Tak wygląda nowe biuro Universal Music Polska. Zaglądamy do wnętrz projektu The Design Group

Nowa siedziba wytwórni muzycznej Universal Music Polska w Warszawie zachwyca nietypowym połączeniem elementów loftowych z przytulnym, domowym klimatem, elegancją oraz nowoczesną technologią na najwyższym poziomie. Za oryginalną kreację wnętrz największej firmy fonograficznej w Polsce odpowiedzialni byli architekci z pracowni The Design Group.

Universal Music Polska jest częścią międzynarodowej wytwórni Universal Music Group. Ta ostatnia, posiada oddziały w wielu krajach na całym świecie, a swoje płyty pod skrzydłami Universal wydają takie sławy, jak Madonna czy U2. Nowa siedziba UMP, która z założenia miała być spójna z innymi siedzibami Universal na świecie, mieści się w warszawskim biurowcu X20 na Dolnym Mokotowie.

Swoboda twórcza i profesjonalizm

Nowa siedziba Universal Music Polska to przestrzeń, w której panuje równowaga pomiędzy luźną atmosferą a korporacyjnym profesjonalizmem. Dedykowany dla projektu wnętrz biura UMP zespół architektów z The Design Group (w składzie: Ewelina Mężyńska, Konrad Krusiewicz) zadbał o to, by wnętrza biura i ów balans były jasnym komunikatem dla artystów – na co mogą liczyć współpracując z wytwórnią. Dlatego też na powierzchni ok. 1500 m2 (4 i 5 piętro budynku X20) projektanci postanowili w bardzo oryginalny sposób połączyli surowy styl industrialny z nowoczesnym, dodając do tego szczyptę klasycznej domowej elegancji w postaci chesterfieldowych sof i miękkich welurowych foteli.

– Już na początku współpracy, Zarząd polskiej wytwórni muzycznej zwracał uwagę, że zależy im na tym, by biuro było przede wszystkim dostosowane do potrzeb pracowników i wspierało ich codzienną pracę. Jednocześnie celem było, aby wnętrza nowego biura przekazywały artystom jasny komunikat – by oddawały luźny klimat rozrywkowy, a zarazem podkreślały pełen profesjonalizm i nowoczesność firmy Universal Music Polska. Stąd też pomysł na to, by stworzyć przestrzeń elegancką, w ciemnej kolorystyce nadającej swoistego charakteru, ale też inspirującą, pobudzającą kreatywność i emanującą domowym klimatem. Wszystko po to, by pracownicy i goście odwiedzający wytwórnię, mogli poczuć się tu bezpiecznie i jak u siebie – mówi Ewelina Mężyńska, architektka odpowiedzialna za koncepcję biura UMP.