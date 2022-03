Tak wygląda najdroższy apartament we Wrocławiu

We Wrocławskiej inwestycji spod kreski Zbigniewa Maćkowa znajduje się najdroższy apartament w stolicy Dolnego Śląska, który właśnie został wystawiony na sprzedaż.

We Wrocławiu został wystawiony na sprzedaż najdroższy apartament w mieście. Zlokalizowany w jedynej inwestycji we Wrocławiu przewyższającej klasę premium, Bernardyńska, lokal ma powierzchnię 198 mkw.

Za projektem całej inwestycji stoi Zbigniew Maćków.

Jego wartość szacowana jest na kwotę 6 mln zł.

W ostatnim czasie ruszyła oficjalna przedsprzedaż lokali w pełnej rozmachu inwestycji Bernardyńska. Położona w zabytkowej części Wrocławia, nazywanej w XIV wieku Nowym Miastem, jest flagowym przedsięwzięciem TOSCOM.

Teren, na którym stał niegdyś kościół i klasztor Bernardynów, aktualnie stanowi zdesakralizowane miejsce, w dalszym ciągu posiadające tajemniczy i nastrojowy charakter. Dziś - po ponad 600 latach „stare” powraca, wprowadzając w przestrzeń miejską zupełnie nową jakość nieruchomości, bazującą na prestiżu i komforcie.

Luksus wart 6 milionów zł

Najdroższa przestrzeń mieszkalna w stolicy Dolnego Śląska to niemal dwustumetrowy apartament. Imponujący salon stanowiący stylowe centrum apartamentu dopełnia nowoczesną, lecz w klasycznym, eleganckim wydaniu estetykę przestrzeni. To przestronne wnętrze – oprócz komfortu domowników – zapewnia wolność w personalizacji pomieszczeń. Elegancka przestrzeń jest przeznaczona do codziennego odpoczynku w wysokiej jakości wnętrzu – samemu, bądź z domownikami – umożliwiająca relaks w akompaniamencie delikatnej muzyki fortepianu.

Połączony z salonem obszerny aneks kuchenny oraz przestronna jadalnia umożliwiają zorganizowanie wystawnych kolacji i przyjęć. Harmonijne, otwarte wnętrze gwarantuje przede wszystkim komfort - zarówno gotowania, jak i goszczenia odwiedzających.

Trzy luksusowe sypialnie stanowią dopełnienie najdroższego wrocławskiego apartamentu. Ich obszerne wnętrze umożliwia zaprojektowanie osobistej, spersonalizowanej przestrzeni, sprzyjającej wypoczynkowi w najwyższym standardzie. Największą z nich wyposażono w garderobę oraz prywatną łazienkę z kabiną prysznicową, wzbogacając przestrzeń o niezbędne elementy luksusowej sypialni. Pozostałe dwa pomieszczenia, oprócz przestronności, oferują pojemne, wbudowane szafy oraz rozświetlone wnętrze, tworząc harmonijną strefę wypoczynku.

Obszerna, główna łazienka, znajdująca się w centrum apartamentu, gwarantuje komfort codziennego użytkowania. Jej przestrzenność umożliwia zastosowanie dowolnych rozwiązań - zarówno przy wyborze wyposażenia, jak i ewentualnych elementów ozdobnych.

Wysokość najdroższego apartamentu we Wrocławiu wynosi 3,40 m. W elementy podwyższające standard życia wpisuje się również reprezentacyjny gabinet, umożliwiający oddzielenie miejsca pracy - zwłaszcza w systemie home office - od przestrzeni domowej, tworząc wyciszone, komfortowe pomieszczenie dogodne do pracy, doświetlane światłem słonecznym. Obszerne wnętrze umożliwi wyposażenie gabinetu w elegancką sofę oraz pokaźne biurko, przy którym można przywitać gości odwiedzających mieszkańców nie tylko w sprawach biznesowych.

Dopełnienie najdroższego apartamentu we Wrocławiu stanowi stumetrowy taras, obszerny balkon z czterema wejściami oraz aż sześć loggi. Lokal wyposażony jest w klimatyzację.