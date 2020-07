Tak wygląda zmodernizowane Visitor Centre w Hali Stulecia

W pierwszym tygodniu lipca w Hali Stulecia, w miejscu gdzie znajdowało się wcześniej Centrum Poznawcze, otwarto Visitor Centre. Wystawę stałą zmodernizowano i wzbogacono o nowe treści, a na odwiedzających czeka np. technologia wirtualnej rzeczywistości.

Na zwiedzających czekają m. in. dwie wirtualne wycieczki opracowane w technologii Virtual Reality. W ich trakcie można poznać samego architekta Hali Stulecia – Maksa Berga, zajrzeć do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, a także, co najbardziej ekscytujące, wzbić się ponad Halę i Iglicę, aby móc z wysokości poznać kompleks Hali Stulecia i obejrzeć niewiarygodną panoramę Wrocławia. Zastrzyk adrenaliny gwarantowany!

Przestrzeń dawnego Centrum Poznawczego została przeprojektowana tak, aby zwiedzanie było jeszcze ciekawsze. - Postawiliśmy na multimedia i interakcję. To bezpośrednie zaangażowanie zwiedzającego w prezentowane treści wydaje się być kluczem do sukcesu. Dlatego postawiliśmy na edukację poprzez wielozmysłowe doświadczanie. Chcemy odczarować beton, pokazać i wywołać emocje, bo to one są przecież najważniejsze – mówi Magdalena Piasecka, prezes Hali Stulecia.



Nowa odsłona wystawy to część większego procesu zmian, w trakcie którego jest teraz Hala Stulecia, a który został zapoczątkowany przez stworzenie nowej identyfikacji wizualnej. – Opracowanie i przygotowanie wystawy poprzedziła gruntowna analiza wszystkich sugestii, które dotychczas zgłaszali nasi goście – dodaje Magdalena Piasecka



Zwiedzanie Visitor Centre i Hali Stulecia jest płatne, bilety kosztować będą: 12 zł bilet normalny, 10 zł bilet ulgowy, 35 zł bilet rodzinny, przewidziane są również bilety grupowe. Turyści będą mogli także skorzystać z możliwości zwiedzania wystawy i obiektu z przewodnikiem. W związku z trwającą epidemią zwiedzanie odbywa się zgodnie z wytycznymi GIS, z zachowaniem wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa i higieny.



Przy Visitor Centre działać będzie też nowy punkt sprzedaży pamiątek, książek i materiałów informacyjnych a także kasa biletowa.



Przy okazji modernizacji Visitor Centre powstała również dedykowana przestrzeń przeznaczona dla prowadzonych przez Halę Stulecia wielu działań edukacyjnych, w tym zbliżających się architektonicznych półkolonii z Maksem Bergiem. Turnusy zaplanowane są na sierpień. W programie m.in. kodowanie robotów (Ozoboty, Dash, Dot, Jimu), codzienne warsztaty architektoniczne oraz zespołowe gry, zabawy i mnóstwo łamigłówek.