Tak wygląda centrala Leroy Merlin: 12 kuchni, asortyment marki i kojąca zieleń

Leroy Merlin otworzyło swoją siedzibę w warszawskim biurowcu Forest. Wnętrze biura to harmonizująca gra zieleni z materiałami z własnego asortymentu. Pracownia Bit Creative po raz kolejny pokazała, że wie jak ugryźć ducha marki w projekcie biurowym.

Leroy Merlin SA jest francuską siecią hipermarketów z branży budowlanej należącej do Groupe Adeo.

Marka zdecydowała się zlokalizować swoje biuro w warszawskim budynku Forest od HB Reavis.

Aranżacja zajmuje ok. 12 200 mkw. i znajduje się na trzech piętrach obiektu.

Za projekt odpowiada pracownia BIT Creative Barnaba Grzelecki.

Nowe biuro Leroy Merlin zlokalizowano w sąsiadującym z Westfield Arkadia biurowcem Forest, gdzie zajmuje trzy piętra i aż 12,2 tys. mkw. powierzchni.

Przestrzeń została zaprojektowana w układzie podzielonym na open space'y i gabinety. Pracownicy mają również do dyspozycji szereg sal do spotkań oraz budki telefoniczne do pracy w ciszy. W nowym biurze jest do dyspozycji również aż 12 kuchni i coffee pointów.

- Inspiracją w projekcie był charakter branży, w jakiej działa marka oraz otoczenie obiektu, w którym się znajduje biuro. Nazwa Forest nie jest tutaj przypadkowa. W całym kompleksie znajdziemy niezliczoną ilość roślin i drzew. Chcieliśmy tą naturalną zieleń wpleść do biura, jako dopełnienie takich materiałów, jak beton, drewno czy cegła - mówi Barnaba Grzelecki, założyciel Bit Creative.

Siedziba Leroy Merlin w Warszawie pełna jest nawiązań do budynku Forest, w którym się znajduje, fot. fotomohito

Tematyka sal została podzielona na pięć kategorii, tj. budowa, technika, projekt, dekoracja i ogród.

- Zależało nam na tym, aby we wnętrzu zaprezentować produkty, które oferuje Leroy w swoich sklepach. Lampy do kuchni, płytki czy niektóre tapety na ścianach: te wszystkie produkty dobraliśmy z asortymentu Leroy - zdradzają architekci.

Zespół Leroy Merlin na etapie projektowym zgłosił zapotrzebowanie na przestrzeń multifunkcją służącą m.in. do spotkań w większym gronie. Architekci z Bit Creative wyszli naprzeciw tej potrzebie i zaprojektowali mobilną strefę o powierzchni ponad 500 mkw. Została ona tak stworzono, aby umożliwiała rearanżację modułów według potrzeb.