Tak wyglądają po rewitalizacji pokoje hotelu Maloves we Władysławowie

Nowa twarz hotelu Maloves we Władysławowie to dowód na to, że stonowane barwy mogą być wyraziste, a kojące wnętrza – pełne charakteru. Za projekt odpowiedzialna była pracownia Kolorplus.

Dotychczas hotel Maloves mieszczący się w popularnym wśród turystów Władysławowie kojarzył się z tradycyjnym, nieco nobliwym wizerunkiem. Architekci z pracowni Kolorplus postanowili całkowicie odmienić jego wnętrza.

- Po przyjęciu zlecenia na modernizację hotelu przeprowadziliśmy w zespole Kolorplus analizę zastanych wnętrz. Uderzający był przede wszystkim kontrast tej estetyki z sąsiedztwem obiektu: nadmorskim bulwarem, plażami Władysławowa, szarością nieba i beżem piasku – czyli kolorami polskiego morza o każdej porze roku. W hotelu królowały ciemne, gęste wnętrza z brązowymi wykładzinami i zielonymi tkaninami w oknach, co potęgowało wrażenie przestrzeni dusznych i mniejszych niż w rzeczywistości. Istotą projektu stało się wpuszczenie do wnętrz światła i powietrza, rozjaśnienie ich, przywrócenie uczucia czystości i gościnności, które - w naszym odczuciu - powinno towarzyszyć gościom każdego hotelu. Sądzę, że w pokojach już się to udało. – opowiada Magdalena Szkarłat-Meszczyńska z pracowni Kolorplus, autorka projektu.

Rewitalizacja, jakiej podjęła się pracownia Kolorplus, stworzyła jasne, wręcz świetliste wnętrza o pełnej uroku stylistyce. Klasyczne, ponadczasowe beże, od jasno-piaskowych tonów po cynową, bogatą barwę zasłon, podkreślają szlachetne piękno wprowadzonego w akcentach błękitu i granatu. Błękit jest tu obecny w wysublimowanych dodatkach, jako wątek niezwykłego kilimu podłogi, w miękkiej teksturze tapicerki. Wnętrze jest połączeniem miękkich barw, subtelnych faktur i organicznych kształtów, obecnych w dębowych wykończeniach mebli lub lameli i rozmytych falach wzoru wykładziny. Kompozycję łagodnych rozmyć równoważy tkanina w geometrycznym wzorze, przypominającym ornamenty epoki Art Deco. Klamrą, spinającą białe tło ścian i delikatne powierzchnie są zagłówki - z pionowymi pikowaniami w szlachetnym indygo lub wyrazistej, mięsistej, szarej tkaniny.

Eteryczny, rozmyty wzór na podłodze to całkowicie nieznana wersja wzoru Terra marki Ege Carpets. Jego inspiracją jest powierzchnia Ziemi widziana z lotu ptaka. W projekcie dla hotelu Maloves Terra otrzymała zupełnie nowy wyraz dzięki autorskiej kolorystyce. Płynnie przenikające się beże, zaakcentowane oranżem i błękitem przywodzą na myśl fantazyjną interpretację sennej krainy luksusu i wypoczynku. Wzór Terra został opracowany dla konceptu ReForm – opartego na konstrukcji pętelkowej o gramaturze 950g/m2. W tym projekcie został przeniesiony na zupełnie inny podkład: na wykładzinę o gramaturze 1100g/m2.

- Koncept ReForm nie był idealnym rozwiązaniem dla tego projektu, ponieważ tutaj priorytetem była najwyższa hotelowa jakość - tłumaczy Andrea Głowala, architekt z Biura Projektowego Carpet Studio, oficjalnego dystrybutora Ege Carpets w Polsce. – Dlatego zdecydowaliśmy się na zastosowanie zrekoloryzowanego wzoru w autorskiej kolorystyce na gramaturze 1100 m/m2, dzięki czemu osiągnęliśmy efekt miękkiej, puszystej powierzchni, nadającej przestrzeni efekt luksusu i komfortu.”

Dzięki temu zabiegowi i skrupulatnemu dobraniu palety kolorystycznej, Terra w Maloves jest idealnym nawiązaniem do urokliwej, nadmorskiej lokalizacji.

Rewitalizacja pokoi hotelowych to nie koniec pracy nad wnętrzami Maloves.

- Ta estetyka "światła i lekkości" będzie nam towarzyszyć w całym procesie projektowym, a przed nami jeszcze mnóstwo pracy: są przestrzenie wspólne, restauracje i bary, basen, spa. – zdradza Magdalena Szkarłat-Meszczyńska.