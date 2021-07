Tak się pracuje w farmacji. Zaglądamy do wnętrz inspirującego biura od Massive Design

Znana pracownia Massive Design stworzyła projekt biura marki z branży big pharma w ramach idei Activity Based Workplace. Tu kolor miesza się z surowością.

REKLAMA

Przeprowadzka do nowego biura często jest pretekstem do podniesienia standardu przestrzeni pracy. Reprezentująca branżę farmaceutyczną globalna firma, doskonale rozumiejąc zachodzące zmiany w sposobie funkcjonowania współczesnych biur i potrzeb pracowników, zaprosił do zaprojektowania nowego biura mocnego partnera. Massive Design od lat cieszy się renomą pracowni, która jest w stanie wesprzeć przeprowadzenie procesu zmian i stworzyć doskonałą przestrzeń do pracy.

Projekt zakładał w warstwie funkcjonalnej stworzenie elastycznej i dopasowanej do współczesnych, również post pandemicznych potrzeb przestrzeni dla 250 osób. W projekcie zaimplementowano cały wachlarz rozwiązań wspierających codzienną pracę, również w kontekście jej hybrydowej natury i rosnącego zapotrzebowania na przestrzenie do prowadzenia tele i wideokonferencji.

W warstwie estetycznej z kolei założeniem było odejście od tradycyjnej formy, by nie było to typowe biuro nine-to-five. Całość wnętrz została zatem zrealizowana w nurcie „club office”, gdzie główny nacisk położono na dobre samopoczucie pracowników, ich interakcje i budowanie relacji oraz więzi. Tu przestrzeń wejściowa jest zarówno kawiarnią, jak i multifunkcyjną areną do spotkań formalnych i nieformalnych, a w razie potrzeby może się zmienić w małe studio telewizyjne, czy przestrzeń do spotkań typu townhall.

Całość projektu wnętrz powstała według wypracowanej podczas warsztatów z pracownikami koncepcji, w której narodził się i rozwijał motyw przewodni dla całości wnętrza. Postawiono na loftowy sznyt, który mimo swojego postindustrialnego zacięcia miał tworzyć przyjazny obraz przestrzeni biurowej. Kreatywne wykorzystanie potencjału przyszłych użytkowników biura pozwoliło ustalić między innymi tematykę i wygląd charakterystycznych neonów, czy tematów przewodnich dla sal konferencyjnych.

Aby jednak wnętrze nie było zbyt surowe w wyrazie, obok betonowych słupów, ceglanych ścian czy wszechobecnej stali, kluczowe w uzyskaniu pozytywnego efektu przytulności biura były starannie dobrana roślinność oraz odpowiednie umeblowanie. Rozmieszczona w projekcie zieleń pochodzi w dużej mierze z poprzedniej lokalizacji biura. Przeniesiono kilkaset różnorodnych roślin doniczkowych, uzupełniając je nowymi, dopasowanymi do aranżacji i innowacyjnego umeblowania mobilnego. Zieleń lokalizowano równomiernie na całej powierzchni biura. Jest ona obecna wśród stanowisk pracy, ale również w zakątkach i wnękach z tapicerowanymi meblami. Takie zaaranżowanie przestrzeni powoduje, że zmieniając otoczenie z biurek na pufy, fotele czy wolnostojące i zabudowane sofy, przenosimy się w strefę zwiększonego komfortu i przyjaznej zieleni.

Biuro firmy farmaceutycznej projektu Massive Design jest dostosowane do wymogów współczesnego środowiska wspierającego pracę wspólną i pracę kreatywną. Duży nacisk w projekcie położono zatem na alternatywne, nie zawsze oczywiste, rozwiązania dla miejsca pracy.