Tak wygląda najnowszy LG Brand Store. To dopiero drugi salon koreańskiego giganta w Polsce

Firma LG otworzyła kolejny Brand Store we wrocławskim centrum handlowym Magnolia Park. Salon powstał z myślą o najbardziej wymagających klientach. Zaglądamy do środka!

LG Brand Store w Magnolia Park to drugi salon firmy w Polsce. Podobnie jak ten warszawski w Domu Mody Klif, zaprasza do nowoczesnego i starannie zaprojektowanego, przestronnego wnętrza, gdzie klienci znajdą pełną ofertę sprzętów LG - od telewizorów i AGD, przez komputery oraz smartfony, aż po fotowoltaikę. Co najciekawsze, po raz pierwszy w Polsce będzie można wziąć do ręki nowoczesny smartfon LG Wing.