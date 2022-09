Tak zmieniono siedzibę Generali w Warszawie. To spektakularna metamorfoza!

Warszawska siedziba Generali zmieniła się z eklektycznej, chłodnej przestrzeni w uporządkowane, przyjazne człowiekowi wnętrze. To projekt o dużej skali – obejmował aż 13,5 tys. mkw. i jest dziełem zespołu workplace.

Pochodząca z Włoch firma ubezpieczeniowa szukała projektanta do rewitalizacji swojej siedziby w historycznym budynku przy Senatorskiej w Warszawie. Zależało jej na odnowieniu wewnętrznego lobby, któremu brakowało spójności estetycznej. Chłodne i surowe materiały nie zachęcały do spędzania czasu w tym miejscu.

Rewitalizacja biura Generali była projektem o dużej skali – obejmowała aż 13,5 tys. mkw., czyli mniej więcej tyle, ile powierzchnia Placu św. Marka w Wenecji! Na barkach zespołu Workplace, oprócz koncepcji, spoczywało także przygotowanie dokumentacji do projektu przetargowego na wybór wykonawcy. W projekt zaangażowanych było na stałe 5 osób, a 3 dodatkowe wspierały je w zależności od potrzeb.

Pandemia znacznie zwiększyła poziom komplikacji. W trakcie trwania projektu zmienił się zespół po stronie klienta. W odpowiedzi na ewoluującą koncepcję biura architekci z workplace musieli wprowadzać pewne optymalizacje wykonawcze i uzgadniać je z firmą odpowiedzialną za fit-out.

Zyskało na tym zwłaszcza atrium, stając się wizytówką siedziby Generali: miejscem spotkań, wymiany wiedzy i kreatywnych dyskusji. - Przestrzeń uspokoiliśmy, wprowadzając ciepłe i kolorowe materiały oraz zieleń. Balustradę z profili chromowanych wymieniliśmy na stonowane mleczne szkło - dodaje Dominika Zielińska z workplace.

Z badania „State of Hybrid Work 2022: Europe” jasno wynika, że miejsce pracy, które nie potrafi dostosować się do nowych czasów, może zniechęcać pracowników, którzy chcą się związać z pracodawcą na dłużej. Jak wykazało badanie przeprowadzone przez firmę badawczą McKinsey & Company, zwłaszcza młodsi pracownicy (w wieku 18-29 lat) są najbardziej zainteresowani hybrydowym trybem pracy, licząc na mentoring i możliwość nawiązywania kontaktów.

Zastanawiając się nad optymalnym połączeniem wytycznych Generali z naszymi pomysłami, staraliśmy się skupić na roli, jaką ta przestrzeń ma pełnić w kolejnych latach, aby zachęcić pracowników do powrotu do biura. Myśląc o jasnych i przestrzennych miejscach, w których człowiek czuje się dobrze, wprowadziliśmy harmonijny, neutralny design w cieplejszych kolorach także w przestrzeniach do pracy w skupieniu. Efektem antropocentrycznego, neorenesansowego myślenia jest także podwyższony standard miejsca pracy: cieplejsze kolory, ergonomiczne wyposażenie, lepsze oświetlenie, a także dużo stref do nieformalnych spotkań - podsumowuje Dominika Zielińska.