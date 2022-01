Tak zmienił się kultowy hotel The Queens w Leeds. A wszystko za sprawą polskich architektów

Hotel The Queens w Leeds w momencie otwarcia w latach 30. XX w. był jednym z najbardziej luksusowych obiektów na Wyspach. Po 84 latach przeszedł spektakularną metamorfozę, za którą stoją architekci z krakowskiego biura projektowego Iliard Architecture & Interior Design.

W przypadku hotelu The Queens w Leeds nie da się przejść obojętnie obok jego historii i monumentalnej architektury art-deco. – Chcieliśmy na nowo przywrócić świetność temu miejscu. Naszym celem było nie tylko zachowanie, ale wręcz jeszcze mocniejsze podkreślenie jego historycznej tożsamości – mówi współzałożyciel Iliard, Wojciech Witek. – W projekcie poszukiwaliśmy idealnej mieszanki tradycji i aktualnych trendów wnętrzarskich tak, aby nowe oblicze hotelu stało się atrakcyjne dla współczesnych odbiorców i gości – dodaje.

Budynek hotelu The Queens wpisany jest na listę zabytków i podlega procedurom związanym z uzyskiwaniem pozwoleń konserwatorskich. Jego rewitalizacja wiązała się więc z całym szeregiem kwestii formalnych i konsultacji z ekspertami do spraw ochrony zabytków w Wielkiej Brytanii.

Otwartość inwestora na zmiany była jednak bardzo duża. Zadaniem architektów z Iliard było więc nowe podejście do rozmieszczenia dotychczasowych przestrzeni wspólnych i zaproponowanie nowego układu funkcjonalnego, z przeniesieniem kilku kluczowych miejsc, w tym recepcji.

Koncept otwarty

Architektkami prowadzącymi projekt The Queens były Agnieszka Dziedzic i Katarzyna Bodurka. Jak mówią, ważnym odniesieniem przy pracy nad nową koncepcją przestrzeni wspólnych był silny trend otwierania się hoteli na codzienne życie miasta. Chodziło o to, aby hotel przyciągał do swojego wnętrza nie tylko turystów, ale także lokalnych mieszkańców. – Inwestorowi zależało na tym, aby po renowacji The Queens ponownie tętnił życiem i stanowił ważny punkt na mapie Leeds, jedną z jego wizytówek. Tak, jak miało to miejsce w momencie powstania hotelu – wyjaśnia Wojciech Witek.

Zmiana układu pomieszczeń wiązała się z całkowitym przedefiniowaniem koncepcji gastronomicznej hotelu. I tak na przykład zaraz za głównym wejściem do The Queens, ulokowano przestrzeń lobby połączoną z barem i kawiarnią. Rozpościera się z niej widok na główny miejski plan – City Square. W rezultacie powstała przestronna strefa wspólna – social hub – dostępna dla gości od razu po przekroczeniu hotelowego progu. Dzięki temu osoby, które trafią do hotelu jedynie na popołudniową kawę czy wieczornego drinka, nie muszą długo szukać miejsca swojej wizyty.

Elegancja w stylu art-deco

W wyniku nowego projektu powstała również elegancka restauracja Grand Pacific z zewnętrznym tarasem. To wyjątkowo wysmakowane miejsce, w którym każdy detal dopracowany został do perfekcji. Utrzymano ją w ciemnej kolorystyce – dobierając meble i podłogę wykonane z egzotycznego drewna. Nad głowami gości unosi się okazały żyrandol, obicia siedzisk pokryte są zaś brązową skórą. Przykuwający uwagę restauracyjny kamienny bar wykończony został dekoracyjnymi, geometrycznymi elementami z metalu. W połączeniu ze starannie dobranym, ciepłym oświetleniem: kinkietami, lampami stołowymi i górnymi żyrandolami o roślinnych inspiracjach, uzyskano efekt dystyngowanej elegancji rodem z czasów Wielkiego Gatsby’ego.