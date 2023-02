Tak się mieszka w Browarach Warszawskich: dwa tarasy, własna winda i smart nowinki

Browary Warszawskie to nie tylko kompleks biurowy i koncept gastronomiczny, ale również mieszkania. A właściwie luksusowe apartamenty. Echo Investment, deweloper odpowiedzialny za projekt rewitalizacji kwartału w sercu Woli, zaprezentował wnętrze ostatniego dostępnego penthouse'u na terenie kompleksu.

Dwupoziomowy penthouse oferuje 216 mkw. powierzchni i jest ostatnim dostępnym apartamentem na terenie Browarów Warszawskich od Echo Investment. W pełni wykończona przestrzeń premium składa się m.in. z trzech sypialni i łazienek, salonu, osobnej kuchni, a także gabinetu do pracy i łączy w sobie holenderski szyk meblarski, iberyjskie drewno na podłodze oraz polskie spojrzenie na elementy sztukaterii.

– Mieszanka inspiracji z różnych zakątków Starego Kontynentu zaowocowała niebanalną oraz unikatową przestrzenią mieszkalną. Zastosowanie naturalnych materiałów i organicznych tekstur pomogło stworzyć spokojne, przytulne wnętrze, idealne do życia, pracy oraz spędzania czasu wolnego. Co ważne, nabywca nie musi martwić się o wykończenie, wielotygodniowe prace remontowe czy adaptacyjne. My zrobiliśmy to wszystko za niego. Jedyne co ewentualnie pozostaje kupującemu to wybór spersonalizowanych dodatków. Penthouse w Apartamentach przy Warzelni w otoczeniu głębokich kolorów Ziemi w postaci spalonego brązu, odcieni beżu i szarości oraz stonowanej obecności zieleni to inwestycja, do której można się wprowadzić już dziś – podkreśla Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Investment.