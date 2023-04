Tak wygląda nowa siedziba EOS Poland. Za projektem stoją Trzop Architekci

Architekci z pracowni Trzop Architekci zaprojektowali wnętrza nowej siedziby EOS Poland. Przyjazną przestrzeń do pracy ubrano w kolory nawiązujące do brandingu firmy, ożywiono naturalną zielenią, a także nadano fantazyjne akcenty w postaci... czarnego "portalu do przeszłości".

Trzop Architekci zaprojektowali wnętrza nowej siedziby firmy EOS Poland zlokalizowane w dwóch z trzech brył budynku Wola Retro w Warszawie.

Czarne przejście w przestrzeni biurowej pomiędzy historyczną, a nową częścią budynku ma sprawiać wrażenie portalu, przenoszącego nas w „podróż do przeszłości”.

Na uwagę zasługuje nietypowy podział szklenia w przestrzeni biurowej, który przypomina o modernistycznym pochodzeniu historycznego budynku.

Nową siedzibę firmy zlokalizowano w budynku Wola Retro, w dwóch z trzech harmonijnie skomponowanych ze sobą budynkach – jeden powstały w latach 30., przeznaczony do adaptacji na obiekt biurowo-usługowy, oraz nowym budynku biurowym, połączonym z historyczną zabudową.

Biel i czerń we wnętrzach wynika z brandingu. fot. fotomohito

Nowe biuro firmy EOS Poland to przede wszystkim przyjazna przestrzeń do pracy skrojona pod pracowników. Strefa wejściowa wita bielą i czernią wynikająca z brandingu firmy z akcentami kolorystycznymi: czerwieni, błękitu oraz mięty. Kontrastujące czarne trzony budynku sprawiają wrażenie wstawionych w białą przestrzeń kubików, a naturalna zieleń przeplata się i jest widoczna z większości miejsc w biurze.

Podróż do przeszłości

Czarne przejście w przestrzeni biurowej pomiędzy historyczną, a nową częścią budynku ma sprawiać wrażenie portalu, przenoszącego nas w „podróż do przeszłości” przez zastosowanie liniowych opraw oświetleniowych sfazowanych w przestrzeni podłoga-ściana-sufit, liniowego wykończenia ścian tapetami 3D oraz czarnym natryskowym sufitem o właściwościach akustycznych.

Czarne przejście w przestrzeni biurowej pomiędzy historyczną, a nową częścią budynku ma sprawiać wrażenie portalu, przenoszącego nas w „podróż do przeszłości”. fot. fotomohito

Sale konferencyjne wykonane zostały w stonowanej kolorystyce z zaprojektowanymi oversizowymi akustycznymi lampami, okręgi w oprawach są również motywem przewodnim całej przestrzeni. Na okręgi można natrafić również w „hobbitonie” w kształcie wejścia do nisz do odpoczynku w strefie aneksu kuchennego z ciekawie rzucającym cienie oświetleniem.

Nietypowy podział szklenia w przestrzeni biurowej przypomina o modernistycznym pochodzeniu historycznego budynku, w zgodzie z nową adaptacją dziedzińca.

W zakres projektowych wchodziły toalety z modernistycznymi akcentami, pomieszczenie ogromnego archiwum do przechowywania dokumentacji, pom. pracy cichej w monochromatycznych barwach, forum do nieformalnych spotkań ze zintegrowanymi rzutnikami.