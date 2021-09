Tak zmienią się wnętrza Hotelu Katowice. Projekt dla marki voco przygotowała FBT – Pracownia Architektury i Urbanistyki

Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Hotelowego jako pierwsza wprowadza na polski rynek markę voco należącą do sieci InterContinental Hotels Group (IHG). Pod szyldem tej marki funkcjonować będzie Hotel Katowice. FBT – Pracownia Architektury i Urbanistyki przedstawiła zwycięski projekt, na podstawie którego obiekt zostanie dostosowany do wymogów sieci IHG.

REKLAMA

Hotel Katowice położony jest w samym sercu Katowic – w bezpośrednim sąsiedztwie katowickiego „Spodka”, Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Dzięki tej lokalizacji goście korzystający z obiektu mają swobodny dostęp do kluczowych punktów aglomeracji: zabytków kultury, centrów handlowych, rozrywkowych i naukowych.

– voco Katowice będzie pierwszym hotelem tej marki, otwartym w Polsce. Nie raz już podkreślałem, że mamy duże doświadczenie we wprowadzaniu nowych marek na rynek. Jesteśmy przekonani, że marka voco da nową jakość hotelowi Katowice, w którym – ze względu na doskonałą lokalizację – będą mogli zatrzymać się zarówno goście biznesowi, jak i turystyczni. Wierzę, że dzięki podjętym działaniom nasz hotel będzie wyróżniał się na tle innych obiektów i umocni swoją pozycję na turystycznej mapie Katowic – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Jednym z głównych założeń projektu przygotowanego przez pracownię architektoniczną FBT jest podkreślenie obecnej architektury i nawiązanie do lat, w których powstawał budynek. We wnętrzach znajdują się dzieła polskiego designu, idealnie komponujące się ze stylem, który proponowany jest hotelach w marki voco.

Bar w lobby zlokalizowany jest przy oknach, tak żeby w okresie letnim, po rozsunięciu okien, móc korzystać z baru od strony tarasu. Projekt zakłada, że teren patio dostępny jest teraz bezpośrednio z tarasu lobby za pośrednictwem schodów. Z kolei przestrzeń restauracji została powiększona, dzięki czemu naturalne światło wpada do niej od dwóch stron. Pod sufitem znajduje się materiałowa instalacja, która tworzy niepowtarzalny klimat wnętrza.

W części podziemia, również wygospodarowana została przestrzeń dla gości konferencyjnych, do której można dostać się za pomocą wind i klatki schodowej. Znajdują się tam sale konferencyjne, utrzymane w kolorystyce powtarzającej się w całym hotelu oraz strefa fitness wraz z siłownią.

Marka hotelowa voco łączy w sobie wiarygodność dużej marki z nieformalnością i urokiem indywidualnego hotelu. Pochodząca z łaciny nazwa voco oznacza „zapraszać”, „spotykać się” i reprezentuje przemyślany, świeży i czarujący charakter marki. IHG podkreśla, że gość poczuje rzeczywistą różnicę pomiędzy innymi hotelami a hotelami voco, które są połączeniem nieformalnego charakteru i jakości globalnej marki w nowoczesnej odsłonie.

Hotele voco to miejsca dla doświadczonych podróżników, którzy wiedzą czego chcą i podróżują na własnych warunkach, jednocześnie ceniąc swoje życie towarzyskie i rodzinne na równi ze swoimi ambicjami zawodowymi. Dlatego pokoje gościnne charakteryzują się żywym, współczesnym wystrojem, a voco zachęca gości do spędzenia czasu w zaciszu własnego pokoju lub korzystania z tętniącego życiem baru i restauracji, by oddać się „życiu w stylu voco”.