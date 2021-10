Tak się pracuje w branży IT. Dynatrace z nowym biurem w Gdańsku

W kompleksie biurowym Alchemia w Gdańsku zakończył się fit-out gdańskiego biura Dynatrace. Na 4 piętrach architekci z pracowni Planet Architects zaprojektowali przestrzeń bez open space'ów.

Zakończył się fit-out gdańskiego biura Dynatrace – wielofunkcyjna przestrzeń ma sprzyjać kreatywnej pracy i integrować lokalne środowisko IT.

Na 4,2 tys. m2 i 4 piętrach budynku Platinum w kompleksie Alchemia działa drugie największe spośród centrów R&D firmy.

Pozbawiona open space’ów przestrzeń podzielona jest na strefy dopasowane funkcjonalnie do charakteru wykonywanych zadań.

Projekt biura powstał w pracowni Planet Architects, a za przebieg jego realizacji odpowiadała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

W gdańskim biurze Dynatrace pracuje 320 osób. To drugie największe centrum R&D w globalnych strukturach firmy. W ciągu 3 lat zespół powiększy się o 150 pracowników. Firma prowadzi działalność w 60 oddziałach zlokalizowanych m.in. w Europie, obu Amerykach i na Bliskim Wschodzie. Jej centrala znajduje się w austriackim Linz.

Bez open space'ów

Firma zajmuje 4,2 tys. m kw. na 4 piętrach budynku Platinum w kompleksie biurowym Alchemia w Gdańsku. Pozbawiona open space’ów przestrzeń podzielona jest na strefy dopasowane funkcjonalnie do charakteru wykonywanych zadań.

Unikalny klimat przestrzeniom nadają zdobiące ściany murale wykonane przez Hardziej Studio. Niektóre z nich, zdobiące łączniki między piętrami biura, powstały na podstawie prac przygotowanych przez dzieci pracowników i pracowniczek biura.

- Dynatrace to wiodąca na świecie firma działająca w obszarze Software Intelligence. Trójmiejskie centrum R&D przez ostatnie lata dynamicznie się rozrastało. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, z sukcesem nadal przyciąga najlepszych specjalistów z branży IT. Za rozwojem firmy podążają zmiany w przestrzeni biurowej. Od niewielkiego biura przy ul. Dmowskiego, przez przeprowadzkę do nowoczesnej Alchemii, aż do ekspansji na kolejne piętra budynku. Pierwotna aranżacja została całkowicie przebudowana zgodnie z głównymi trendami w kształtowaniu środowiska pracy – dodaje Adam Shroeder, Regional Head – North Region Poland z Office Department Cushman & Wakefield.