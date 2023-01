Tak wygląda nowe biuro Mondi Polska. Jest nowocześnie i elastycznie

Jubileusz 10-lecia działalności Mondi Polska stał się impulsem do podjęcia odważnych decyzji - kompleksowego rebrandingu oraz zmiany biura. Powstała nowoczesna, elastyczna przestrzeń zaprojektowana przez Agatę Nowakowską z OOSTU. STUDIO.

Firma rekrutacyjna Mondi Polska z okazji dziesięciolecia działalności postanowiła zmienić biuro.

Projekt aranżacji nowego biura został powierzony Agacie Nowakowskiej z OOSTU. STUDIO.

Powstało ponadczasowe wnętrze o nowoczesnym, ale przyjaznym, domowym wyrazie, z otwartą, elastyczną przestrzenią zapewniającą także miejsca do spotkań oraz efektywnej pracy w skupieniu.

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie długotrwałych relacji, co doceniają setki klientów i kandydatów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jubileusz 10-lecia działalności spółki stał się impulsem do podjęcia odważnych decyzji - kompleksowego rebrandingu oraz zmiany biura. Mondi Polska poszukiwało przestrzeni, która nadąży za tempem rozwoju firmy, zapewniając komfortowe warunki zarówno do pracy indywidualnej, jak i współpracy między działami. Projekt aranżacji nowego biura został powierzony Agacie Nowakowskiej z OOSTU. STUDIO, a kompleksowe wyposażenie dostarczyła firma Kinnarps.

Funkcjonalne rozwiązania

Wnętrza nowego biura Mondi Polska odzwierciedlają nowoczesny i innowacyjny charakter firmy, ale z podkreśleniem domowej atmosfery. Firmie zależało na stworzeniu wyjątkowej przestrzeni, która zachęci pracowników do korzystania z biura, ułatwi bliską współpracę i komunikację między działami, a także zapewni warunki do pracy w skupieniu.

Zgodnie z tą koncepcją obok strefy open space przewidziano liczne sale przeznaczone do pracy indywidualnej, jak i w mniejszych zespołach. Ponieważ w pracy spędzamy sporą część dnia, celem projektu było stworzenie przestrzeni biura, w której chętnie się przebywa i każdy czuje się w niej dobrze.

– Głównym założeniem było stworzenie wspólnej przestrzeni, która zapewni lepszą komunikację pomiędzy pracownikami, z uwzględnieniem stref zapewniających komfortową pracę w open space. Przestrzeń do pracy została wzbogacona o kilka miejsc sprzyjających spotkaniom nieformalnym, czy odpoczynkowi. Projekt aranżacji powierzchni biurowej z uwzględnieniem potrzeb klienta, stylu pracy oraz planów rozwojowych obejmował kompleksowy dobór mebli do biura wraz z dodatkowymi elementami wyposażenia wnętrza - oświetleniem, zasłonami i zielenią – mówi architekt Agata Nowakowska z OOSTU. STUDIO.

Dzięki gruntownej analizie potrzeb firmy i możliwości wybranej powierzchni oraz ścisłej współpracy zespołu projektowego, powstała koncepcja biura w pełni odpowiadająca na założenia projektu, z dobrze przemyślanym układem funkcjonalnym, który uwzględnia zróżnicowane potrzeby poszczególnych działów, akustykę i zmiany nasłonecznienia w różnych częściach biura w ciągu dnia.

Różne typy miejsc spotkań

W centralnym punkcie biura znalazła się przestronna, przeszklona kuchnia, która stanowi miejsce spotkań i integracji pracowników. Jej lokalizacja nie jest przypadkowa i wpisuje się w koncepcję domowego charakteru aranżacji wnętrza.

W biurze zastosowano kilka rodzajów miejsc spotkań. Wśród nich znalazły się zarówno tradycyjne - ze stołem i fotelami konferencyjnymi, jak aranżacje o bardziej nieformalnym charakterze - z siedziskami wypoczynkowymi i stolikiem do kawy, a także miejsca z meblami na kółkach, pozwalające na rearanżację w zależności od liczby uczestników i rodzaju spotkania..

Nowe biuro Mondi Polska, proj. Agata Nowakowska, OOSTU. STUDIO. fot. mat. pras. Kinnarps

Przytulne wnętrze o domowym charakterze

W przestrzeni biura zastosowano wiele wykończeń drewnianych, które nadały jej domowego charakteru. Przytulną atmosferę wnętrz podkreślają również naturalne rośliny, starannie dobrane tapicerki i dodatki w kojących barwach ziemi, które tworzą spójną kolorystyczną całość.

Akustyka jest ważnym elementem przestrzeni pracy. Codzienne aktywności pracowników firmy Mondi Polska oparte są na częstych rozmowach telefonicznych. Dzięki zastosowaniu rozwiązań akustycznych, takich jak ścianki Vibe, powstała przestrzeń, która każdemu pracownikowi zapewnia komfort pracy.

W trosce o naturę i użytkownika

Na uwagę zasługują także zrównoważone rozwiązania zastosowane w biurze firmy Mondi Polska. Należą do nich przede wszystkim przemyślane rozwiązania aranżacyjne np. usytuowanie strefy open space, by w jak największym stopniu wykorzystać naturalne światło dzienne oraz wybór ergonomicznych mebli Kinnarps, które pozytywnie wpływają na środowisko pracy i dobrostan pracowników.

Również obecność naturalnej zieleni, w postaci ściany roślin z systemem nawadniania oraz kwietników w każdej strefie biura, poprawia jakość powietrza wewnętrznego. Pozytywnie na użytkowników przestrzeni oddziałuje także harmonijna kolorystyka w barwach ziemi. Zadbano także o filtry do wody pitnej, by ograniczyć zużycie plastiku.