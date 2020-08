Tak się pracuje w branży gamingowej. Zaglądamy do biura Techland

Techland to jedna z polskich firm z sukcesami działających na międzynarodowym rynku gier komputerowych. To tu powstały takie światowe bestsellery jak Call Juarez, Dying Light czy Dead Island. Wiosną tego roku wrocławska centrala firmy przeniosła się do nowej siedziby – biura o powierzchni ponad 8 tys. mkw. Zaprojektowała je Magdalena Kozak we współpracy z Danielem Błaszczykiem, a wyposażenie dostarczyła firma Bakata Design.

REKLAMA

Projekt wnętrz nowej siedziby firmy Techland we Wrocławiu stanowił wyzwanie nie tylko ze względu na swoją skalę czy nowoczesne, niezbyt często jeszcze spotykane na polskim rynku podejście do tworzenia przestrzeni pracy, ale przede wszystkim dlatego, że jego użytkownicy są świadomi swoich potrzeb, bardzo wymagający i byli od początku do końca zaangażowani w proces.

Jak w Dolinie Krzemowej

Jakie były oczekiwania inwestora? Aleksandra Marchewka, członek zarządu Techland, nie ukrywa tego, że do stworzenia nowego miejsca pracy dla swojego liczącego ponad 300 osób zespołu firma podeszła bardzo ambitnie. – Nasze oczekiwania można określić tylko w jeden sposób – niezwykle wysokie. Postawiliśmy poprzeczkę na poziomie Doliny Krzemowej. Zależało nam bowiem na stworzeniu czegoś ponadprzeciętnego, unikalnego, wyjątkowego, a zarazem niezwykle pragmatycznego i ergonomicznego. Koncentrowaliśmy się na wygodzie dla naszych pracowników, bo wiemy, że spędzając w pracy ponad 8-9 godzin, traktują to miejsce jak swój drugi dom. Chcieliśmy im więc stworzyć z jednej strony przestrzeń o komforcie domowego wnętrza, ale z drugiej strony - optymalne miejsce do pracy. Branża komputerowa to, można powiedzieć, dwa przeciwległe bieguny - kreatywność, tworzenie, ale także urzeczywistnianie w praktyce tych pomysłów i nadawanie im możliwości istnienia. To tworzenie i programowanie, kreacja i monotonna praca implementacyjna. Z tego powodu musieliśmy zapewnić przestrzeń zarówno inspirującą, wspierającą generowanie nowych pomysłów, ale też chcieliśmy by było miejscem, gdzie każdemu będzie po prostu wygodnie – mówi.

Praca i relaks

Nowe biuro było dla Techlandu dużą i wyczekiwaną zmianą: dynamicznie rosnący zespół potrzebował znacznie większej przestrzeni o wysokim standardzie. Strefy pracy to przede wszystkim open space z wyraźnie zaznaczonymi strefami miękkich mebli. Na regularnym układzie wykładziny w szerokie szare pasy pojawiają się nieregularne wyspy miękkiej wykładziny z granatowymi, modułowymi sofami włoskiej marki Milani oraz hokerami Mickey i pufami Cube. Każda taka „miękka” strefa wyposażona jest w zamontowany w zabudowie meblowej telewizor i tablicę suchościeralną – można tu wyświetlać i omawiać opracowywane właśnie fragmenty gier.

Większe spotkania mogą odbywać się w 22 salach konferencyjnych. W strefie pracy króluje beton i stonowana, sprzyjająca skupieniu, kolorystyka. Za to w ciągach komunikacyjnych, łącznikach między skrzydłami budynku i pokojach rozrywki aż kipi od kolorów. Znajdziemy tu designerskie meble o ciekawych formach, huśtawki, hamaki, pufy baggy, roślinne grafiki na ścianach.