Tak się pracuje w branży internetowej. Zaglądamy do biur znanych marek

Allegro, Wirtualna Polska, Google - jak wyglądają biura marek, które na co dzień kojarzymy głównie z obecnością w Internecie? Zajrzeliśmy do ich siedzib!

Biuro Allegro w Warszawie

Pracownia The Design Group stoi za aranżacją wnętrz siedziby Allegro w Fabryce Norblina w Warszawie. Biurowce Plater oraz Galwan, w których mieszczą się przestrzenie biurowe Allegro, to nowe konstrukcje, zbudowane w klimacie całego kompleksu Fabryki Norblina.

Właśnie dlatego przenikają się tu elementy industrialne, charakterystyczne dla pofabrycznych budynków, ale też i nowoczesne, proste linie i rozwiązania. Allegro wraz z architektami TDG postanowiło wykreować we wnętrzach spójność z kontekstem otoczenia. Biuro jest zatem utrzymane głównie w stylu industrialnym, z geometrycznymi, prostokątnymi elementami, choć zostało złagodzone ciepłymi wykończeniami, z szacunkiem dla historii otoczenia.

W biurze Allegro jest wiele stref, które robią szczególne wrażenie i zapadają mocno w pamięć. Jednymi z nich są tzw. „jungle roomy”, czyli specjalnie zaprojektowane dla pracowników unikatowe przestrzenie relaksu, do pracy własnej w skupieniu i ciszy lub też do mniej formalnych spotkań w grupie do 10 osób. Wnętrza te charakteryzują się ogromną ilością przeróżnych roślin, pośród których ustawione zostały meble miękkie.

Siedziba Wirtualnej Polski w Warszawie

Siedziba WP mieści się przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie. Jest to część siedmiobudynkowego kompleksu, jednego z najbardziej ekologicznych w stolicy. Wnętrza zostały zaprojektowane przez FBT Pracownię Architektury i Urbanistyki oraz Fruit Orchard Miastkowska Interior Design. Nowe biuro łączy tradycyjnie rozumiane strefy pracy przy biurku oraz rozwiązania dedykowane indywidualnym potrzebom pracowników.

Największą wspólną i najbardziej wyróżniającą przestrzenią biura Wirtualnej Polski jest WP Klub. fot. mat. prasowe

Największą wspólną i najbardziej wyróżniającą przestrzenią biura jest WP Klub. Ma ona charakter eleganckiego lobby, z aneksem kuchennym i wygodnymi stolikami do wspólnych posiłków, które sprzyjają integracji pracowników. W centralnej części WP Klubu znajduje się również część ze sceną i videowallem, która pozwala na przeprowadzenie dużych spotkań firmowych w przyjaznym wnętrzu. Dodatkowo na każdym piętrze znajdują się też niezależne kameralne kuchnie i coffee pointy.

Zespół Wirtualnej Polski pracuje z różnych miast w Polsce, dlatego istotnym elementem było stworzenie możliwości wygodnego prowadzenia telekonferencji i rozmów wideo. Do dyspozycji pracowników oddano więc kilkadziesiąt sal wyposażonych w systemy multimedialne. Są to zarówno niewielkie, mieszczące dwie osoby pomieszczenia, jak i duże sale konferencyjne dla kilkudziesięciu osób.

Biuro Google w Warszawie

W kompleksie The Warsaw Hub, gigant z Doliny Krzemowej otworzył w 2022 roku największe centrum rozwoju technologii chmury Google w Europie. Biuro zajmuje 14 pięter i 20 tys. mkw. przestrzeni. Inspiracją do zaprojektowania każdego z pięter były różne regiony Polski.

Biuro Google w Warszawie, proj. MOLA Architecture, fot. Jacek Waszkiewicz

Do dyspozycji pracowników i odwiedzających jest taras zewnętrzny wraz z kawiarnią zlokalizowany na 31. piętrze oraz kantyna. Projekt uwzględnił także wiele udogodnień, takich jak np. siłownia, biblioteka, pokoje rozrywki czy pokoje dla rodziców z dziećmi. W budynku zlokalizowano także nowoczesny i strzeżony parking rowerowy, a na parkingu podziemnym zainstalowano ładowarki do samochodów elektrycznych.

Kompleks wyposażono w zaawansowane rozwiązania technologiczne, a zintegrowane systemy zarządzania budynkiem są zarządzane przez infrastrukturę opartą na sztucznej inteligencji i obsługiwaną przez Google Cloud Platform.

Rolę głównego architekta projektu pełniła pracownia MOLA Architecture z Dublina, ale pracownicy i pracowniczki Google w specjalnej grupie roboczej doradzali i podejmowali ostateczne decyzje co do wielu elementów projektu. Za budowę odpowiadały firmy Tetris i Muniak.

Biuro ZnanyLekarz.pl w Warszawie

10 lat temu Bracia Burawscy Architekci zaprojektowali wnętrza biura dla ZnanyLekarz.pl. Po 10 latach architekt Andrzej Burawski podjął się odświeżenia własnego projektu. Zlokalizowana na warszawskiej Woli przestrzeń miała łączyć pracowników, skłaniać do interakcji, ale być też odpowiedzią na ich potrzeby zawodowe.

Biuro ZnanyLekarz.pl po remoncie spod kreski Bracia Burawscy Architekci, fot i stylizacja Budzik Studio

W ponad 1300-metrowym biurze ZnanyLekarz.pl znalazło się miejsce zarówno na kojący zmysły chill room, zachęcający do kreatywności pokój działań niestandardowych, jak i ciekawie urządzone sale konferencyjne, wyciszone budki do rozmów telefonicznych oraz spotkań online. Oprócz elementów wystroju związanych ze zdrowiem w biurze pojawiło się mnóstwo zieleni.

Kojące barwy pojawiły się w salach konferencyjnych i częściach wspólnych – w postaci pomalowanych na zielono ścian, tapet z motywem florystycznym (Dekorian Home, PhotoWall) i żywych roślin. Ich szczególną moc architekci wykorzystali we wspominanym już chill roomie. Widokowi graficznych palm i bananowców przyciągających wzrok do egzotycznej fototapety towarzyszą zdecydowanie lepiej odnajdują się w biurowej przestrzeni popularne zamioculcasy, dorodne monstery czy pnące się po półkach z książkami epipremnum.

Biuro Pyszne.pl we Wrocławiu

W 2022 roku Pyszne.pl zmieniło swoją główną siedzibę, która teraz mieści się w nowoczesnym biurowcu MidPoint71 we Wrocławiu. Za projekt siedziby odpowiada biuro architektoniczne Trzop Architekci. W proces projektowania zaangażowani byli także sami pracownicy Pyszne.pl. Samo ułożenie planu funkcjonalnego biura poprzedziła seria wywiadów i ankiet z pracownikami, którzy - co ciekawe - brali również udział w konkursie na koncepcję zaaranżowania tarasów.

W 2022 roku Pyszne.pl zmieniło swoją główną siedzibę, która teraz mieści się w nowoczesnym biurowcu MidPoint71 we Wrocławiu. fot. fotomohito (mat. prasowe Hoof)

Nowy dom Pyszne.pl to również nowoczesna przestrzeń, w której pracownicy mogą czuć się swobodnie. Czeka tu na nich m.in. zjeżdżalnia, która służy także do przemieszczania się między piętrami, stół do ping ponga, bilard czy mini golf. Odetchnąć po pracy można również grając w gigantyczne szachy, gry planszowe i PlayStation czy układając klocki LEGO. Na jednym z tarasów dostępny jest grill.

Biuro OLX w Poznaniu

Biuro Grupy OLX to miejsce stworzone na miarę czasów. Łączy przestrzeń multifunkcjonalną z domowym klimatem.

Siedziba OLX w Poznaniu, proj. The Design Group, fot. mat. prasowe TDG

Inwestycja rozpoczęła się w połowie 2021 roku, w specyficznych czasach po szczycie pandemii i miała dostosować do potrzeb firmy piętra 2 i 3 biurowca Maraton, w którym firma zajmowała już piętro 4 i 5. Klient miał świadomość, że musi stworzyć dla pracowników przestrzeń, w której poczują się równie swobodnie jak w domu podczas home office. Dlatego biuro łączy ergonomię z domową przytulnością, a nowoczesne rozwiązania, jak elektryczne biurka czy specjalistyczne oświetlenie, funkcjonują tu obok komfortowych sof i miękkich dywanów.

W biurze do dyspozycji pracowników jest szerokie spektrum różnych salek dostosowanych do rozmaitych aktywności w pojedynkę lub w mniejszej i większej grupie. Kuchnia pełni rolę przestrzeni socjalnej, integracyjnej i all hands. Swoim zwyczajem The Design Group dużą wagę poświęcili akustyce pomieszczeń. W aranżacji wykorzystano wyłącznie certyfikowane materiały. Postawiono także na naturalne drewno, z którego wykonano wszystkie stoły i okładziny ścienne.

Biuro Google we Wrocławiu

W 2021 Google dwukrotnie powiększył swoje biuro we Wrocławiu. Powiększone wrocławskie biuro giganta z Doliny Krzemowej to przestrzeń do pracy zespołu pomagającego wdrażać technologie chmurowe klientom firmy oraz nowego zespołu doradczo-strategicznego.

Biuro Google we Wrocławiu, proj. Trzop Architekci, fot. Jacek Waszkiewicz

W ramach inwestycji Google, przestrzeń wrocławskiego biura urosła dwukrotnie. Do dyspozycji pracowników będą nie tylko nowe pokoje do pracy grupowej, ale także biblioteka oraz siłownia i studio fitness. Firma zdecydowała się również powiększyć istniejące audytorium.

Za projekt wnętrz odpowiada pracownia Trzop Architekci. Z kolei za charakterystyczną stroną graficzną biura, która obejmuje liczne murale, ledony i prace lokalnych artystów, stoi studio Kolektyf.

Biuro Allegro w Poznaniu

W budynku Nowy Rynek w Poznaniu pracownicy Allegro mają do dyspozycji blisko 25 000 mkw przestrzeni. Firmie zależało na stworzeniu bardzo komfortowych warunków do pracy, dlatego jednym z ważniejszych celów było zaprojektowanie ergonomicznych i elastycznych stanowisk pracy dostosowanych do modelu pracy hybrydowej dla zespołu 2700 osób. Za projektem nowego biura, podobnie jak siedziby firmy w Warszawie, stoi pracownia The Design Group.

Allegro wyposażyło więc swoje nowe biuro w elektrycznie regulowane biurka do pracy siedzącej oraz stojącej (typu Stand Up), które pozwalają na dostosowywanie wysokości blatu w zależności od potrzeb pracownika. Dla poprawienia akustyki w miejscach pracy, zainstalowane zostały panele akustyczne, które znajdują się zarówno pomiędzy stanowiskami pracy, jak i w lampach i przesłonach, dzięki czemu zredukowany został hałas i pogłos we wnętrzach biura.

Dla poprawienia akustyki w miejscach pracy, zainstalowane zostały panele akustyczne, które znajdują się zarówno pomiędzy stanowiskami pracy, jak i w lampach i przesłonach. fot. fotomohito

Przestrzeń siedziby Allegro została zaprojektowana tak, aby umożliwić przenikanie się środowiska i otoczenia w miejscu pracy, łamiąc przy tym standardowy, tradycyjny wygląd biura. Przestrzenie do pracy cichej w wygodnych fotelach, salki spotkań z hokerami na kilka osób, ale także amfiteatry, centrum konferencyjne z kilkoma aulami, ogromny taras, kantyny czy niesamowicie zielone jungle roomy – to tylko kilka z pomieszczeń, z jakich mogą korzystać pracownicy poznańskiego biura. Na pierwszym piętrze znajduje się bajkowo wyglądające przedszkole dla najmłodszych, którego wiele elementów designu jest spójnych z częścią biurową.