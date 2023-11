Tak pracuje jeden z największych dostawców produktów mlecznych na świecie. Zaglądamy do biura Hoogwegt

Jak subtelnie obrandować swoje biuro? Odpowiedź na to pytanie pojawia się w projekcie biura Hoogwegt w Warszawie autorstwa pracowni Bit Creative Barnaba Grzelecki.

REKLAMA

Firma Hoogwegt otworzyła nową siedzibę w warszawskim biurowcu Lixa.

Za projekt wnętrz odpowiada pracownia BIT Creative Barnaba Grzelecki.

Firma Hoogwegt swoją działalność w Polsce rozpoczęła w 1992 roku. Jest jednym z największych na świecie dostawców produktów i składników mlecznych. Działa w ponad 130 krajach, a swoją główną siedzibę posiada w Holandii.

W 2023 r. firma otworzyła nowe biuro w Polsce, które znajduje się w kampusie budynków Lixa zlokalizowanym przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Siedziba Hoogwegt zajmuje ok. 800 mkw. i jest docelowo przeznaczona dla 65 osób.

Przyjazne wnętrze

Architektom z pracowni Bit Creative zależało na tym, aby stworzyć jak najbardziej naturalne środowisko pracy z delikatnymi akcentami brandowymi.

- Stąd w projekcie pojawia się kolor niebieski czy przewijające się na suficie kształty zaciągnięte z logo firmy. Dzięki naturalnej estetyce, ergonomicznym i akustycznym rozwiązaniom udało nam się wypracować przyjazne wnętrze w którym pracownicy chętnie przebywają i wykonują swoje zadania - mówią architekci.

Design całego projektu miał być spójny i wywarzony.

W 2023 r. firma Hoogwegt otworzyła nowe biuro w Polsce, które znajduje się w kampusie budynków Lixa zlokalizowanym przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie, fot. fotomohito

Dobór kolorów i materiałów bazujących na naturze pozwolił nam na wypracowanie estetyki, w której każdy będzie czuł się dobrze. Skorzystaliśmy m.in. z drewna, betonu czy filcu, które uzupełniliśmy zielenią. Na mocniejsze akcenty postawiliśmy np. w recepcji. Kształt sufitu zainspirowany jest kształtem logo, co w połączeniu z oświetleniem stanowi ciekawy detal. Mocniejsze akcenty pojawiają się również w dalszej części biura - zaznaczają twórcy projektu.

W projekcie dla firmy Hoogwegt architekci zadbali również o ergonomię i funkcjonalność. Pracownicy mają do swojej dyspozycji ergonomiczne stanowiska pracy z wygodnymi i funkcjonalnymi fotelami. Miejsca pracy poprzedzielane są akustycznymi panelami, meblami z zielenią oraz zwieszanymi dźwiękoszczelnymi przegrodami. W przestrzeni open space zostały zaprojektowane również zabudowy typu „project table”, w których pracownicy mogą zmienić pozycję na stojącą. Mają oni również do dyspozycji przestrzenie do pracy w ciszy i skupieniu, takie jak budki telefoniczne czy mniejsze salki.