji online, a także blaty do pracy stojącej.

Wnętrza biura firmy Callstack. proj. we.make. fot. Tom Kurek

Firmie zależało na tym, aby wystrój wnętrza korespondował z charakterem marki. Projektanci zaproponowali aranżację bezpośrednio nawiązującą do tematyki naukowej. Znalazły się tutaj przypominająca meteoryt recepcja w otoczeniu... czarnej dziury oraz budki telefoniczne i do rozmów video sygnowane nazwami amerykańskich wahadłowców kosmicznych.

W nowym burze nie zabrakło również strefy chillout, która tutaj pełni również funkcję przestrzeni do cyklicznie organizowanych przez Callstack eventów, takich jak warsztatu i meet-upy branżowe. Centralnie zlokalizowany chillout room mocno wyróżnia się na tle innych stref, jednocześnie wciąż tematycznie do nich nawiązując.

Siedziba Playtika wWarszawie

Browary Warszawskie i budynek Biura przy Warzelni stały się domem dla firmy Playtika, działającej w sektorze popularnych gier mobilnych, tj. Bingo Blitz, Board Kings, Solitaire Grand Harvest i Redecor.

Nowe biuro Playtika znajduje się w historycznej dzielnicy Warszawy, w otoczeniu najlepszych restauracji i udogodnień miejskich, terenów zielonych i pięknej architektury. Cały kampus jest kwintesencją przestrzeni stworzonej z myślą o stylu życia w nowoczesnym mieście i symbolem rozkwitu współczesnej Warszawy. Projekt biura został opracowany zgodnie z DNA Playtiki, oferując przestrzeń kawiarnianą, strefy relaksu, pokój gier, a nawet specjalną salę do pracy kreatywnej.

Biuro Playtika w Warszawie, fot. mat. prasowe

- Rodzina Playtika® w Warszawie rozwinęła się szybko i stała się wielokulturowym centrum, w którym profesjonaliści i utalentowani deweloperzy nie tylko z Polski, ale z całego świata wspierają misję Playtika®, aby zapewniać rozrywkę w myśl hasła „Infinite Ways to Play” – komentuje Shlomi Aizenberg, dyrektor operacyjny w Playtika.

Biuro intive we Wrocławiu

Projektanci z pracowni MIXD postawili na przestrzeń zróżnicowaną, elastyczną, ale też posiadającą mocny „cool factor”, pozwalający młodym programistom identyfikować się z tym miejscem. Projekt stawia na budowanie więzi międzyludzkich i obejmował m.in. powiększenie i otworzenie przestrzeni wspólnych, tworząc w ten sposób środowisko sprzyjające spotkaniom i twórczym rozmowom. Podczas projektowania architekci urządzili także warsztaty Culture Club, podczas których pracownicy intive dzielili się swoimi pomysłami na biuro.

Biuro intive Wrocław, proj. MIXD, fot. studio Mariola Żołądź Photography i Studio Pion

Przestrzeń jest przytulna, z dużą ilością drewna, koloru i tapicerowanych mebli, urozmaicona perełkami designu, takimi jak fotele Chierowskiego. Komfort akustyczny zapewniają dźwiękochłonne elementy wystroju - panele sufitowe z wełny drzewnej, dywany i wykładziny czy lampy z prasowanego filcu.

Biuro Dynatrace w Gdańsku

Na 4,2 tys. mkw. i 4 piętrach budynku Platinum w kompleksie Alchemia w Gdańsku znajduje się centrum R&D firmy Dynatrace, działającej w obszarze Software Intelligence w Europie, Amerykach i na Bliskim Wschodzie. Projekt biura powstał w pracowni Planet Architects.

Pozbawiona open space’ów przestrzeń podzielona jest na strefy dopasowane funkcjonalnie do charakteru wykonywanych zadań.

Gdańskie biuro Dynatrace, proj.Planet Architects, fot. Michal Algebra

– Dynatrace to wiodąca na świecie firma działająca w obszarze Software Intelligence. Trójmiejskie centrum R&D przez ostatnie lata dynamicznie się rozrastało. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, z sukcesem nadal przyciąga najlepszych specjalistów z branży IT. Za rozwojem firmy podążają zmiany w przestrzeni biurowej. Od niewielkiego biura przy ul. Dmowskiego, przez przeprowadzkę do nowoczesnej Alchemii, aż do ekspansji na kolejne piętra budynku. Pierwotna aranżacja została całkowicie przebudowana zgodnie z głównymi trendami w kształtowaniu środowiska pracy – mówi Adam Shroeder, Regional Head – North Region Poland z Office Department Cushman & Wakefield, firmy odpowiadającej za przebieg realizacji fit-outu biura przeprowadzonego w 2021 r.

Unikalny klimat przestrzeniom nadają zdobiące ściany murale wykonane przez Hardziej Studio. Niektóre z nich, zdobiące łączniki między piętrami biura, powstały na podstawie prac przygotowanych przez dzieci pracowników i pracowniczek biura.

Biuro Opera Software we Wrocławiu

A wszystko zaczęło się od jednego e-maila o wymownym tytule „Chcemy mieć najlepsze biuro naświecie!” - jak wspominają w biurze projektowym mode:lina. Siedziba Opera Software mieści się w dwóch prestiżowych kamienicach w centrum Wrocławia – jednej z początku XIX wieku i drugiej z 1913 roku – których właścicielem jest Zbigniew Grycan.

Biuro Opera Software we Wrocławiu, proj. mode:lina, fot. mat. prasowe mode:lina

Mimo, że korzenie firmy Opera Software sięgają Norwegii, to jej polski oddział jest ściśle związany z Wrocławiem. Ponadto samo centrum biznesowe Hieronimus (tzw. Szklany Dom) jest ważnym dla wrocławian budynkiem, dlatego projektanci szukali inspiracji do nowej aranżacji wnętrz w samej architekturze miasta. Biorąc pod uwagę preferencje stylistyczne pracowników oraz klimat miasta efekt końcowy udało się utrzymać w industrialnej, tzw. loftowej atmosferze.

Biuro Keyloop w Warszawie

Na dwóch najwyższych piętrach biurowca Central Point w Warszawie mieści się pierwsze w Polsce biuro międzynarodowej firmy Keyloop, która specjalizuje się w dostarczaniu oprogramowania dla branży motoryzacyjnej.

Głównym celem postawionym przed architektami z Massive Design było stworzenie wyjątkowej przestrzeni, która pozwoli przyciągnąć pracowników do biura, nowej na naszym rynku organizacji. Ważnym aspektem było wprowadzenie w wystroju wnętrza elementów wywołujących pozytywne skojarzenia i nierzadko uśmiech na twarzy. Istotnymi są tu nie tylko elementy nawiązujące do branży, w której działa Keyloop oraz do historii Polskiej motoryzacji, ale też prawdopodobnie najwyżej położona sucha zjeżdżalnia w Polsce. Można dzięki niej zjechać z antresoli na niższy poziom, gdzie znajduje się główne wejście do biura.

Biuro Keyloop Warsaw, proj. Massive Design, pm. Savills, fot Szymon Polański

W strefie wejściowej, pozbawionej mebla recepcji centralne miejsce zajmują sofa wbudowana w elementy karoserii Polskiego Fiata 126p i unikatowy retro tor slot-carów. Do strefy wejściowej przylega utrzymana w formie nawiązującej do stacji benzynowej wielofunkcyjna kantyna połączona z salą do burz mózgów.

Przestrzeń do pracy zrealizowano w formie półotwartych kameralnych zakątków odseparowanych od otoczenia za pomocą zaprojektowanych na tą okoliczność regałów z tablicami do pisania, wbudowanymi donicami na zieleń i przestrzeniami do odkładania rzeczy. Miejsca spotkań przy otwartych stołach projektowych, oraz wspierające codzienną pracę budki do spotkań i wideokonferencji zostały zlokalizowane równomiernie pośród regularnych stanowisk pracy.

Biuro Google we Wrocławiu

W 2021 Google dwukrotnie powiększył swoje biuro we Wrocławiu. Powiększone wrocławskie biuro giganta z Doliny Krzemowej to przestrzeń do pracy zespołu pomagającego wdrażać technologie chmurowe klientom firmy oraz nowego zespołu doradczo-strategicznego.

Biuro Google we Wrocławiu, proj. Trzop Architekci, fot. Jacek Waszkiewicz

W ramach inwestycji Google, przestrzeń wrocławskiego biura urosła dwukrotnie. Do dyspozycji pracowników będą nie tylko nowe pokoje do pracy grupowej, ale także biblioteka oraz siłownia i studio fitness. Firma zdecydowała się również powiększyć istniejące audytorium.

Za projekt wnętrz odpowiada pracownia Trzop Architekci. Z kolei za charakterystyczną stroną graficzną biura, która obejmuje liczne murale, ledony i prace lokalnych artystów, stoi studio Kolektyf.

Biuro Prisjakt w Krakowie

Siedziba Prisjakt - serwisu dostarczającemu użytkownikom informacji dotyczących produktów oraz umożliwienie prostego odnajdywania najlepszych ofert online - w Krakowie mieściła się kiedyś w dwóch osobnych budynkach. Firma zamieniła je na jedno wspólne biuro urządzone w nieformalnym, domowym klimacie. Prisjakt oczekiwał od projektantów, że aranżacja biura będzie odzwierciedlać m.in. priorytet budowania poczucia społeczności wśród pracowników oraz podtrzymywania nieformalnej, domowej atmosfery. Tu można chodzić w kapciach, zespołowo piec ciasta, a nawet grać na konsoli.

Nowatorsko zaaranżowana przestrzeń pozwala zorganizować burzę mózgów, skupić się na indywidualnych zadaniach, udzielać towarzysko lub po prostu wyluzować – w zależności od aktualnych potrzeb. Niezwykłe miejsce dla Prisjakt Poland Sp. z o.o. zaprojektowała i zrealizowała platforma Colliers Define.

Nowe biuro Prisjakt Poland, projekt Colliers Define, fot. Adam Grzesik

Przestrzeń o powierzchni 1242 metrów kw., w budynku Aquarius w Krakowie, to przykład biura skomponowanego na miarę nowej epoki i oczekiwań zarówno zatrudniających, jak i zatrudnianych.

W nowym biurze open space jest więc specyficzny, urozmaicony dodatkowymi, wspólnymi „mini-przestrzeniami” i kameralnymi zakątkami, wyposażony w siedziska, na których można przysiąść i zorganizować spotkanie ad hoc. Oddzielony został od korytarza, który z kolei wije się meandrami po całym biurze i również tworzy układ przytulnych nisz. Stanowiska pracy ulokowano od strony, gdzie panuje cisza i jest też widok na zieleń; strefy do kontaktu, spotkań itp. mieszczą się od ulicy. Są tu, dostarczone przez Logan, miękkie siedziska, stoły projektowe i tablice.