Tak zmieniło się wnętrze warszawskiego Sheratona

Warszawski Sheraton obchodził niedawno okrągłą, 25 letnią rocznicę otwarcia. Bywali tu najwięksi, od króla Szwecji Karola XVI Gustawa, Dalajlamę po Morgana Freemana. Na przestrzeni lat hotel stał się obiektem kultowym i jedną z wizytówek luksusowej części Warszawy. Sheraton, jaki znamy dziś to hotel zrewitalizowany na miarę swojego statusu na rynku hotelowym stolicy. Znaczna część obiektu została odświeżona w ramach kilkuetapowego projektu, w wyniku którego hotel otrzymał status Grand i nazwę Sheraton Grand Warsaw.

REKLAMA

Powstały w 1996 roku Sheraton Grand Warsaw to ponad 39 tys. mkw. przestrzeni użytkowej. Rewitalizacja przeprowadzona przez Grupę Reesco w latach 2018-2020 wymagała profesjonalnej koordynacji oraz kilkuetapowego modelu prac, aby nie zakłócać codziennego funkcjonowania hotelu, który w trakcie przebudowy przyjmował gości indywidualnych i organizował wydarzenia. Projekt architektoniczny wnętrz przygotowany został przez brytyjskiego architekta Alexa Kravetza i jego zespół projektantów. W ramach prac wykonano gruntowną przebudowę lobby hotelu z restauracjami Cucina Mia i inAzia, a także piętra +1 z częściami wspólnymi oraz nowym bufetem i kuchnią (Mezzano).

W hotelu Sheraton powstała w pełni przebudowana, nowa przestrzeń lobby głównego oraz zaplecze obsługujące tę część hotelu. Prace obejmowały kompletny demontaż i usunięcie wcześniejszego wystroju wnętrza - mebli, elementów ruchomych, części elementów stałych zabudowy, w tym kucie posadzek i demontaż sufitu oraz ścian działowych, a także całościową wymianę okablowania. Ściany i sufity zostały na nowo wymalowane, a całe lobby i części wspólne zostały pokryte nowymi wykładzinami oraz tapetami. Stworzona została nowa recepcja oraz elementy zabudowy stałej, wymienione zostało również umeblowanie. Natomiast główne wejście do hotelu zyskało nowe drzwi wraz z przeszkleniami wokół wejścia. Jedynym niezmienionym elementem w lobby pozostał układ windowy i same windy.

W ramach przebudowy zmodernizowane zostało zaplecze techniczne i instalacje obsługujące budynek. Wymienione zostały instalacje gaśnicze (tryskaczówki) oraz wentylacyjne i grzewczo-chłodnicze, wraz ze stworzeniem nowego ciągu tychże kanałów i pionów.

Restauracja Cucina Mia oraz inAzia, zyskały nowy układ wnętrz i wystrój, dodatkowo na piętrze +1 powstała odnowiona strefa gastronomiczna dla gości hotelowych. Wykończona powierzchnia obejmowała malowanie ścian, położenie nowych dywanów oraz wykończenie detali architektonicznych. Wsparciem dla zaplecza gastronomicznego na piętrze został bufet Mezzano, który posiada oddzielną kuchnię. Na co dzień obsługuje ona śniadania i zamówienia gości hotelowych w ramach serwisu pokojowego. Możliwe jest tu również zorganizowanie eventu na 120 osób.

Kolejnym, drugim etapem było dostosowanie 175 pokoi, 29 apartamentów i apartamentu prezydenckiego oraz Salonu Sheraton Club do nowego designu. Zarządzanie projektem wymagało koordynowania podwykonawców oraz dostawców wyposażenia – firm meblarskich, producentów wykładzin oraz wyposażenia wnętrz. Wykonano wymianę wykładzin, położone zostały nowe tapety, zbudowane nowe cokoły przypodłogowe oraz pomalowane zostały sufity. W łazienkach zamontowane zostały przegrody szklane, a do zaprojektowanego układu mebli w każdym z pokoi dostosowana została instalacja elektryczna. Projekt rearanżacji pokoi oraz lobby był ciekawym wyzwaniem projektowo – organizacyjnym. Na efekt końcowy, z punktu widzenia zarządzającego budową, złożyła się duża liczba małych projektów realizacyjnych, które wymagały indywidualnego zaplanowania i podejścia. Projekt wykonawczy zakładał między innymi łączenie różnych rodzajów posadzek i dywanów, co wymagało starannego dbania o najmniejsze elementy.