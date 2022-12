Tak pracuje Maciej Zień. Grupa Tubądzin zajrzała za kulisy warsztatu projektanta

Grupa Tubądzin przygotowała specjalny film, w którym Maciej Zień, współpracujący od lat z marką projektant, opowiada o procesie twórczym i towarzyszących mu wyzwaniach.

Grupa Tubądzin współpracuje z Maciejem Zieniem od lat. W tym czasie powstały są zjawiskowe kolekcje płytek ceramicznych zaprojektowanych przez artystę.

Jego ostatni pokaz Bloom odbył się na tle linii Balance Stone inspirowanej portugalską odmianą marmuru Alpine.

Maciej Zień od dziecka interesował się projektowaniem. Pierwsze szkice tworzył jeszcze w szkole podstawowej. Dziś jego marka sygnowana charakterystycznym skarabeuszem ma grono wielbicieli na całym świecie. Podobnie jak płyty wielkoformatowe, które projektuje dla Grupy Tubądzin.

- Projektowanie płytek daje mi oddech. Podczas tworzenia szkiców mogę się zrelaksować, odprężyć i wykorzystać modę do wykreowania kolejnych ciekawych wzorów na ceramice. Bardzo lubię to, że mogę wówczas przenieść się w odmienny świat, o zupełnie innym ładunku emocjonalnym – mówi Zień.

Płyty Balance Stone stworzyły niezwykle wyważoną i pełną blasku scenografię ostatniego pokazu fashion projektanta, wzbudziły podziw gości wydarzenia. Sprawiły, że kreacje z kolekcji Bloom zostały doskonale wyeksponowane, a sam pokaz zyskał na wielowymiarowości, udowadniając, że sztuka ma różne oblicza. A połączenie designu i mody tworzy intrygujące efekty.

Film, który przygotowała Grupa Tubądzin, pozwala zajrzeć nie tylko za kulisy pokazu. Artysta opowiada widzom m.in. w jaki sposób pracuje, co go inspiruje i co sprawia, że jego projekty są niepowtarzalne.