Tak projektuje się nowoczesne domy studenckie! Zaglądamy do wnętrz Student Depot Gdańsk

Stosując metodykę projektowania typową dla hoteli, skoncentrowaną na doświadczeniu użytkowników, projektanci studia MIXD stworzyli przyjazne miejsce do życia dla studentów.

Projektanci studia MIXD zaprojektowali wnętrza domu studenckiego Student Depot Gdańsk.

Miejscem spotkań jest lobby, zainspirowane przestrzeniami hotelowymi. Do dyspozycji studentów są także m.in. gaming room i strefa fitness.

Ściany zdobią grafiki stworzone we współpracy ze studiem Kolektyf.

Jak chcą żyć młodzi ludzie? Jak spędzają wolny czas? Jakie mają pasje? Jak wygląda ich dzień? – te i wiele innych pytań zadawali sobie projektanci studia MIXD pracując nad projektem przestrzeni wspólnych prywatnego domu studenckiego Student Depot Gdańsk.

Choć zmienia się moda i muzyka, młodzi ludzie niezależnie od pokolenia do którego należą pragną zdobywać nowe doświadczenia, ciekawie spędzać czas ze swoimi kolegami i przyjaciółmi, bawić się. Przestrzeń w której żyją powinna więc być inspirująca, pełna życia, atrakcyjna. Student Depot Gdańsk spełnia wszelkie warunki ku temu by stać się takim ożywionym centrum studenckiego życia: zlokalizowany blisko uczelni, a zarazem blisko plaży, dający zakwaterowanie niemal 400 studentom, a jednocześnie zapewniający im prywatność w jedno- lub dwuosobowych pokojach z aneksami kuchennymi i szybkimi łączami internetowymi.

Miejsce spotkań

Już przekraczając próg akademika wpadamy w samo centrum wydarzeń. Lobby to strefa spotkań: można tu się zatrzymać na chwilę w drodze z uczelni do swojego pokoju, pogadać ze znajomymi, zobaczyć kto gra mecz, zostać zaproszonym na imprezę lub na rozgrywki w ulubioną grę. Plan na resztę dnia lub wieczór układa się sam!

– Potraktowaliśmy to wnętrze niczym współczesne hotelowe lobby, które zazwyczaj jest wielofunkcyjne, które projektuje się myślą o wszelkich potrzebach i aktywnościach zarówno mieszkańców, jak i ich gości. Analizowaliśmy różne aktywności i zastanawialiśmy się jak zaaranżować przestrzeń, by im sprzyjała. To miejsce zarówno jeśli chodzi o układ funkcjonalny, jak i projektowanie doświadczenia jest „wstępem” do dalszych aktywności: nauki, pracy, rozrywki – mówi Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor kreatywny MIXD.

Liczne kąciki do rozmów zaaranżowane lekkimi fotelami i pufami, stoliki skonstruowane z plastikowych skrzynek po napojach – spontaniczne przemeblowanie to żaden problem. Eklektyczne, kolorowe wyposażenie świetnie współgra ze zdobiącymi ściany grafikami stworzonymi we współpracy ze studiem Kolektyf. Przestrzeń ożywiają też liczne kwiaty doniczkowe. W strefie wejścia i lobby wielokrotnie pojawia się motyw regularnej kratownicy, który przewija się przez wszystkie przestrzenie wspólne.

Optymistyczne kolory