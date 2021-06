Tak się pracuje w bukmacherce. Zaglądamy do industrialnej perełki - nowego biura STS

Zmiana użyteczności magazynu w nowoczesną przestrzeń biurową, nawiązującą stylem i charakterem do głównych obszarów działalności firmy – takie zadanie firmie Tétris postawił STS, lider rynku bukmacherskiego w Polsce.

– Przebudowa magazynu na biuro to niestandardowe i niezwykle ciekawe przedsięwzięcie. Od strony wykonawczej trzeba wziąć pod uwagę wiele procedur i procesów administracyjnych. Kluczowy jest doświadczony zespół i sprawdzeni podwykonawcy. STS miał duże oczekiwania zarówno względem estetyki, wyglądu wnętrz, jak i optymalizacji kosztowej całej inwestycji. Przygotowaliśmy koncepcję zmieniającą układ funkcjonalny budynku. Spotkała się ona z uznaniem klienta, a efekt końcowy robi ogromne wrażenie – opowiada Tomasz Spalik, dyrektor ds. rozwoju, Tétris.

W projekt został zaangażowany zespół Design x Build Tétris. Projektanci wykorzystali we wnętrzach industrialny klimat magazynu. Widoczne są tu stalowe konstrukcje, ciężkie barierki na antresoli, odsłonięty został żelbetowy strop w sali konferencyjnej. Te mocne akcenty uzupełnia tematyka, z którą STS jest mocno związany – czyli sport. Na ścianach możemy podziwiać m.in. mural z Diego Maradoną, czy fototapetę ze szkicami obuwia sportowego. W przestrzeni znalazło się też sporo zielonych roślin, które podnoszą komfort pracy.

– Zależało nam na tym, by było to miejsce spójne ze sportowym charakterem, a zarazem nowoczesne, funkcjonalne i komfortowe. Firma Tétris z powodzeniem zrealizowała w przeszłości projekt naszego biura w Warszawie, dlatego też ponownie zdecydowaliśmy się na współpracę. Cieszę się, że po raz kolejny otrzymaliśmy propozycję świeżej, nieszablonowej koncepcji, co pozwoliło osiągnąć efekt idealnie wpasowujący się w styl naszej firmy i charakter obiektu. Zyskaliśmy nowoczesne miejsce pracy, które skutecznie wzmacnia także wizerunek STS jako atrakcyjnego pracodawcy – wyjaśnia Marcin Walczysko, członek zarządu STS.

Dzięki odpowiedniej wysokości pomieszczenia, architekci mogli zaproponować wprowadzenie elementu zwiększającego przestrzeń i podkreślającego industrialny charakter budynku – antresoli. W ten sposób uzyskano więcej miejsca do pracy i poprawiono komfort pracowników. W efekcie powstało biuro o powierzchni 540 mkw., mieszczące ok. 60 stanowisk, dwie sale konferencyjne, kuchnię i dwa aneksy kuchenne, budkę telefoniczną oraz sypialnię dla pracowników dyżurujących.

– W przekształceniu magazynu w przestrzeń biurową istotnym elementem była także zmiana elewacji budynku. Mimo, że Tétris specjalizuje się przede wszystkim w projektowaniu wnętrz, postanowiliśmy powierzyć firmie także tę część inwestycji. Rezultat przeszedł nasze oczekiwania. Zainspirował do zmiany według przedstawionego projektu wyglądu zewnętrznego pozostałych budynków, które znajdują się w kompleksie biurowym. Dzięki temu nasza katowicka siedziba nabrała spójnego, nowoczesnego wyglądu – dodaje Marcin Walczysko z STS.

Prace prowadzone były od lipca 2020 r. do marca 2021 r. Okres ten przypadał na czas pandemii i wymagał wdrożenia odpowiednich procedur związanych z reżimem sanitarnym czy środkami ostrożności. Poza tym, co istotne, biuro STS bez przeszkód cały czas funkcjonowało, przez całą dobę. Pomimo wielu zmiennych projekt został ukończony w terminie, a budynek pomyślnie przeszedł komplet audytów dotyczących zmiany użytkowania powierzchni.