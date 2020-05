Tak się pracuje w branży gier. Industrialne biuro z wyrazistymi akcentami gameingowymi i kolorystycznymi

Ten Sqaure Games to jedna z największych firm tworzących gry mobilne w Polsce. Została założona w 2011 roku we Wrocławiu z misją eksperymentowania z unikalnymi pomysłami na gry 3D. Szybki rozwój firmy spowodował zapotrzebowanie na nowe biuro. Wnętrza miały zaskakiwać i zachęcać do rozwoju.

Głównym założeniem projektu biura dla firmy Ten Square Games było stworzenie przestrzeni unikalnej, nowoczesnej, mocno podkreślającej gameingowy charakter pracy. Zajmuje ono trzecie piętro we wrocławskim biurowcu City Forum - City One. Biuro miało być inne niż większość –przepełnione kolorem i motywami z autorskich projektów, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego komfortu pracy dla ponad dwustu pracowników.

Już od wejścia widać moc dynamicznych form geometryczny, kolorów czy grafik z motywem gameingowym.

Gameingowy charakter

Wnętrza miały zaskakiwać i zachęcać do rozwoju. Mocne geometryczne kształty i neonowe kolory powielane zarówno na suficie, podłodze jak i ścianach stanowią celowy zabieg mający na celu zobrazowanie dynamiki firmy. W związku z tym, że branża ta charakteryzuję się młodym wiekiem odbiorców jak i zatrudnionych pozwolono sobie na wiele ciekawych rozwiązań. Inwestorowi zależało na tym, aby przestrzeń miała charakter, a użyte materiały wyjątkowe stąd w projekcie pojawia się min. blacha trapezowa, beton architektoniczny czy siatka cięto-ciągniona. Na ścianach sal konferencyjnych zagościły postaci z gier, neony i drewno. Grafiki na ścianach z motywem gameingowym to efekt współpracy grafików z TSG i pracowni BIT CREATIVE. Wszystkie te elementy mają za zadanie podkreślać nietuzinkowy charakter przestrzeni łącząc je w jedną spójną całość, która od wejścia przenosi nas do świata mającego być inspiracją do kreatywnego myślenia.

Ergonomia i komfort pracy

Architekci z pracowni BIT CREATIVE nie zapomnieli o tym jak ważna jest ergonomia i komfort pracy. Jednym z głównych czynników stanowiących o komforcie pracy jest akustyka. W projekcie zostały użyte między innymi sufity typu baffle akustyczne PET czy akustyczne sufity modułowe nad stanowiskami pracy.

Sale konferencyjne i pozostałe pomieszczenia wydzielone są ścianami podwójnie szklanymi z drzwiami w obramowaniu z uszczelką opadającą. Dzięki takim rozwiązaniom minimalizujemy mostki akustyczne między pomieszczeniami. Dopełnieniem tych rozwiązań są akustyczne panele naścienne wykonane z filcu i gąbki. W projekcie znalazło się również miejsce dla dobrej jakości wykładzin z wysokim parametrem pochłaniania dźwięku o dużej gramaturze.

- Design podnosi atrakcyjność aranżacji i podkreśla DNA firmy. Ale musi on iść w parze z funkcjonalnością i ergonomią. Zachowanie odpowiednich parametrów akustycznych, oświetleniowych jest tutaj kluczowe. W biurze musimy czuć się dobrze i bezpiecznie. Powierzchnia biurowa powinna nam zapewnić możliwość pracy w ciszy czy skupieniu przy odpowiednim oświetleniu, wymianie powietrza kończąc na ergonomii fotela i biurka. Dlatego bardzo ważne jest, aby te wszystkie aspekty były zachowane. Wtedy osiągamy pełny sukces w procesie projektowym - podkreśla Barnaba Grzelecki, architekt i właściciel, BIT Creative.