Te biura stawiają na zieleń. Top 10 realizacji ostatnich miesięcy

Coraz więcej firm w aranżacjach swoich przestrzeni biurowych stawia na zieleń. Przyczynia się do tego popularność trendu biophilic design, a także sam fakt, że obecność naturalnych roślin, a nawet sam kolor zielony podnoszą komfort użytkowników korzystających z wnętrz. Od roślin doniczkowych, przez zielone ściany, po tapety i grafiki z roślinnymi motywami - zieleń zdobywa przestrzenie biurowe. W niektórych znajdziemy nawet... egzotyczne wiwarium. Przedstawiamy najciekawsze realizacje biurowe ostatnich miesięcy, których projektanci postawili na zieleń.

Siedziba AkzoNobel w Warszawie (projekt: BIT Creative Barnaba Grzelecki)

W warszawskim kompleksie budynków biurowych The Park mieści się nowe biuro firmy AkzoNobel o pow. 3,5 tys. mkw. W biurze będzie pracowało ponad 400 osób. Architekci postawili na funkcjonalną i przestronną przestrzeń, która jest też kreatywna i mocno inspirująca. Biuro tętni życiem, a świadome wykorzystanie produktów i kolorów nadaje wnętrzu niepowtarzalny klimat. Na całej aranżacji biura znalazło się dużo miejsca na naturalną zieleń, jest ona świetnym uzupełnieniem tej przestrzeni oraz poprawia komfort pracy.

- Dużą uwagę skupiliśmy na funkcjonalności tak, aby dopasować przestrzeń do potrzeb pracowników AkzoNobel. Zespół jest młody i dynamiczny. Wystrój wnętrza jest intensywny, pobudzający kreatywne myślenie, ale dzięki zastosowaniu bieli, szarości, drewna czy naturalnej zieleni stał się wyważony. Ściany wykończone są fototapetami lub pomalowane farbami z palety AkzoNobel - opowiada Barnaba Grzelecki, architekt i właściciel, BIT Creative, odpowiedzialny za projekt.

Centrum IT Nordea w Warszawie (projekt: Workplace)

Nawiązując do (nie)odległej przyszłości, architekci stworzyli spójną wizję biura inspirowanego futurystycznymi motywami. Kosmiczny wystrój przywołuje na myśl sceny z Odysei Kosmicznej Kubricka i hollywoodzkich produkcji sci-fi. Geometryczne formy i monochromatyczne kolory podkreślone są przez zaprogramowane scenariusze oświetlenia. Są one integralną częścią designu i dostosowują się do życia biura. Razem z roślinnością, dodającą naturalności i przenikającą wszystkie pomieszczenia, tworzy to swoisty ekosystem pracy. Zabieg scenograficzny ma swoje uzasadnienie - to narracja wynikająca z poufnego charakteru miejsca.

To jedna z najbardziej zaawansowanych przestrzeni pracy w Europie - technologicznie, funkcjonalnie i projektowo. Sięga to poziomu najmniejszego detalu - od specjalnie zaprojektowanych biurek, stołów z roślinami czy zabudów ściennych i sufitowych, przez zaprogramowane scenariusze oświetlenia, animacje i grafiki wyświetlane na wielkich ścianach wizyjnych, po całościowy system identyfikacji wizualnej - wayfinding i space branding.

Do biura wchodzi się przez specjalne śluzy kontroli bezpieczeństwa. Następnie w oczy rzuca się klatka schodowa – serce Nordea Horizon. Konstrukcja łącząca 3 piętra, zwieńczona z obu stron gigantycznymi lustrami nieskończoności, przypomina tunel czasoprzestrzenny. Wchodząc na stopnie rozświetlają się one pod naszymi nogami. Przechodząc niżej, możemy dotknąć zielonej ściany, która pnie się na całej długości klatki.