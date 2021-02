Tę kolekcję tworzyli wspólnie architekci, projektanci i stolarze

Kolekcja Mood Stories jest wynikiem pracy zespołowej różnych światów – architektów i projektantów, stolarzy oraz firm sieci Pfleiderer Partner. Do pracy nad nią firma zaprosiła między innymi Maję Ganszyniec, króra została ambasadorką główną kolekcji.

REKLAMA

Wyjątkowy sposób pracy nad nową kolekcją Pfleiderer pozwolił stworzyć praktyczne i wygodne narzędzie do pracy architektom, zaś nam wszystkim, urządzającym swoje wnętrza dał drogowskaz jak łączyć ze sobą kolory, materiały, faktury , aby stworzyć wyjątkowy klimat w swojej przestrzeni do życia.

Kolekcja Mood Stories jest wynikiem pracy zespołowej różnych światów – architektów i projektantów, stolarzy oraz firm sieci Pfleiderer Partner. To właśnie ich cenne doświadczenia, doskonała znajomość rynku oraz preferencji klientów wpłynęła na ostateczny kształt kolekcji. W zupełnie inny niż dotychczas sposób pogrupowano dekory, nie łączac ich na zasadzie podobieństwa, lecz kierując się tym, czy do siebie pasują i jakie nastroje we wnętrzach daje ich zestawienie. Dzięki temu kolekcja Mood Stories jest wskazówką, jak urządzić wnętrze w ulubionym stylu. Jak w zgodzie z nim dopasować dekory. To doskonałe narzędzie do pracy dla architektów, ale także wszystkich tych, którzy szukają ciekawych rozwiązań aranżacyjnych.

Ambasadorzy kolekcji

Do pracy nad kolekcją zaprosiliśmy wyjątkowe osoby, a jedną z nich jest Maja Ganszyniec, ceniona polska projektantka pracująca z międzynarodowymi markami (IKEA, PROFIM), inspirująca się lokalnością oraz zwracająca uwagę na kwestie środowiskowe. Została ona ambasadorką główną kolekcji Mood Stories. W grupie ambasadorów znaleźli się również architekci i projektanci, którzy podzielili się swoją znajomością trendów, a także stolarze, których wiedza techniczna i znajomość materiałów oraz różnorodnych rozwiązań projektowych, okazała się nieocenioną pomocą przy tworzeniu kolekcji. To właśnie współpraca i dialog pomiędzy partnerami i ambasadorami projektu pozwoliły uwzględnić potrzeby oraz doświadczenie wszystkich grup odbiorców. Stworzyć kolekcję, która idealnie wpisuje się w trendy oraz gusta.

10 inspirujących nastrojów

Na kolekcję Mood Stories składa się 10 nastrojów, które są niczym przewodnik po mapie projektowania wnętrz. Nie tylko ułatwiają pracę z dekorami Pfleiderer, ale przede wszystkim są zgodne z trendami. Można je wykorzystać jako gotowy „moodboard” lub potraktować jako swoisty punkt wyjścia; zestaw, który można dowolnie rozbudować, kierując się swoją wrażliwością i potrzebami inwestora. Każdy „Mood” jest przewodnikiem, który podpowiada gotowe rozwiązania do wykreowania aranżacji wnętrza w konkretnym nastroju. Już niedługo firma odsłoni wszystkie nastroje kolekcji.

Zrównoważony rozwój

Niezwykle ważnym elementem kolekcji jest aspekt ekologiczny. Chcemy, aby była ona początkiem do budowania świadomości i pokazywania, że materiały drewnopochodne są nośnikami, które powstają z myślą o środowisku i zdrowiu. Bazą kolekcji Mood Stories są materiały drewnopochodne powstające z surowca poprodukcyjnego z zakładów przemysłu drzewnego i surowca pochodzącego z recyklingu. Pfleiderer jako największy recykler drewna poużytkowego przetwarza m.in. zniszczone palety, stare meble itp., dając im w finalnym efekcie drugie życie. Firma działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wprowadzając rozwiązania, które pozwolą nam zachować bezcenne zasoby naturalne dla kolejnych pokoleń.

Mood Stories jako nowy początek

Wybrane kompozycje dekorów, które znajdują się w każdym z Moodów stanowią gotowe, wygodne narzędzie do pracy projektowej. Są one jednak pomyśłano jako narzędzie otwarte, które można swobodnie rozwijać w zgodzie ze swoim gustem, indywidualną wrażliwością czy specyficznymi potrzebami inwestora.