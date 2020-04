Tam, gdzie sztuka łączy się z funkcją

Polska marka Pinkstern została stworzona przez Kamilę Sitak – malarkę, kuratorkę wystaw i projektantkę wnętrz oraz Antoninę Ciużeńską – businesswomen. Jej powstaniu przyświecała myśl, że „wymarzone miejsce musi być piękne w formie i genialne w działaniu”. A do takich wnętrz konieczne są nietuzinkowe przedmioty, które nadadzą aranżacji niepowtarzalnego charakteru i zadbają o odpowiedni klimat.

Polska marka Pinkstern specjalizuje się w drzwiach przesuwnych. Zdobią je grafiki wypalane w drewnie, geometryczne wzory czy strukturalne tapety. Nie brakuje w nich kolorów: odważnego różu, szlachetnego złota i eleganckiej czerni.

Na przesuwnych drzwiach z najnowszej kolekcji znajdziemy m.in. grafiki współzałożycielki marki wypalone na dwóch idealnie dobranych odcieniach drewna (model Melancholy). Sztuka na drzwiach pozwala nam podziwiać m.in. piękno kobiety z portretu. To w niej zmagają się siły dobra i zła… trwa odwieczny spór. Ale grafika Kamili Sitak otwiera również drogę do wrażliwości i obcowania ze sztuką na co dzień. Z kolei do krainy łagodności zaprasza subtelna tapeta wyeksponowana na oryginalnym metalowym blejtramie (model Inspiration) Zdecydowanie najlepszy wybór dla romantycznych dusz. Piękno to także minimalizm. Dla miłośników loftów powstały drzwi przesuwne na szczotkowanej desce z wyraźnie zaznaczonymi sękami i niedoskonałościami. Industrialna rama oraz asymetryczne metalowe elementy będą świetnie wyglądać w otoczeniu oszczędnych mebli, betonu i czarnych lamp na długich kablach. - Piękno to nie sztywne reguły, utarte schematy i znajome rozwiązania. Pinkstern jest bezkompromisowe, wciąż szuka nowych definicji tego co uznajemy za atrakcyjne - podsumowuje Antonina Ciużeńska, współwłaścicielka Pinkstern. I zgodnie z tym przepisem powstały drzwi, obok których nie da się przejść obojętnie. Róż, intensywna czerń i uniwersalne złoto, czyli drzwi z serii Shocking – szokują co najwyżej swym odważnym wzornictwem. Jedyne w swoim rodzaju otwierają spojrzenia na to, co „inne”.