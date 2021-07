Tak wygląda centrum szkoleniowe lotniczego giganta

KLM najstarsza działająca linia lotnicza ma słowo „królewska” nie tylko w nazwie. Od lat stara się także na najwyższym poziomie dbać o obsługę i bezpieczeństwo pasażerów. Szkolenie załogi linii lotniczej przechodzą w specjalnym centrum zlokalizowanym na lotnisku w Amsterdamie.

Holenderska firma Królewskie Towarzystwo Lotnicze, bo tak brzmi pełna nazwa linii KLM, należy od lat do czołówki firm lotniczych na świecie. Działa nieprzerwanie od 1919 roku. Na jej pokładzie latały nie tylko miliony pasażerów, ale i tysiące pracowników odpowiadających za opiekę podczas lotu. Właśnie dla załogi obsługującej pasażerów KLM uruchomił specjalne centrum. Powstało ono przy lotnisku Amsterdam-Schiphol.

Stewardesy i stewardzi przechodzą tam profesjonalne szkolenie. Warunki – prawie jak na pokładzie. Wewnątrz znajdują się nie tylko symulatory, ale także samoloty - fragmenty prawdziwych Boeingów 737 i 777 - z których jak w rzeczywistości rozwinąć można m.in. dmuchane zjeżdżalnie używane w czasie awaryjnego lądowania.

Autorem koncepcji projektowej jest architekt Sander Griffigen. Poza wielką salą z samolotami w centrum szkoleniowym znajdują się też sale konferencyjne do wykładów oraz pomieszczenia biurowe. Każde z tych wnętrz wymagało innego podejścia do aranżacji przestrzeni. KLM oraz architekt mocny nacisk położyli nie tylko na kwestie bezpieczeństwa, ale też właściwą akustykę.

W salach wykładowych, by głos szkoleniowców był dobrze słyszalny, a szkoląca się załoga obsługi lotów mogła się skupić zastosowano na suficie białe płyty z serii Ultima+ OP/Ultima+ Acoustic. Pozwalają one osiągnąć odpowiednią akustykę we wnętrzach, dzięki wysokiemu poziomowi pochłaniania dźwięków. A pojawiający się w meblach motyw okrągłych kształtów zastosowano także w aranżacji sufitu montując tzw. wyspy akustyczne, które również mają za zadanie poprawić komfort przebywania we wnętrzu.

Z kolei w największej sali ćwiczeń na ścianach zainstalowano metalowe panele Knauf Ceiling Solutions oraz sufitowe panele z efektem drewna Wood Lay-In, ocieplając nieco charakter wnętrza surowej hali.