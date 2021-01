Tak wygląda odnowiona siedziba Indigo Nails. Za projektem stoi Reform Architekt

W tym wnętrzu panuje nieco inny świat niż ten widoczny na zewnątrz. Pofabryczny obiekt, w którym mieści się siedziba firmy Indigo Nails, został odnowiony i odświeżony przez pracownię REFORM Architekt. Nawiązujący do stylu loftowego, budynek charakteryzuje się piękną elewacją z cegły i zrekonstruowanymi detalami, w środku zaś prezentuje odmienne wnętrze i nowy świat, w którym klient ma czuć się luksusowo.

Architekt Marcin Tomaszewski znany jest z projektowania futurystycznych brył domów, często przypominających wręcz rzeźby. Tym razem swoje artystyczne wizje przeniósł do wnętrz showroomu, sal szkoleniowych oraz gabinetów producenta lakierów hybrydowych – marki Indigo Nails. Jak połączyć funkcjonalność z designem, a przy tym DNA marki? REFORM Architekt zaprasza na spacer po świeżo zaprojektowanych wnętrzach w łódzkim, pofabrycznym budynku.

Przestrzeń, w której najważniejszy jest… produkt!

Chyba nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie mimo niewielkich rozmiarów jakimi są produkty marki to przestrzeń licząca ponad 200 mkw. jest dedykowana właśnie nim. Architekt Marcin Tomaszewski celowo postawił na jasne wykończenie, dzięki temu stanowi to idealne tło dla pełnej oferty produktów, bo ich mocną stroną jest właśnie kolor! Ciężkie welurowe zasłony i do tego tapicerowane ławki nadają przytulności we wnętrzu. Jednak to, co jest najważniejsze – idealnie współgrają z wyposażeniem – złotymi kinkietami, czy regałami z ekspozycją. Dzięki temu od wejścia ma się wrażenie, że jesteśmy w luksusowym butiku. Zresztą o taki sam efekt chodziło architektowi w salonie kosmetycznym, który jest bardzo spójny z showroomem.

– Dużą uwagę przywiązywaliśmy do zdobień i ornamentów widocznych na frontach. Tym sposobem chcieliśmy nawiązać do eleganckiego stylu francuskiego. W projekcie wykorzystaliśmy oryginalny kolor z palety RAL: 9001 oddający ciepłe, przytulne wnętrze – mówi architekt Marcin Tomaszewski z pracowni REFORM Architekt.

Szafki stanowiące główny element wyposażenie wnętrza zaprojektowano z płyt MDF. Ten twardy i jednolity materiał jest idealny do produkcji mebli. Na fronty szafek zastosowano wykończenie lakierowane.

Na podwyższeniu wyeksponowano dwa, wygodne fotele i dostosowano do nich specjalne minimalistyczne w swojej bryle myjki. Całość tworzy bardzo spójny efekt, a przy tym to miejsce wydaje się na niezwykle komfortowe dla Klientów.

Miejsce stworzone do pracy

Indigo Nails to marka, która chętnie dzieli się swoją wiedzą, więc nie mogło zabraknąć miejsca do szkoleń. Wszystko niezmiennie utrzymane w jasne kolorystyce, co daje poczucie kontynuacji showroomu i gabinetu kosmetycznego. Ten zabieg jest absolutnie celowy. W projekcie Marcin Tomaszewski postawił na funkcjonalność, stworzył również przestrzeń pod mini studio fotograficzne!

I na tym właściwie skończył się stonowany projekt wnętrz, ponieważ kilka kroków dalej mieści się biuro obsługi klienta. Prawdziwy ładunek energetyczny.

– Projektując tę przestrzeń, chciałam odzwierciedlić energię nie tylko właścicieli, ale i ich pracowników. Tu musiał pojawić się kolor i dynamika w grafikach. Z drugiej strony zależało mi, żeby wydobyć ten pofabryczny charakter, dlatego we wnętrzach zostawiłem cegłę, żelbetowe konstrukcje i dodałem do tego typowo loftowe, wiszące oświetlenie – mówi architekt Marcin Tomaszewski.