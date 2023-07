Tchibo otwiera nowy sklep pop-up w Toruniu

W Galerii Copernicus w Toruniu otworzy się nowy sklep Tchibo. Salon działać będzie w formule pop-up.

W Toruniu otworzy się sklep pop-up Tchibo.

Marka zaprasza do Galerii Copernicus już od 13 lipca.

Termin pop-up store to nic innego jak oryginalna, tymczasowa przestrzeń sprzedaży. Sklepy tego typu są otwarte dla klientów przez pewien, z góry określony czas – zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy. A co dzięki temu zyskują bywalcy galerii handlowych? Przede wszystkim bogatą ofertę produktów w specjalnych cenach. Tak też jest w przypadku Tchibo – dla wszystkich odwiedzających toruńską Galerię Copernicus marka przygotowała atrakcyjne rabaty i ulubione produkty – akcesoria, odzież, ekspresy i szeroką gamę aromatycznych kaw.

Toruński pop-up store Tchibo to miejsce, w którym klienci znajdą szeroką ofertę produktów w outletowych cenach. W asortymencie sklepu znajdą się wygodne i stylowe ubrania, wyprodukowane z wysokiej jakości, zrównoważonych materiałów, a także bielizna dzienna i nocna, czy też sprzęt i odzież dla miłośników aktywności fizycznej. Marka wyselekcjonowała również szereg artykułów dla domu, takich jak stylowe dekoracje i produkty wyposażenia wnętrz, np. pościele w oryginalne wzory.