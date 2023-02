Tak pracuje właściciel marki 4F. To biuro w stylu agile z własnym showroomem

Firma OTCF, właściciel sportowej marki 4F, skonsolidowała swoje dotychczasowe biura w Krakowie oraz Wieliczce i otworzyła główną siedzibę w kompleksie The Park Kraków. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia Trzop Architekci.

Spółka OTCF S.A. jest jednym z największych pracodawców w Małopolsce. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży odzieży sportowej, obuwia oraz akcesoriów, dedykowanych profesjonalnym sportowcom i amatorom. Wiodącą marką w portfolio firmy jest 4F – marka obecna w 47 krajach świata, której ambasadorami są m.in. Anna i Robert Lewandowscy. Od ponad 10 lat 4F jest sponsorem polskiej kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz kilku europejskich Komitetów Olimpijskich. OTCF rozwija także własną linię żywności funkcjonalnej i suplementów diety 4F Fuel, marki 4F Junior i Outhorn, sieć multibrandowych sklepów sportowych SportStyleStory oraz restaurację ze zdrową żywnością 4F Spot. Jest wyłącznym dystrybutorem Under Armour na polskim rynku, a od 2020 r. prowadzi Fundację 4F Pomaga.

- Konsolidacja dwóch największych biur OTCF – dotychczasowej siedziby w Wieliczce oraz oddziału w Krakowie – to kluczowy krok w rozwoju naszej spółki. Na czterech piętrach kompleksu The Park Kraków mieszczą się m.in. funkcjonalne przestrzenie do pracy i spotkań, nowoczesne laboratorium działu jakości, showroom wszystkich naszych marek, wzorcownie działów projektowania odzieży i obuwia, studio fotograficzne czy szwalnia. Dogodne położenie kompleksu w pobliżu środków komunikacji miejskiej, ścieżek rowerowych i z wygodnym dojazdem samochodowym z Wieliczki, gdzie mieściła się nasza dotychczasowa siedziba, były dla nas dodatkowym atutem przy wyborze nowej lokalizacji. Tym samym rozpoczynamy nowy rozdział w historii firmy – podkreśla Igor Klaja, Prezes OTCF S.A.