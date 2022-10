Tak się pracuje na 20. piętrze Złotych Tarasów. Oto zielona siedziba ASB

Biuro inspirowane naturą i wypełnione roślinami – tak wygląda nowa siedziba ASB Poland w Złotych Tarasach. W efekcie zmodernizowane zostało dotychczasowe biuro na 16. piętrze, a nowa koncepcja została także zaimplementowana na nowo wynajętym piętrze 20.

ASB Poland przeniosła dużą część firmy na wyższe, 20. piętro biurowca, będącego częścią kompleksu Złote Tarasy. Zdecydowała atrakcyjna lokalizacja oraz możliwości budynku, które pozwoliły stworzyć komfortową i wyjątkową przestrzeń dla pracowników warszawskiego oddziału. Od początku swojej obecności przy ul. Złotej 59, firma kładła nacisk na tworzenie nowoczesnego, przyjaznego i zdrowego środowiska pracy tak, by zaprojektowana przestrzeń umożliwiała zarówno pracę indywidualną, jak i zespołową, różnego rodzaju spotkania, a także integrację między pracownikami.

- Zanim powstał plan zagospodarowania przestrzeni naszego biura na 20. piętrze, długo zastanawialiśmy się jakie są dziś najważniejsze potrzeby pracowników - mówi Przemysław Oleksy , Managing Director, ASB Poland . - Zależało nam oczywiście, by biuro cieszyło oko, ale przede wszystkim, by było funkcjonalne i wygodne. Pracujemy w trybie hybrydowym, dlatego największą część biura zajmuje komfortowo zaprojektowany open space. Stanowiska rozmieszczone są jednak tak, by sprzyjały również pracy indywidualnej. Z myślą o zwiększeniu efektywności, w przestrzeni open space wyodrębniliśmy kilka specjalnych, wyciszonych salek tzw. focus roomów - dodaje Oleksy.

Ponadto, w biurze widoczny jest trend tzw. green office. Obecność roślin wpływa na poprawę psychicznego i fizycznego stanu zdrowia, dlatego praktycznie przy każdym stanowisku pracy znalazło się miejsce na jak największą ilość zieleni.

- Od pierwszych rozmów z klientem wiedzieliśmy, że będziemy tworzyć koncepcję z wykorzystaniem biophilic designu, a jej głównym założeniem będzie wniesienie natury do miejsca pracy. Klientowi zależało, aby projekt inspirowany był środowiskiem naturalnym. Nasz zespół pomyślał o włączeniu roślin o różnej wysokości i fakturze na całej powierzchni biurowej - mówi Aleksandra Wyczółkowska-Gajowniczek, Senior Architect, Tétris.

Oprócz żywych roślin zespół architektów Tétris zawarł w projekcie także inspirowane naturą tekstury czy sztukę nawiązującą do przyrody. Zaproponował kreatywne wykorzystanie światła i cienia. Kolor zielony dominuje także w kuchni, która stawowi niezwykle ważny punkt przestrzeni. Ta przytulna strefa została tak zaprojektowana, by służyła komfortowemu odpoczynkowi w trakcie dnia, a po godzinach pracy można ją było przekształcić np. w mini-salę kinową, czy też strefę kibica.

- Wierzymy, że współczesne biura powinny zapewnić warunki nie tylko do koncentracji, ale także do odpoczynku - wyjaśnia Andrzej Gorycki, Head of Corporate Services, ASB Poland. - Mamy nadzieję, że nasze nowe biuro spełnia oba te kryteria. Wellbeing to popularne ostatnio hasło. Niestety, w wielu miejscach dbanie o dobrostan pracowników nadal pozostaje w sferze kategorii teoretycznych. W ASB stawiamy na działanie, czego wyrazem jest między innymi ta przestrzeń, wyposażona w fotele do masażu, miejsca ciszy, budki telefoniczne czy wszechobecną roślinność. Staraliśmy wsłuchać się w potrzeby naszych pracowników i stworzyć nam wszystkim jak najbardziej komfortowe miejsce pracy. Spędzamy sporą część dnia w biurze, ważne jest więc, byśmy po prostu dobrze się tutaj czuli - Andrzej Gorycki.