Takiego miejsca w centrum handlowym nie było. Pierwszy w Polsce Dogbar powstał w Galerii Katowickiej

Z psem na zakupy czy do restauracji? Centra handlowe są coraz bardziej otwarte na klientów, którzy chcą odwiedzać sklepy w towarzystwie swoich zwierząt. Galeria Katowicka poszła o krok dalej.

Style życia, nawyki konsumentów, zwyczaje zakupowe zmieniają się, a centra handlowe, w coraz szerszym zakresie wychodząc poza swoją zwyczajową funkcję, chcą za tymi zmianami podążać. Traktowane już nie tylko jako miejsca zakupów, ale także rozrywki czy spotkań, muszą być otwarte na to, co ważne dla odwiedzających ich klientów. Ze strony tych ostatnich coraz częściej pojawia się oczekiwanie, żeby traktować towarzyszących im wszędzie psich przyjaciół, jak pełnoprawnych gości.

W Galerii Katowickiej obecność czworonogów podczas zakupów jest czymś oczywistym. Teraz, jako pierwsze centrum handlowe w Polsce, postanowiła zapewnić zwierzakom oraz ich opiekunom możliwość swobodnego przebywania w strefie food court, tworząc DOGBAR. Można tu w swobodnych warunkach zjeść posiłek, bez stresu, że obecność przyprowadzonego psa będzie kłopotliwa dla innych osób.

DOGBAR zapewnia komfort także zwierzakom – jest tu pięć stanowisk dla psów, w których mogą odpocząć, dostać miseczkę z wodą, czy zjeść przekąskę przyniesioną przez opiekuna. Bardziej zsocjalizowane psy mogą przebywać w otwartych stanowiskach, a te mniej oswojone z obecnością innych ludzi i zwierząt – w specjalnych klatkach kennelowych. Dzięki zaangażowaniu Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach i Beaty Nowak – behawiorystki, zoopsycholożki i trenerki psów, powstało miejsce idealnie skrojone na miarę potrzeb ludzi i zwierząt. O jego wyposażenie w klatki, legowiska, miski i zabawki zadbał sklep zoologiczny Leopardus. Funkcjonowanie DOGBARU określa regulamin, zapewniający bezpieczeństwo wszystkim korzystającym.

Cieszę się, że zostałam zaproszona do pomocy w tworzeniu DOGBARU, gdyż świadczy to o świadomości pomysłodawców i ich chęci stworzenia miejsca przyjaznego psom i zgodnego z ich potrzebami. Wyjątkowość tego projektu polega na umożliwieniu lepszego zintegrowania psów z codziennym życiem oraz pozwala na udział w różnych aktywnościach razem z nimi. Specjalna strefa dla psów w Galerii Katowickiej pozwala również na socjalizację naszych pupili, co jest kluczowe w ich rozwoju emocjonalnym – mówi Beata Nowak, konsultantka projektu.