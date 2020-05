Tak wygląda nowy butik Paprocki & Brzozowski w Elektrowni Powiśle

Wraz z otwarciem zrewitalizowanej Eletrowni Powiśle dla klientów otwarty został również flagowy butik duetu projektantów mody Paprocki & Brzozowski. Styl butiku podkreślają kolekcje płytek Ceramiki Paradyż, w tym nagradzane gorseciki projektu Mai Ganszyniec.

W środę 20 maja br. odbyło się długo oczekiwane otwarcie zrewitalizowanej Elektrowni Powiśle. To wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy wyróżnia nie tylko zamysł architektoniczny, ale i staranna selekcja sklepów światowych oraz polskich marek. Wśród nich znalazł się flagowy butik duetu projektantów mody Paprocki & Brzozowski.

Gdzie moda koresponduje z wnętrzem

Elektrownia Powiśle to nowy dom polskiej marki paprocki&brzozowski. Mieszczą się tu atelier projektantów i pracownia krawiecka, w których powstają ubrania szyte na miarę, indywidualne zamówienia oraz suknie ślubne. Tuż obok, w sąsiadującym zabytkowym budynku kompleksu, znajduje się tętniący życiem butik. To miejsce spotkań z klientami, gdzie prezentowane są wszystkie kolekcje projektantów, zarówno linii Premium jak i basic Plants.

Wyjątkowy styl butiku podkreślają kolekcje płytek Ceramiki Paradyż. Na ścianach pojawiły się płytki w wielkim formacie z rysunkiem kamienia klasycznego, białego marmuru Calacatta, a recepcję zdobią szklane inserta kolekcji Golden Hills. Na podłodze zdecydowano się na czarno-białą mozaikę ułożoną z kultowych gorsecików, których kształt i kolorystyka idealnie wpisuje się w industrialny charakter budynku. Zaprojektowaną przez Maję Ganszyniec kolekcję Modernizm, której elementem przewodnim są małe ikoniczne kafelki, doceniono ostatnio na arenie międzynarodowej. Kolekcja zdobyła nagrodę Bronze A’Design Award w jednym z największych i najbardziej prestiżowych konkursów na świecie z dziedziny designu.

Zmysłowość, pasja i wyjątkowe wzornictwo

Autorami koncepcji butiku jest duet projektantów. – Zobaczyliśmy zdjęcie archiwalne Pałacu Kultury i Nauki. Urzekły nas posadzki, wnętrza, światło i to stało się źródłem naszej inspiracji – wskazuje Mariusz Brzozowski. – Eksperci Ceramiki Paradyż, którzy podobnie jak my cenią jakość i wyjątkowość ubrali naszą wizję w swoje produkty, idealnie oddając nasz zamysł i oczekiwany klimat. My także identyfikujemy się z takim modelem tworzenia, gdzie ważny jest detal i poszanowanie dla historii wzornictwa. Zmysłowość to słowo klucz naszej mody, nie mogliśmy wybrać lepszego połączenia – dodaje Marcin Paprocki. Powierzchnie wykończone ceramiką stały się perfekcyjnym tłem dla kolekcji ubrań. Butik jako jeden z nielicznych posiada inną podłogę niż pozostała przestrzeń budynku. – Marka paprocki&brzozowski zachwyca wyczuciem trendów, doborem wysokiej jakości materiałów oraz modnymi wzorami. Każda nowa kolekcja cieszy się ogromną popularnością, zaskakując oryginalnością i detalem. Ceramika Paradyż z kolei od lat napędza polskie wzornictwo, tworząc produkty o urzekającym designie. Jesteśmy dumni, że nasze produkty spotkały się z uznaniem projektantów, a pasja tworzenia i podobna wrażliwość, zaowocowała współpracą przy stworzeniu tego miejsca. – mówi Tomasz Popielawski, rzecznik prasowy Ceramiki Paradyż.

Europejski charakter Elektrowni Powiśle

Wraz z otwarciem nowej przestrzeni handlowej, w butiku paprocki&brzozowski pojawiły się już neonowe kolory, wzory i minimalistyczne kroje na sezon wiosna-lato 2020. Butik znajduje się przy ul. Dobrej 40 w budynku B1 historycznej Elektrowni Powiśle, której charakter oddaje bardziej zakupowe dzielnice europejskich miast niż kolejną galerię handlową. W skład całego kompleksu wchodzą także m.in. biura, bary, restauracje, a w niedalekiej przyszłości powstanie pierwsza w Polsce przestrzeń dedykowana urodzie i pielęgnacji - Beauty Hall oraz czterogwiazdkowy hotel.