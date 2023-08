Tak się pracuje w najwyższym budynku w Unii Europejskiej. Zaglądamy do biur w Varso

Informacja o biurze Foster+Partners w warszawskim kompleksie Varso rozgrzała architektoniczny rynek do czerwoności. Jak zatem się pracuje w tym obiekcie? Zajrzeliśmy do trzech biur.

Biuro kancelarii CMS

Piętra od 39. do 43. w najwyższym budynku UE zajęła siedziba kancelarii CMS. Zaprojektowane przez pracownię Trzop Architekci wnętrza mają za zadanie sprzyjaniu dobrostanowi pracownikowi i budowaniu społeczności.

Architekci zaproponowali zupełnie nowy, dostosowany do potrzeb klienta układ funkcjonalny, wiele przeszkleń i wyjątkowych rozwiązań, m. in. połączenie wszystkich kondygnacji specjalnie zaprojektowaną, unikalną klatką schodową, ozdobioną muralem oraz wysokim na 21 metrów ogrodem wertykalnym.

Wyjątkowa klatka schodowa o wysokości 21 metrów powstawała kilka miesięcy. Najpierw zamontowana została metalowa konstrukcja, a następnym etapem był montaż tafli szkła. Przed montażem balustrady, ściany klatki zostały ozdobione muralem autorstwa cenionego artysty Tytusa Brzozowskiego oraz ogrodem wertykalnym przygotowanym przez Uroczysko.

Piętra od 39. do 43. w najwyższym budynku UE zajęła siedziba kancelarii CMS, fot. fotomohito

Układ funkcjonalny biura uwzględnia przede wszystkim przestrzenie dedykowane budowaniu relacji, pracy wspólnej i spotkaniom – w myśl realizowanej przez CMS koncepcji cultureplace. Znalazło się tu wiele przestronnych sal konferencyjnych, pokoje do pracy kreatywnej, strefy kuchenne w stylu kawiarnianym oraz biblioteki. Projekt architektoniczny był bardzo szczegółowy, z dużą liczbą detali, a wszystkie powierzchnie zostały wykonane w wysokim standardzie.

Biuro kancelarii Greenberg Traurig

Pracownia Barnaby Grzeleckiego Bit Creative zaprojektowała przestrzeń biura kancelarii Greenberg Traurig, zlokalizowanego w najwyższym budynku UE, Varso Tower w Warszawie. Zajmujące trzy piętra biuro o powierzchni 5 tys. m kw. przyciąga uwagę elegancką wielofunkcyjną strefą wejściową i gabinetowym układem większości pomieszczeń.

Jak podkreśla arch. Barnaba Grzelecki, kluczowym elementem projektu była strefa wejściowa, która w tym biurze pełni trzy funkcje jednocześnie: kuluarową, konferencyjną i eventową. W części pracowniczej biura przeważa układ gabinetowy. Stanowiska pracy, które znalazły się na open space wydzielają designerskie meble i roślinność, a podział przestrzeni został zaprojektowany tak, aby zapewnić pracownikom komfort akustyczny. Do ich dyspozycji są także 1-2 osobowe pokoje do pracy indywidualnej.

Pracownia Barnaby Grzeleckiego Bit Creative zaprojektowała przestrzeń biura kancelarii Greenberg Traurig, zlokalizowanego w najwyższym budynku UE, Varso Tower w Warszawie, fot. fotomohito

Do dyspozycji pracowników na każdym piętrze znajdują się także pomieszczenia socjalne, takie jak duża kuchnia zlokalizowana na najwyższym piętrze, a na dwóch niższych po dwa coffee pointy w formie aneksów kuchennych. Do dyspozycji pracowników biura jest także m.in. ogólnodostępna biblioteka z czytelnią.

Biuro Ørsted

Ørsted jest jednym z największych graczy na globalnym rynku energetyki odnawialnej i jednocześnie przykładem firmy podejmującej szeroko zakrojone działania na rzecz ochrony klimatu. Siedziba firmy znajduje się w niższym budynku wchodzącym w skład Varso Place.

Warszawskie biuro odzwierciedla wizję Ørsted, czyli dążenie do budowy świata zasilanego wyłącznie odnawialnymi źródłami energii. Oparta na idei „less waste” przestrzeń pracy autorstwa pracowni workplace redukuje negatywny wpływ na środowisko dzięki zastosowaniu materiałów biodegradowalnych lub pochodzących z recyklingu. Biuro zostało zaprojektowane zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. To przyjazne środowisko pracy łączy również funkcjonalność i troskę o dobre samopoczucie pracowników. Naturalna roślinność jest wszechobecna – w projekcie użyto 1752 pojedynczych roślin, co w przeliczeniu daje prawie 3 rośliny na jednego pracownika.

Warszawskie biuro odzwierciedla wizję Ørsted, czyli dążenie do budowy świata zasilanego wyłącznie odnawialnymi źródłami energii, fot. mat. pras.

- W trakcie wspólnych warsztatów z zarządem wyszczególniliśmy cztery strategiczne założenia projektu: zmniejszenie negatywnego wpływu środowiskowego, zapewnienie najwyższej jakości ergonomicznych stanowisk pracy, a także komfortu akustycznego i zaprojektowanie wielu przestrzeni do różnych aktywności, w tym otwartej strefy spotkań całej firmy, wsparcie dobrego stanu zdrowia fizycznego i równowagi emocjonalnej pracowników oraz możliwość przearanżowania przestrzeni w celu łatwej zmiany charakteru pracy z indywidualnej na zespołową - mówią architekci.

Punktem wyjścia była idea less waste, a także powiązany z nią ściśle cyrkularny proces projektowy. Miał on za zadanie zredukować użycie nowych elementów i ograniczyć odpady, zarówno w trakcie montażu, jak i po zakończeniu okresu najmu. Nie chodziło przy tym wyłącznie o wykorzystanie ekologicznych materiałów, ale także o próbę włączenia dotychczas używanych sprzętów w nową przestrzeń biurową.