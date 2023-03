Tam, gdzie technologia spotyka sztukę... Toma Dixona

Czasy, w których design postrzegany był wyłącznie w kategoriach estetycznych odeszły do lamusa. Dziś nowoczesne wzornictwo stawia przed sobą wiele wyzwań – projektowane przedmioty muszą być nie tylko oryginalne, ale przede wszystkim funkcjonale, długowieczne i ekologiczne. Doskonałym przykładem będzie tu innowacyjne, aluminiowe krzesło Toma Dixona, któremu finalny szlif nadała firma Hydro.

REKLAMA

Tom Dixon znany jest ze swojej miłości do metalu – nic więc dziwnego, że do nowego projektu wybrał aluminium.

Krzesło zostało stworzone z myślą o długowieczności, funkcjonalności, pięknie i szacunku do środowiska.

Wykonane w 100 proc. z aluminium i składające się z niewielu komponentów, może zostać poddane przetworzeniu, gdy jego służba w roli mebla dobiegnie końca.

Do współpracy zaproszono firmę Hydro, która aby nadać projektowi pożądany wygląd, poddało krzesło procesowi anodowania.

Każdy, kto kocha nowoczesne, niebanalne meble bez wątpienia słyszał o kultowych projektach Toma Dixona. S Chair – wyplecione ze słomy oraz Pylon Chair, którego bazą stały się zespawane ze sobą stalowe druty to już absolutne klasyki – projekty, które wstrząsnęły światem współczesnego designu. Jego kreacje można podziwiać w najmodniejszych wnętrzach barów i hoteli, prywatnych rezydencjach, a także w Victoria and Albert Museum w Londynie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku czy Centre Georges Pompidou w Paryżu. Dziś kolejny projekt Dixona gości w Hydro, bowiem projektant wziął „na warsztat” aluminium – materiał, który otwiera przed designerami zupełnie nowe możliwości kreacyjne.

Duet doskonały

Tom Dixon znany jest ze swojej miłości do metalu – nic więc dziwnego, że do nowego projektu wybrał aluminium – surowiec, który pozwala wyprodukować lekkie, solidne konstrukcje zaprojektowane w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Krzesło zostało stworzone z myślą o długowieczności, funkcjonalności, pięknie i szacunku do środowiska. Wykonane w 100 proc. z aluminium i składające się z niewielu komponentów, może zostać poddane przetworzeniu, gdy jego służba w roli mebla dobiegnie końca.

Przyszłość potrzebuje materiałów, które będą żyć dłużej oraz takich, które można ponownie wykorzystać. Aluminium jest jednym z niewielu surowców, które można poddawać recyklingowi w nieskończoność bez utraty właściwości. To sprawia, że jest idealnym materiałem dla gospodarki o obiegu zamkniętym, pozwalającym „uzyskać więcej za mniej” – mówi Marc-Steffen Hinderer, Director Surface OpEx & Commercial, Hydro Extrusion Europe.

Technologia w służbie designu

Krzesło Hydro zostało wyprodukowane przy użyciu superplastycznego formowania stopów aluminium. Balonowy wzór osiągnięto formując metal przez rozdmuchiwanie w wysokich temperaturach, a kształt wycinano laserowo.

Metody te zostały opracowane w przemyśle motoryzacyjnym, aby tworzyć głębokie i złożone formy, które jeszcze kilka lat temu były niemożliwe do osiągnięcia.

Anodowanie – wisienka na designerskim torcie

Aby nadać projektowi pożądany wygląd, Hydro poddało go procesowi anodowania – działaniu, które jest prawdziwym znakiem rozpoznawczym marki. Składa się z kilku następujących po sobie podprocesów m.in. : odtłuszczania, trawienia (celem procesu jest usunięcie drobnych rys i otarć oraz zmatowienie powierzchni), pasywacji i anodowania, czyli fazy właściwej, w której wytwarza się warstwa tlenku na anodowanej powierzchni. Główną rolę w procesie pełni roztwór kwasu siarkowego.

Aby nadać projektowi pożądany wygląd, Hydro poddało go procesowi anodowania – działaniu, które jest prawdziwym znakiem rozpoznawczym marki, fot. mat. prasowe

Anodowanie prowadzi do wytworzenia powłoki o wysokiej czystości i krystalicznej strukturze, dzięki czemu warstwa ta staje się twardsza. Proces zmniejsza ryzyko korozji nitkowej, odpryskiwania, łuszczenia się oraz kredowania, a do tego zwiększa właściwości termoizolacyjne i elektryczne.

Dodatkową zaletą jest zwiększenie walorów estetycznych, a także możliwość barwienia na niezwykle dekoracyjne kolory, co sprawia, że oprócz zwiększonych parametrów technicznych elementy nabierają designerskiego charakteru.

Po wykonaniu ściśle określonych kroków technologicznych, profile i detale przechodzą kontrolę jakości przeprowadzaną przez doświadczonego pracownika Hydro. Sprawdzana jest zarówno szczelność, jak i test koloru, a w tym przypadku do wyboru mamy wachlarz naprawdę modnych odcieni – od szampańskiego, przez złoty brąz aż po klasyczną czerń - mówi Marc-Steffen Hinderer.

Anodowanie w skali mikro i… makro

Inżynieria przemysłowa, wyposażenie wnętrz i biur, urządzenia medyczne, baseny, panele słoneczne, rozwiązania dla transportu i motoryzacji, meble, elementy dekoracyjne, detale wykończeniowe – to tylko ułamek możliwości, jakie otwiera przed nami anodowanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby niezwykle trwałe i designerskie aluminium, które przeszło ten proces, stało się konstrukcyjną podstawą nowoczesnych rozwiązań.