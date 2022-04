Tak wygląda najnowsza restauracja w Manufakturze. Tavolo wyróżnia się nietuzinkowym designem

Zdrowo, rodzinnie i domowo - tak można zjeść w Tavolo, nowej restauracji, która właśnie otworzyła się w Qulinarium, gastronomicznej strefie łódzkiej Manufaktury. Tavolo wyróżnia się niecodziennym wnętrzem. Nowoczesna przestrzeń została uzupełniona o oryginalne dodatki.

Manufaktura wzmacnia gastronomiczny tenant mix. Tym razem nowy najemca pojawił się w Qulinarium – kulinarnej strefie, która dzięki oryginalnej modernizacji, zyskała nie tylko zupełnie nowy wygląd, ale także ciepłą atmosferę i współczesny sznyt. Tavolo idealnie wpisuje się w koncepcję tego miejsca – jest kolorowo, nowocześnie i ze smakiem.

Tavolo to sieć restauracji specjalizująca się w daniach kuchni włoskiej, greckiej i polskiej, z elementami innych kuchni europejskich. Ich „stół” podzielony jest na cztery części, a każda z nich oferuje dania charakterystyczne dla danego regionu. Menu restauracji zmienia się zależnie od pór roku, a przygotowywane przez szefów kuchni dania są świeże i pełne smaku. – Nasza oferta jest bardzo różnorodna. Zależy nam na tym, by całe rodziny mogły bez problemu skomponować nie tylko zdrowy, ale i pyszny posiłek. Zarówno dorośli Goście, jak i ich pociechy znajdą coś, co zaspokoi ich głód – mówi Anna Karbowa, przedstawicielka marki.

Tavolo wyróżnia się także niecodziennym wnętrzem. Nowoczesna przestrzeń została uzupełniona o oryginalne dodatki - ściany lokalu i industrialne lampy ozdabiają kolorowe wałki do ciasta, a dekory w hiszpańskim stylu nawiązują do śródziemnomorskich inspiracji w kuchni.